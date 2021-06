Workshop fotografico di ritratto ambientato con modella e luce flash

Trucchi e segreti per ottenere risultati creativi di livello professionale. IMPARERAI A GESTIRE IL FLASH A SLITTA DA UN PROFESSIONISTA DELLA FOTOGRAFIA DI MODA. Il flash a slitta è una fonte di luce ideale per ogni esigenza. È comoda, pratica, potente, leggera e con gli accessori giusti, potrai modificare la luce per ottenere luce morbida o contrastata.

PROGRAMMA WORKSHOP

- Conoscere la luce (Intensità, Direzione, Contrasto)

- Principi fondamentali sull’uso del flash a slitta

- Modalità TTL, manuale, compensazione dell’esposizione

- Uso ON Camera e uso OFF Camera (Trigger)

- Quali accessori (diffusori e gelatine)

- Uso dell'esposimetro interno ed esterno

- Schemi di luce

- Esempi del professionista prima delle prove pratiche

- Prova pratica con modella: Ritratto luce morbida

- Prova pratica con modella: Ritratto luce contrastata

- Prova pratica con modella: Ritratto controluce

Lo staff metterà a disposizione gratuitamente un kit completo fotocamera+flash Canon e uno Nikon

oltre a tutti gli accessori necessari per le esercitazioni.

