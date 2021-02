Woman Bike Ride Parco Giardino Sigurtà in occasione dell'8 marzo 2021

Essere donna per Bike Experience Emotional Tour è vivere la libertà, dare la possibilità di crearsi un momento di svago, lontano dai pensieri, aggiungendo quel pizzico di magia che vi contraddistingue. Cosi per lunedì 8 marzo 2021 Bike Experience Emotional Tour ha pensato ad un evento tutto per voi "Donne" alla scoperta del bellissimo Parco Giardino Sigurtà ma anche di alcune bellezze delle Terre del Custoza.

Una Woman Bike Ride - Parco Giardino Sigurtà tutta per voi, dove avrete solo il pensiero di mettere nel vostro zainetto:

Buon umore;

Sorrisi;

Voglia di godersi una giornata speciale con noi per voi;

Meravigliarsi della bellezza che la natura ci dona;

Perché per Bike Experience Emotional Tour non c'è cosa più bella che regalarvi la magia di farvi tornare quei bimbi che con occhi spensierati partivate all'avventura con le vostre biciclette. Partenza da Borghetto sul Mincio alle ore 9 e 30. Rientro previsto alle ore 16 e 30 circa. Costo del Bike tour che comprende accompagnatore, noleggio Bike o Ebike, casco, borsa laterale e bottiglietta d’acqua 45 euro a persona. Numero massimo di partecipanti 12 persone.

Informazioni e contatti

Attenzione l’evento lo potete fare da sole, con amiche, ma anche con i vostri compagni che pagheranno per l’occasione il biglietto a prezzo ridotto direttamente all’ingresso del Parco dove si entrerà con le nostre biciclette.

Per maggiori info, costi e partecipazione scriveteci a Bike Experience di Fabio Boeti

mail: fboeti81@gmail.com

tel: +39 3496632013

Web: www.bikeexperience.net

Web: https://bikeexperience.net/it/woman-bike-ride-parco-giardino-sigurta/.