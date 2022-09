Con la propria fotocamera imparare a dipingere con la luce, workshop a Sona

Un workshop per imparare a dipingere con la luce si terrà nello studio fotografico Officinazero6. Per chi volesse imparare questa tecnica fotografica l'appuntamento comincia venerdì 14 ottobre alle 20.30 alle 22.30. Le lezioni si svolgono allo studio fotografico Officinazero6, in località Civel 6/b a Sona. La quota di partecipazione è di 80 euro ed è necessario possedere un cavalletto e una Reflex o una fotocamera che preveda il controllo manuale. Il workshop avrà un numero di partecipanti compreso tra 10 e 20. Qualora non si raggiungesse il numero minimo, il workshop verrà rimandato. I docenti sono i due fotografi professionisti Marco Facincani e Gianluca Bonafini.