Winter lab al Children's Museum Verona

L’inverno è alle porte…e la scuola sta per andare in vacanza! Da noi al CMV continua il divertimento educativo e si potranno imparare imparare tantissime cose nuove. Come? Con i WINTER LAB all’interno del museo in totale sicurezza!

Bambini e bambine potranno scoprire gli animali più strani, diventare veri artisti, esplorare il mondo della robotica e tanto altro ancora.

In sicurezza e rispettando tutte le regole, potranno curiosare nelle meravigliose sale interattive del museo e giocare insieme a nuovi amici. Prenota uno o più giorni di Winter Lab all’insegna del divertimento, per vivere la magica atmosfera natalizia insieme a noi.

Quando:

28, 29, 30, 31 dicembre 2020

4, 5 gennaio 2021

Dalle 8.30 alle 12:30.

A chi è rivolto:

bambini/e 3-5 anni e 6-12 anni

Durata attività:

4 ore

Quanto costa:

25 euro al giorno a bambino/a.

Promozione fratello/sorella: 20 euro al giorno a bambino/a.

Informazioni e contatti

Iscrizione online attraverso il modulo: bit.ly/CMV_WinterLab2020

ATTENZIONE: ISCRIZIONI ENTRO IL 22/12. Posti limitati.

SICUREZZA - I bambini sopra i 6 anni dovranno essere muniti di mascherina. Ulteriori informazioni sulle regole generali di ingresso sono disponibili su www.cmverona.it. I laboratori si svolgono i presenza e sono compatibili con le nuove disposizioni del DPCM del 4/11/2020. Alle attività possono partecipare bambini e bambine dai 6 ai 12 anni (muniti di mascherina che dovranno indossare per tutta la durata dei laboratori). I partecipanti verranno divisi in gruppi da massimo 5 bambini (per la fascia 3-5 anni), e 7 bambini (per la fascia 6-12 anni) con un operatore dedicato che li seguirà durante tutto il periodo dell’attività.