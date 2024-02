Workshop di Mizuhiki - Il nodo giapponese

Nuovo workshop di cultura giapponese in arrivo. ?? (Mizuhiki) è un filo legato che viene avvolto attorno a una busta speciale per l’offerta di denaro. Questo filo viene utilizzato non solo per chiudere la busta, ma anche per esprimere il cuore di chi lo dona attraverso il modo in cui è legato e il suo colore.

Il filo Mizuhiki non si scioglie quando lo tiri, come un nastro regalo, ma più lo tiri, più diventa stretto. Per questo motivo, Mizuhiki è anche il simbolo dei legami che uniscono e che non possono essere facilmente slegati.