Workshop di Natale danese: crea i tuoi cuori di carta intrecciati

Scopri la tradizione danese dei Julehjerte in questo workshop natalizio! Ci vediamo lunedì 18 dicembre 2023, dalle 20.15 alle 22.15, a Verona presso Baleno (Via Re Pipino 3a). I posti sono limitati e per i primi 10 iscritti il costo è di 12 euro invece di 15 euro. Sono inclusi tutti i materiali per realizzare i tuoi cuori di carta e uno spuntino danese con dolcetti, il tipico vinbrulè scandinavo, gløgg, e tè caldo.

In Danimarca a Natale è tradizione decorare le proprie case con i Juhlejerte: cuori di carta intrecciati che si dice siano stati inventati proprio da Hans Christian Andersen nel 1860. Durante il workshop potrai creare i tuoi Julehjerte, assaggiare qualche dolcetto tipico e scoprire le più belle leggende e racconti danesi. Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza artistica - solo la curiosità e la voglia di immergerti in questa tradizione danese nel clima nordico natalizio!

I posti sono limitatissimi e non ci saranno altri appuntamenti prima di Natale, quindi iscriviti al più presto! Basta inviare una mail a hello@speakandspritz.it