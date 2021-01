Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 gennaio 2021

Nuovo fine settimana e nuove misure restrittive da metabolizzare, ma ancor prima da varare. Ad oggi, giovedì 14 gennaio, è stato approvato dal governo un nuovo decreto-legge dal governo, ma dal 16 gennaio sarà vigente anche un nuovo Dpcm. Tra i divieti certi vi è quello che limita gli spostameti tra Regioni diverse fino al 15 febbraio 2021, a prescindere dal loro "colore", salvo i soliti motivi di lavoro, necessità o salute.

Ma nel nuovo decreto-legge approvato si afferma inoltre che «sull’intero territorio nazionale» dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021 «è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione». Questo significa che, a partire da sabato 16 gennaio, tanto nella zona gialla quanto nella zona rossa, così come nella zona arancione, sarà possibile spostarsi verso un'abitazione privata abitata, cioè casa di amici o parenti in sostanza, soltanto una volta al giorno e nei limiti di due persone: in zona gialla la casa potrà essere dentro la Regione, mentre in zona arancione (con deroga "30 km" per piccoli Comuni) e in zona rossa solo dentro il proprio Comune. Ma il Veneto di che colore sarà? Di seguito il probabile calendario "cromatico" del weekend:

Venerdì 15 gennaio 2021: il Veneto è zona arancione e tale area di rischio si definisce ai sensi del Dpcm 3 dicembre 2020.

il Veneto è e tale area di rischio si definisce ai sensi del Dpcm 3 dicembre 2020. Sabato 16 gennaio 2021: anzitutto, il Veneto è stato definito "zona arancione" con un'ordinanza del ministro della Salute che scade però il 15 gennaio. Sempre venerdì si tiene il monitoraggio della Cabina di regia nazionale e poi il ministro dovrà firmare nuove ordinanze che assegnino i "colori" alle varie Regioni. Solitamente le ordinanze producono effetti dalla domenica, nel mezzo, il giorno sabato 16 gennaio il Veneto, al pari del resto d'Italia, potrebbe così ritrovarsi zona gialla . Quest'ultima però sarebbe già "rafforzata", oltre che dal divieto di spostamenti tra Regioni, anche dal limite sugli spostamenti verso abitazioni private abitate, ma soprattutto dallo stop alle ore 18 del servizio d'asporto nei bar. Non si può escludere che la cronologia cambi e già sabato producano effetti le nuove ordinanze di Speranza, ma finora non è mai stato così.

anzitutto, il Veneto è stato definito "zona arancione" con un'ordinanza del ministro della Salute che scade però il 15 gennaio. Sempre venerdì si tiene il monitoraggio della Cabina di regia nazionale e poi il ministro dovrà firmare nuove ordinanze che assegnino i "colori" alle varie Regioni. Solitamente le ordinanze producono effetti dalla domenica, nel mezzo, il giorno sabato 16 gennaio il Veneto, al pari del resto d'Italia, potrebbe così ritrovarsi . Quest'ultima però sarebbe già "rafforzata", oltre che dal divieto di spostamenti tra Regioni, anche dal limite sugli spostamenti verso abitazioni private abitate, ma soprattutto dallo stop alle ore 18 del servizio d'asporto nei bar. Non si può escludere che la cronologia cambi e già sabato producano effetti le nuove ordinanze di Speranza, ma finora non è mai stato così. Domenica 17 gennaio 2021: il Veneto in ogni caso avrà il colore che "si merita", cioè quello assegnatogli dalla nuova ordinanza che il ministro Speranza firmerà sulla scorta del monitoraggio di venerdì. Tutto lascia credere che molte Regioni saranno "zona arancione" e, tra queste, probabilmente anche il Veneto, ma è bene ricordare che la "nuova" zona arancione domenica 17 gennaio non avrà le regole della zona arancione di venerdì, poiché le sue norme saranno quelle del nuovo Dpcm. Non si può escludere a priori, cioè prima del monitoraggio, né la zona gialla né quella rossa per il Veneto, di certo non sarà zona bianca.

Vediamo ora i principali eventi consigliati per il fine settimana:

Verona Antiquaria a San Zeno

È tutto pronto per la prima edizione del 2021 del mercato dell’antiquariato! Domenica 17 gennaio torna l’appuntamento con la magia del passato in piazza San Zeno. Verona Antiquaria vi aspetta con i suoi fantastici oggetti unici ed originali! Verona Antiquaria è il nuovo mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage, ogni prima domenica del mese, dalle ore 8 alle ore 17 nel quartiere di San Zeno a Verona.

Fondazione Arena presenta l'Aida di Verdi nella versione del centenario

Il palinsesto della webTV di Fondazione Arena arena.it/tv si arricchisce di un nuovo contenuto premium: Aida di Verdi, proposta nell’innovativa messa in scena che ha inaugurato il Festival del Centenario firmata dal team artistico catalano La Fura dels Baus. Dopo i Carmina Burana del 2019 con Ezio Bosso e l’elegante allestimento del 2014 di Un Ballo in maschera con la regia di Pier Luigi Pizzi, da giovedì 14 gennaio per un mese il palinsesto della webTV di Fondazione Arena propone tra i contenuti on demand l’avveniristica regia dell’Aida verdiana ideata nel 2013 da Carlus Padrissa e Àlex Ollé, con l’assistente alla regia e coreografa Valentina Carrasco, le scene di Roland Olbeter, i costumi di Chu Uroz e il lighting design dell’areniano Paolo Mazzon.

"Esperimenti online" per i bambini con il Children’s Museum

"Esperimenti online" è curato dal Children’s Museum. Per 5 sabati pomeriggio verranno trasmesse sul canale YouTube del Museo attività digitali. Il 2, 9, 16, 23 e 30 gennaio, alle ore 16, gli operatori del museo mostreranno attività educative e pratiche di stampo informale, ispirate al periodo natalizio e al mondo scientifico, da svolgere a casa con i propri bambini. Scienza e tanto divertimento arriveranno nelle case, proponendo tanti trucchi ed effetti speciali, da quelli del volo, usati da Babbo Natale e dalla Befana, fino ai segreti della luce e dello spazio.

Vrec Music Virtual Festival: musica fuori dal coro

Terza serata per il Vrec Music Virtual Festival (#VMVF) dedicata ai progetti "fuori dal coro" dell’etichetta discografica veronese. Dalle ore 21 di sabato 16 gennaio in collegamento sulla pagine ufficiali Facebook, Youtube e Twitch dell’etichetta si alterneranno: Flavio Ferri, Olden, Ottodix, Vondatty, Ø-Mars e Cecilia Quarata.

Il museo di Castelvecchio a Verona e Carlo Scarpa protagonisti sulla Rai

Il Museo di Castelvecchio, nel restauro e riallestimento scarpiano, è fra i protagonisti del documentario d’autore "Carlo Scarpa e Aldo Rossi. Maestri di poesia e di memoria", in programma su Rai5, venerdì 15 gennaio alle ore 21.15. I registi Francesco Conversano e Nene Grignaffini, fondatori della casa di produzione Movie Movie, con la cura di Michael Obrist, hanno effettuato lo scorso giugno le riprese alle più celebri opere dell’architetto veneziano.

"Morte a Venezia", torna la cena con delitto online

Se Maometto non va alla cena con delitto è la "Cena con Delitto" che va a Maometto. Scopri il gioco online che trasforma i partecipanti in abili investigatori! In tempi di isolamento forzato nei quali i locali sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo aguzzato l’ingegno e fatto di necessità virtù, trasformando un problema in opportunità ed offrendovi l’intrattenimento interattivo più originale e divertente degli ultimi anni direttamente a casa vostra, comodamente seduti sulla vostra poltrona.

Teatro Ristori Digital: musica con "I tesori del Barocco"

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso "L'innovazione nella tradizione", con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! Venerdì 15 gennaio alle ore 20 per la nuova rassegna Teatro Ristori Digital, premier de "I tesori del Barocco", viaggio musicale attraverso i capolavori dei più apprezzati e conosciuti compositori del barocco italiano.

Il Parco Giardino Sigurtà e Borghetto in televisione

In attesa della riapertura del Parco Giardino Sigurtà, in programma domenica 7 marzo, i visitatori potranno fare un viaggio virtuale tra le meraviglie storiche e naturalistiche e scoprire i dintorni del Secondo Parco Più Bello d’Europa! Giovedì 14 gennaio su SkyUno alle ore 21.15 andrà in onda la quinta puntata di Masterchef Italia, il cooking show più appassionante della tv italiana. La puntata avrà come sfondo la meravigliosa location di Borghetto sul Mincio, località che già fa parte della prestigiosa galleria dei Borghi Più Belli d'Italia, e che confina con il Parco. Il Parco Giardino Sigurtà (verso la riapertura) finisce in televisione per Masterchef Eventi a Verona. Da segnare in agenda un altro appuntamento con la tv: sabato 16 gennaio andrà in onda alle 21.15 su LA7 la puntata di Eden – un pianeta da salvare condotto dalla veronese Licia Colò.

"Indizi contemporanei" in mostra a Verona presso Kromya Art Gallery

Presso la sede veronese di Kromya Art Gallery prosegue, fino al 30 gennaio 2021, la collettiva "Indizi contemporanei", con opere di Marco Casentini, Fabrizio Corneli, Federico Ferrarini, Emanuela Fiorelli, Paola Pezzi, Alex Pinna, Paolo Radi e Paolo Scirpa. L'esposizione ruota attorno ad una selezione di artisti nati negli anni Sessanta e Settanta, conosciuti ed apprezzati nel panorama italiano, ai quali si aggiungono le ricerche di due maestri della luce: Fabrizio Corneli e Paolo Scirpa.

Tamponi drive-in, relax e benessere alle terme Aquardens

Concedetevi un momento di pausa ad Aquardens prendendovi cura di voi e dei vostri cari. Rinforzate il sistema immunitario immergendovi in acqua termale ed effettuando lo screening anti-Covid.

Centro termale: sempre aperto, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19.

Drive-In Tamponi: dal lunedì al sabato 8.30-17.30, domenica 8.30-16.30.

"C-ART-Off-LINE@Vetrina Museo Maffei"

Fino al 28 febbraio 2021 il progetto d’arte contemporanea della Fondazione Cariverona "C-ART-Off-LINE", a cura di Mirko Rizzi, si trasforma in esposizione, indagando nuove modalità dinamiche e interattive come la grande vetrina al piano terra di Palazzo Maffei-Casa Museo, a Verona. Per rivalutare il processo espositivo vissuto dal vero! Fino a fine febbraio, esposte in successione le immagini fotografiche delle opere contestualizzate di Tiziano Martini, Elia Cantori, Luca Francesconi, Arcangelo Sassolino, Luca Trevisani.

Tre mostre presso la galleria Studio la Città

Le tre mostre Rosso e Grigio, Indossare il colore e Jacob Hashimoto 1999|2005, allestite negli spazi della galleria Studio la Città, sono accessibili unicamente previa prenotazione. È inoltre possibile prenotare, sempre gratuitamente, la visita guidata alle mostre nelle mattine di venerdì e sabato.

Nuovo percorso virtuale del Museo africano

Scopri la Collezione permanente del Museo africano di Verona, spostandoti online all’interno degli spazi museali. Potrai riconoscere la Prima sezione Verde dedicata al Ciclo della vita. A seguire la sezione Gialla, dedicata ad Arti, mestieri, e vita quotidiana. Dalla sezione gialla si accede alla bellissima sala proiezioni con l’installazione Luce d’Africa. Poi la sezione Arancio, per le maschere. La stanza della musica, di colore Grigio nella parte delle vetrine, ma con un coloratissimo murales a cornice dei tamburi. Infine l’ultima sezione colorata, la Rossa, dedicata alle religioni tradizionali animiste, ai riti copto-ortodossi e all’Islam.

"Diabolus Imperat" nuovo film del regista Massimiliano Biasi online

Il nuovo film di Massimiliano Biasi disponibile su YouTube eccezionalmente e gratuitamente i giorni 15/16/17 gennaio. Orari di proiezione dalle 21 alle 23 per un totale di due eventi. Dopo il successo conseguito a numerosi Concorsi nazionali e internazionali come quelli di Venezia (Hermetic Film Festival), Berlino ( Berlinale) e Atlanta (Horror film Festival) del lungometraggio "Fiocchi di neve rossa" , poliziesco/noir che ha come tematica il difficile quesito sull'eutanasia, il regista poveglianese Massimiliano Biasi approda alla regia di un nuovo film: "Diabolus Imperat".

"Magica Venezia": il tour virtuale alla scoperta della città

Nel pieno relax di casa vostra, potrete conoscere una delle città più belle ed uniche al mondo. Igor, veneziano DOC ed esperta guida turistica da oltre 15 anni, vi condurrà nelle strade più incredibili, a scoprire gli aspetti più caratteristici e sorprendenti come la porta più storta, ai graffiti di 500 anni.