Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 settembre 2022

Un nuovo weekend ricco di eventi da non perdere nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative più interessanti dal 9 all'11 settembre 2022.

L'EVENTO TOP

Sagra de l’Anara Pitanara

Torna, dopo due anni di stop forzato a causa pandemia, la "Sagra de l’Anara Pitanara" di Tarmassia. Fino al 13 settembre appuntamento con l’enogastronomia, la tradizione, la cultura e l’impegno sociale. Giunta alla 14esima edizione, la manifestazione riparte in piazza San Giorgio, dove tutto era iniziato, per tornare ad essere uno degli eventi più importanti di fine estate.

MANIFESTAZIONI

Garda classic car show

Un passo indietro nel tempo per ammirare vetture cariche di fascino che rappresentano un passato a cavallo tra le due Guerre mondiali fino ai primi anni Settanta. Torna a Bardolino sabato 10 e domenica 11 settembre il Garda classic car show, la manifestazione organizzata da Benaco Auto Classiche che porta sul Lago di Garda centinaia di autovetture d'epoca che vanno dagli anni '20 agli anni '70.

Open day al Forte Lugagnano

Torna a Verona lo speciale e dinamico open day di tre giorni con le associazioni che tengono vivo il Forte, tramandando la storia, i balli degli anni Quaranta e Cinquanta e la meravigliosa cultura musicale. Sara? una tre giorni di storia, balli, buon cibo e affari da cogliere al volo, quella organizzata al Forte Lugagnano dalle associazioni che apriranno le loro porte dal 9 all’11 settembre.

Festa dello Sport

Sabato 10 settembre a Bussolengo torna la Festa dello Sport, organizzata dal Comune con la Pro Loco di Bussolengo e la partecipazione delle società sportive e delle associazioni del territorio. L'evento si svolgerà presso gli impianti sportivi di via Molinara. Per tutta la giornata si alterneranno le esibizioni delle varie discipline che i presenti potranno provare gratuitamente. La serata sarà animata da spettacoli e balletti organizzati dalle palestre cittadine con la presenza di stand enogastronomici.

Eco-Festival

Legambiente Verona presenta l'Eco-Festival dal 9 all'11 settembre al Bastione di San Francesco. La prima edizione del festival della sostenibilità ambientale, dedicata alle associazioni, alle imprese sociali e alle botteghe che fanno dell'ecologia il loro modello di vita. Musica, stand enogastronomici, laboratori e tanti ospiti.

Magnalonga Settembrina

Ritorna a Negrar di Valpolicella domenica 11 settembre, dopo due anni di assenza, la 18esima edizione della Magnalonga Settembrina: la passeggiata enogastronomica fra i colori dei vigneti ed i sapori delle cantine nel periodo della vendemmia.

Sagra del Ceo

Dal 9 al 12 settembre torna a Verona la "Sagra del Ceo": quattro giorni di festa con una fantastica cucina, le serate a ritmo di musica, giochi, intrattenimenti ed eventi culturali.

Domenica medievale a Sommacampagna

Domenica 11 settembre la più antica piazza di Sommacampagna, piazza Castello, invita a fare un tuffo nel passato con giochi antichi e passatempi del medioevo, alla scoperta delle attività che un tempo consentivano di trascorrere il tempo in allegria e spensieratezza.

Sagra dei Osei

Torna la "Sagra dei Osei" dal 7 all'11 settembre per l'edizione 2022 sul lungolago Palafitte a Cisano di Bardolino.

Mura festival

Ultima settimana al Bastione di San Bernardino con gli appuntamenti di musica ed eventi speciali di Mura Festival. Prato San Felice sarà teatro di una magica serata il 10 settembre in occasione del plenilunio. Chi vorrà dare il proprio saluto al Bastione San Bernardino nella sua veste migliore, avrà un fine settimana ricco di musica e spettacoli da non perdere.

Alpo Country Festival

Sabato 10 settembre torna l'Alpo Country Festival a Villafranca di Verona per una serata di divertimento assicurato. Avvolti in una magica atmosfera country-western un trio d'eccezione vi farà ballare sulla migliore country music.

Sagra di Settimo di Pescantina

Dal 9 all'11 settembre è in programma la Sagra di Settimo di Pescantina. Appuntamento da non perdere all'area verde di via Bertoldi.

Festa del Riso co’ le Nose

A Nogara fino all’11 settembre si svolge la tradizionale "Festa del Riso co’ le Nose", giunta alla 36esima edizione. La manifestazione si svolgerà nello spazio delle feste dell’ex campo sportivo di via Sterzi.

MUSICA

Music Awards

Il 9 e 10 settembre 2022 tornano i grandi premi della musica Italiana, torna all'Arena di Verona uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale: i Music Awards. Per il secondo anno consecutivo gli Awards allargheranno il loro abbraccio anche ai personaggi più importanti della televisione, del cinema, dello sport e del teatro.

Pink Floyd Legend

A quattro anni del grande successo ottenuto al Teatro Romano, i Pink Floyd Legend tornano a Verona il 9 settembre, accompagnati da coro e orchestra, con il concerto-evento "Atom Heart Mother".

Joe Bastianich & La Terza Classe

Venerdì 9 settembre ad Aquardens è in programma la festa a tema Country Chic! Gli special guest della serata saranno Joe Bastianich & La Terza Classe che si esibiranno sul palco con musica country e folk.

Gardaland Light Night

Gardaland Light Night, in programma per sabato 10 settembre, fara? del Parco una location ancora piu? emozionante e suggestiva da vivere fino all'una di notte. Protagonisti della serata saranno la buona musica ed il divertimento ma anche gli innumerevoli giochi di luce che hanno ispirato e dato il nome all’evento pensato ad hoc per salutare l’estate 2022.

Festival Herbst Musicaux al Giardino Giusti

Al Giardino Giusti risuona la musica classica. Dal 3 settembre una serie di concerti ad ingresso gratuito, alle ore 18 di tutti i sabato del mese fino all'1 ottobre 2022. Cinque appuntamenti musicali con l’obiettivo di favorire l’incontro tra musica, natura e persone attraverso il carattere universale del repertorio classico. È l’obiettivo della quinta edizione del festival Herbst Musicaux dal titolo "Musica. Tra sogno e realtà. La terza dimensione".

Festival Balconscenico

Tornano gli appuntamenti della terza edizione del Festival Balconscenico, in programma il 9, 16, 23 e 30 settembre 2022. Quattro venerdì di musica per rallegrare le serate di fine estate. Dalle ore 17 alle 19 giovani musicisti animeranno le vie del centro storico con concerti gratuiti da ascoltare con il naso all’insù.

VISITE GUIDATE

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Il signore delle formiche - «Il film è ispirato ad Aldo Braibanti, scrittore condannato nel 1968 per plagio, imputazione dietro cui si celava un'accusa di omosessualità». Regia: Gianni Amelio.

«Il film è ispirato ad Aldo Braibanti, scrittore condannato nel 1968 per plagio, imputazione dietro cui si celava un'accusa di omosessualità». Regia: Gianni Amelio. Vengeance - «Un conduttore radiofonico di New York tenta di risolvere l'omicidio di una ragazza con cui ha avuto rapporti e si reca nel sud per indagare sulle circostanze della sua morte e scoprire cosa le è successo». Regia: B.J. Novak.

«Un conduttore radiofonico di New York tenta di risolvere l'omicidio di una ragazza con cui ha avuto rapporti e si reca nel sud per indagare sulle circostanze della sua morte e scoprire cosa le è successo». Regia: B.J. Novak. Watcher - «Una giovane donna si trasferisce con il fidanzato in un nuovo appartamento. Ben presto, ha come la sensazione di essere perseguitata da qualcuno che, in maniera invisibile, la spia dall'edificio adiacente». Regia: Chloe Okuno.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

A Verona il festival di fotografia "Grenze"

Scatti di autori nazionali e internazionali che indagano il tema del falso e la sua manipolazione fotografica nelle sue declinazioni. Torna a Verona, dall’1 al 26 settembre 2022, il festival di fotografia diffuso "Grenze", circuito espositivo che si sviluppa tra il Bastione delle Maddalene e varie location del quartiere di Veronetta per raggiungere il Lazzaretto dove saranno esposti gli artisti emergenti.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Mostra fotografica "Incanto silenzi - La Natura del Veneto"

La mostra si terrà a Garda, nella bella galleria FIAF di palazzo Piccini Carlotti dal 3 al 28 settembre 2022. Si tratta di una selezione di fotografie presenti nel volume che dà il titolo all'esposizione, pubblicato nel 2021 e che parla di natura nel territorio veneto.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

A Malcesine la mostra di Athos Faccincani

Da sabato 20 agosto all'11 settembre 2022, presso Palazzo dei Capitani nella incantevole e luminosa Malcesine, città d'arte nota per le bellezze artistiche ed architettoniche, nonché perla del lago di Garda, sarà visitabile la mostra personale del pittore Athos Faccincani.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.