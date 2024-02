Workshop di San Valentino - Speak and spritz

Quest’anno passa un San Valentino diverso dal solito! Dal 14 al 17 febbraio partecipa ai workshop culturali di Speak and Spritz, per coppie e non!

MIZUHIKI | Un workshop di cultura giapponese in cui creare i nodi Mizuhiki, simbolo dei legami che uniscono e che non possono essere facilmente slegati. | Mercoledì 14/02 | Ore 18-20 | 35 euro a coppia

IL POTERE DELL’AMORE NELLE POESIE DI RUMI | Un workshop di cultura persiana in cui scoprire il significato delle poesie più famose di Rumi. | Giovedì 15/02 | Ore 19-20 | 5 euro a persona

CUORI INTRECCIATI | Un workshop di cultura danese in cui creare i tipici cuori di carta intrecciati. | Giovedì 15/02 | Ore 20-21 | 20 euro a coppia

DIRTY ENGLISH | Una lezione di inglese insolita, in cui imparare slang e modi di dire legati al mondo dell’amore e del dating, con frasi ed espressioni pratiche da usare. | Venerdì 16/02 | Ore 18.30-20 | 6.90 euro a persona

ORIGAMI | Un workshop di cultura giapponese in cui creare degli origami a forma di gru, simbolo di amore e fedeltà. | Sabato 17/02 | Ore 19-20 | 20 euro a coppia

Alcune info utili sui workshop: