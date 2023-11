Workshop per adulti di stampa a mano con timbri artigianali

Ispirati da alcuni dettagli e soggetti presenti nelle opere del Museo Miniscalchi-Erizzo, creeremo dei timbri incisi utilizzando la gomma da intaglio, da stampare utilizzando inchiostri all’acqua. La tecnica di stampa a mano permetterà di realizzare interessanti illustrazioni in più copie, inchiostrando e ripetendo il timbro per decorare carte, biglietti d’auguri, segnalibri, ecc.

Ogni partecipante, scegliendo tra le stampe realizzate, potrà inoltre illustrare un piccolo, prezioso quaderno. Nel corso dell’esperienza, saranno date indicazioni per poter riutilizzare anche a casa, in autonomia e con colori facilmente reperibili, i timbri prodotti. Con Saba Ferrari, artista, diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti di Verona.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: