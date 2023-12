Workshop di Natale svedese: crea il tuo cavallo di legno decorato

Scopri la tradizione svedese del Cavallo Dala in questo workshop natalizio! Ci vediamo martedì 19 dicembre 2023, dalle 20 alle 22, a Verona presso Baleno (Via Re Pipino 3a). I posti sono limitati e per i primi 10 iscritti il costo è di 18 euro invece di 25 euro. Sono inclusi tutti i materiali per realizzare il tuo cavallo e uno spuntino svedese con dolcetti, il tipico vinbrulè scandinavo, glögg, e tè caldo.

La tradizione di intagliare e decorare cavalli di legno nasce nella regione svedese Dalarna (da qui il nome di Cavallo Dala) ma con il tempo è arrivata in tutto il mondo, fino a diventare simbolo di buona fortuna e prosperità durante le festività natalizie.

Durante il workshop potrai dipingere il tuo Cavallo Dala, assaggiare qualche dolcetto tipico e scoprire le più belle leggende e racconti svedesi. Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza artistica - solo la curiosità e la voglia di immergerti in questa tradizione svedese nel clima nordico natalizio!

I posti sono limitatissimi e non ci saranno altri appuntamenti prima di Natale, quindi iscriviti al più presto! Basta inviare una mail a hello@speakandspritz.it