Wine notes: nuovo evento Ilatium Morini

Sabato 21 maggio il suono morbido del sughero stappato, il gorgoglio del vino versato e il tintinnio dei calici si uniranno alla musica in un inebriante appuntamento presso la cantina Ilatium Morini. Un concerto Di-Vino del Corpo Bandistico A. Boito S. Michele Extra accompagnato da assaggi a scelta delle nostre etichette animerà la serata a partire dalle 18:30*. Un evento gratuito per celebrare la bella stagione con gli elementi della festa per eccellenza.

Immersi nell’atmosfera conviviale che da sempre ci contraddistingue i partecipanti potranno apprezzare tutte le sinfonie dei vini Ilatium. Nel corso dell’intera giornata sono previste anche degustazioni guidate in un percorso per conoscere ed assaporare tutte le note delle nostre migliori 4 etichette.

Le degustazioni sono a numero chiuso e si terranno alle 11, 14 e alle 16 al costo di 15.00 euro a persona.

Prenota la degustazione latiummorini@latiummorini.it

In caso di maltempo solo il concerto verrà annullato.

Web: https://www.latiummorini.it/it/.