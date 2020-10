Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 ottobre 2020

Nuovo fine settimana ricco d'iniziative nel Veronese: in città fa il suo gradito ritorno la grande manifestazione "Hostaria Verona" con tre giorni di appuntamenti tutti da vivere, tra cultura, enogastronomica, degustazioni, incontri e quell'atmosfera unica che si respira per le vie del centro storico scaligero. Sempre a Verona è poi da ricordare il MuraFestival che, presso il bastione di San Bernardino prosegue anche questo weekend con musica live ed attività per grandi e piccini, oltre che garantire sempre la presenza di ottimi foodtruck.

Domenica 11 ottobre in piazza Frugose è poi previsto il mercatino dell'usato "Soffitte in Piazza", mentre lo stesso giorno il Forte Gisella ospiterà la bellissima iniziativa "Cera una volta": un'intera domenica tutta dedicata ai giochi di strada e ai giochi da tavola con anche la possibilità di seguire una visita guidata nel forte.

In provincia è senz'altro da segnalare a Valeggio sul Mincio, domenica presso il Parco Giardino Sigurtà, l'evento "Buskers Park" dedicato agli artisti di strada che, con musica, show di magia e clown animeranno la giornata tra le atmosfere d'autunno del tesoro verde alle porte di Verona. Da ricordare anche l'appuntamento che si svolgerà a Soave con i maestri cioccolatieri di tutta Italia presenti per la manifestazione "Cioccolato in Festa" dal 9 all'11 ottobre.

Torna domenica anche l'evento "Val Polis Cellae" per riscoprire percorsi, tradizioni e naturalmente degustare gli ottimi vini locali titpici della Valpolicella. Dall'8 ottobre, inoltre, il vino Bardolino, assieme alle castagne del monte Baldo e al formaggio Monte Veronese, sarà il protagonista della 23esima edizione di "San Zeno Castagne, Bardolino & Monte Veronese", la rassegna dedicata ai sapori autunnali del monte Baldo, in programma nel Comune di San Zeno di Montagna. Sempre per tutto il weekend è poi da non perdere l'evento "Sardegna&Friends" che si terrà a Castelnuovo del Garda per riscoprire i sapori tipici isolani e non solo. Infine, prenderà il via questo venerdì il tradizionale evento stagionale "Gardaland Magic Halloween" per un'imperdibile rassegna di giornate di divertimento da paura.

TEATRO

Da giovedì 8 ottobre, con repliche venerdì, sabato e domenica al Teatro Laboratorio di Verona è di scena "Il marinaio" di Fernando Pessoa, terzo appuntamento della 52esima stagione teatrale. Venerdì sera torna in scena al Modus di Verona il nuovo spettacolo di Modus Produzioni/Orti Erranti "Rivalsalieri. La verità è nella musica", scritto ed interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari. Davide Toffolo della band i Tre allegri ragazzi morti sarà inoltre protagonista a Bovolone domenica 11 ottobre per il suo spettacolo "Andrà tutto benino".

MOSTRE

Da segnalare alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate", mentre prosegue inoltre anche questo fine settimana in diverse location cittadine, tra le quali quella principale è l'Arsenale, la terza edizione di "Grenze, Festival della fotografia contemporanea e internazionale".

Le icone sacre realizzate dagli studenti del liceo Artistico di Verona sono invece esposte presso la sala Birolli dal 10 al 18 ottobre, una mostra che propone al pubblico le opere create con l’utilizzo delle antiche tecniche della tradizione iconografica. È stata inoltre prorogata fino al 31 ottobre 2020 l'apertura al pubblico del recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona con il costo del biglietto a solo 1 euro. Fino al 16 ottobre è poi visitabile negli spazi di Porta Palio a Verona un’esposizione personale del fotografo veronese Lorenzo Linthout dal titolo "Orizzonti dello sguardo".

MUSICA

Il Teatro Ristori inaugura venerdì 9 ottobre la Stagione 2020/2021, con l’elegante voce del contralto Sara Mingardo accompagnata dalla Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Si conclude invece sabato 10 ottobre la mini-rassegna di concerti "Verona in musica" promossa da Fondazione Arena: nella piazza antistante la basilica romanica di San Zeno spazio all’ultimo capolavoro corale di Gioachino Rossini, la "Petite Messe solennelle".

Sul palco del MuraFestival salirà invece il progetto musicale "La Verona bene", sabato 10 ottobre, con il secondo appuntamento musicale di presentazione live della compilation volume 8. Musica live anche al Colorificio Kroen sabato sera con il concerto di Dolpo e Øjne. Venerdì sera, infine, doppio appuntamento con il sound di "Verona Beat": al 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise con la classica serata beat insiema a I Lupi e Ricki e Le Perle, mentre in città al Calmiere di piazza San Zeno saranno protagonisti Marco Attard e Ivo Borchia della Rugantino Band.

CINEMA

Tra le novità in sala la commedia di Umberto Riccioni Carteni Divorzio a Las Vegas, oltre a Lasciami andare di Stefano Mordini con Stefano Accorsi e Valeria Golino. Tra le nuove uscite anche il biopic dedicato a Marie Curie.