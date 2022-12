Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend dall'8 all'11 dicembre 2022

Davvero numerosi anche per questo weekend gli eventi interessanti nel Veronese. Di seguito vediamo tutte le iniziative da non perdere dall'8 all'11 dicembre 2022.

L'EVENTO TOP

Fiera di Santa Lucia

L'antica manifestazione fieristica si svolge a Verona nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, e ha il suo momento culmine nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 2022. Saranno presenti in Piazza Bra e via Roma, nel cuore di Verona, oltre 200 banchi di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia, che espongono i loro prodotti tipici e artigianali, e offrono un'occasione imperdibile per trovare alcuni articoli particolari.

MANIFESTAZIONI

Babbo Lake

"Babbo Lake" è una camminata e/o corsa vestiti da Babbo Natale che si terrà domenica 11 dicembre. È adatta a tutte le età: gruppi di amici, famiglie con bambini, parenti, amanti della corsa e delle passeggiate, amanti del lago d’inverno. È un evento concepito per tutti coloro che vogliono condividere un momento di festa in un ambiente incantevole come la sponda veronese del lago di Garda.

Il Natale a Villafranca di Verona

Fino al 6 gennaio 2023 Villafranca di Verona ospita un ricco calendario di manifestazioni natalizie: concerti, spettacoli in piazza Giovanni XXIII e lungo le vie del centro storico, rassegna di presepi e mostre a tema. La settimana che precede il Natale è dedicata alla Fiera con le bancarelle lungo la caratteristica via Pace.

Il Regalo di Natale a Valeggio sul Mincio

Quest'anno Valeggio sul Mincio ripropone la nona edizione de "Il Regalo di Natale". Giovedì 8 dicembre, circa 60 espositori saranno protagonisti di questo evento, che aprira? il calendario degli appuntamenti natalizi, dando continuita? allo stile e alla qualita? che hanno da sempre caratterizzato in modo esemplare le manifestazioni della cittadina.

Un Natale d’amore

"Un Natale d’amore" a Buussolengo: dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

Aspettando le feste in Borgo Nuovo

Il progetto S.T.E.P.S. - Shared Time Enhances People Solidarity propone domenica 11 dicembre un'iniziativa conviviale per il quartiere di Borgo Nuovo a Verona in attesa delle feste con esposizioni e laboratori artigianali.

La carica dei Babbo Natale

L'11 dicembre ritorna a San Bonifacio la "Carica dei Babbo Natale". Si tratta di un evento benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza ai malati oncologici in cura presso l’ospedale Fracastoro.

Natale a Malcesine

Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del "Natale a Malcesine" in programma dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023. Uno scenario affascinante in cui tutto si intreccia e si fonde in armonia. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Arriva Santa Lucia al parco

Domenica 11 dicembre si terranno presso il Parco Santa Teresa di Verona i festeggiamenti per l’arrivo di Santa Lucia. Un’attività dedicata a tutte le bambine e i bambini.

Il Natale al Frantoio Bonamini

Domenica 11 dicembre show cooking con lo chef Sagramoso. Un'occasione unica per assistere alla preparazione di un dolce di Natale all'olio realizzato dallo chef delle Cedrare Marcantonio Sagramoso.

Il Natale in Quinta circoscrizione a Verona

Da venerdì 9 dicembre 2022 in Quinta circoscrizione si alza il sipario sulla tradizionale rassegna culturale dedicata al Natale, una serie di eventi artistici gratuiti per tutti i cittadini che durerà fino al 30 dicembre. Gli appuntamenti, realizzati su tutto il territorio circoscrizionale, si terranno nei Teatri Santa Teresa in via Molinara, David di Cadidavid, Blu in via Giuliari e nelle chiese San Giacomo e Gesù Divino Lavoratore.

Festa del Mandorlato

La trentottesima Festa del Mandorlato di Cologna Veneta è in programma il 4, l’8 e l’11 dicembre 2022. Nella tre giorni di festa verranno allestiti, in Corso Guà, i chioschi dei produttori locali dove si potranno degustare mandorlato e altri dolci realizzati con il prodotto tipico colognese. Nel centro storico troveranno, inoltre, spazio il mercatino natalizio e la fiera dei sapori tradizionali.

Gardaland Magic Winter

Il tradizionale e magico appuntamento invernale Gardaland Magic Winter (in programma dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023) raggiunge l’incredibile traguardo della ventesima edizione e si arricchisce di novita?. Saranno disponibili le principali attrazioni ma anche sorprendenti nevicate, magici giochi di luci, coinvolgenti spettacoli e un avvolgente profumo di biscotti e marshmallow che accompagneranno i visitatori nelle loro giornate all’insegna del divertimento e della sorprendente atmosfera natalizia.

I mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. Anche quest’anno i mercatini di Natale animeranno il centro della città dal 18 novembre fino al 26 dicembre 2022. Dal 25 novembre apre anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio e fruibile fino alla festa di San Valentino 2023.

Natale a Lazise

Il suggestivo evento natalizio si tiene fino all'8 gennao 2023 nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, sul lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico di Lazise. Numerosi espositori con caratteristiche casette in legno, vi faranno vivere una magica atmosfera, con i colori, sapori e profumi del Natale. Non mancheranno inoltre concerti, animazione, pista di pattinaggio, fuochi d’artificio, degustazioni e area street food.

Villaggio di Natale Flover

Dal 5 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale...simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

Natale tra gli olivi a Garda

Torna a Garda l'appuntamento imperdibile con il "Natale tra gli olivi". Eventi fino all'8 gennaio 2023. Tantissimi gli appuntamenti divertenti per grandi e piccoli, gustosi eventi enogastronomici da non perdere e tutto lo spirito del Natale è pronto ad inondare le strade di Garda.

MUSICA

The Blues Brothers Showtime

Attesissimo lo spettacolo benefico prenatalizio "The Blues Brothers Showtime", giovedí 8 dicembre alle 21, al Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra.

I Neri per Caso a Campo di Brenzone

Domenica 11 dicembre nell'antico e suggestivo borgo di Campo, frazione di Brenzone sul Garda, saranno protagonisti i Neri per Caso saranno protagonisti per un concerto dalle atmosfere natalizie.

Tex Band

La Tex band è una formazione country tecnicamente preparata, in cui spicca il notevole chickenpicking del biellese Andrea Cesone. Appuntamento alla Vecchia Rama di Negrar sabato 10 dicembre alle ore 21.

I Muffins in concerto

Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, giovedì 8 dicembre, un concerto che vi farà rivivere i momenti più dolci, romantici ed emozionanti dei migliori cartoni animati, attraverso un magico viaggio tra fiabe, fantasia e Natale.

La "Bohème" al Filarmonico

Complicità, divertimento, amori che nascono, amicizie che restano: c’è tutto questo nella "Bohème", opera eternamente giovane, e molto di più, grazie alla musica più ispirata e toccante di Puccini. Appuntamento al Teatro Filarmonico di Verona domenica 11 dicembre.

English Men

Gli English Men, venerdì sera alle Cantine de l'Arena, omaggiano il cantautore inglese Sting mediante un punto di osservazione molto personale, con rivisitazioni ed esplorazioni di stili diversi, facendo viaggiare il pubblico attraverso le magiche atmosfere che contraddistinguono la musica di Sting, tra arrangiamenti virtuosistici e sonorità jazz, funk e soul.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Bentornato Babbo Natale

Musical per famiglie al Teatro Stimate l'8 e il 9 dicembre 2022. Dopo il grande successo di "Buon Natale, Babbo Natale!" che in otto anni ha viaggiato in molti teatri italiani ed è stato visto da migliaia di bambine, bambini e dalle loro famiglie, ecco che a Natale 2022 arriva a Verona il musical "Bentornato Babbo Natale!".

Le preziose ridicole

Per la rassegna Divertiamoci a teatro, va in scena al Teatro Nuovo di Verona dal 6 al 9 dicembre 2022 alle ore 21 lo spettacolo "Le preziose ridicole", tratto da "Les précieuses ridicules" di Molière, con Benedicta Boccoli, Lorenza Mario e Stefano Artissunch.

La vera storia di Santa Lucia

Al Teatro Modus di Verona lo spettacolo "La vera storia di Santa Lucia", per vivere l'attesa di Santa Lucia, va in scena giovedì 8 e venerdì 9 dicembre alle ore 16, sabato 10 e domenica 11 alle 15.30 e 17. L’ingresso sarà gratuito per tutti.

Lo straniero

A Verona, presso lo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio, è di scena fino a venerdì "Lo straniero", uno spettacolo tratto dall'omonimo libro di Albert Camus, pubblicato nel 1942 da Gallimard e considerato uno dei romanzi capitali della letteratura universale.

Le ultime lune

Sul palco del Modus "Le ultime lune": un anziano professore affronta la vecchiaia in una rievocazione interiore di quell’arte di cui si è permeato nel corso della sua vita. Repliche da venerdì 9 a domenica 11 dicembre.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Chiara - «La storia della vita di santa Chiara da Assisi, che lasciò la sua ricca famiglia di origine per farsi suora dopo essere stata folgorata dall'insegnamento di San Francesco». Regia: Susanna Nicchiarelli.

«La storia della vita di santa Chiara da Assisi, che lasciò la sua ricca famiglia di origine per farsi suora dopo essere stata folgorata dall'insegnamento di San Francesco». Regia: Susanna Nicchiarelli. One piece film: Red - «Luffy sta per assistere a un festival della musica atteso con impazienza da molto tempo: parteciperà per la prima volta la cantante più famosa del mondo, Uta, la figlia del leggendario pirata Shanks Le Roux e soprattutto la voce più portentosa che sia mai esistita». Regia: Gorô Taniguchi.

«Luffy sta per assistere a un festival della musica atteso con impazienza da molto tempo: parteciperà per la prima volta la cantante più famosa del mondo, Uta, la figlia del leggendario pirata Shanks Le Roux e soprattutto la voce più portentosa che sia mai esistita». Regia: Gorô Taniguchi. L'uomo sulla strada - «Irene ha assistito alla morte del padre, investito da un pirata della strada che è fuggito senza lasciare traccia». Regia: Gianluca Mangiasciutti.

Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema

Fino al 18 dicembre 2022 si svolge allo Spazio Cultura Modus la rassegna "Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema", promosso dalla Circoscrizione in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio Zai, presentando film che grandi e bambini potranno vedere gratuitamente.

MOSTRE

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 19 novembre 2022 a domenica 22 gennaio 2023, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 38esima edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". Ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

STEM Passion

Inaugura a Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

Mostra del Presepio tradizionale e artistico

Dal 2 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 si svolge la 31esima edizione della Mostra del Presepio tradizionale e artistico dell'Associazione amici del presepio presso la Sala Birolli a Verona. Le opere in esposizione sono create dai migliori maestri presepisti nazionali e veronesi dell'Associazione italiana amici del presepio, che formano un percorso didattico spirituale alla riscoperta della vita di Gesù, dall'annunciazione alla sua infanzia.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Forest loudly Falling Silent

Studio la Città rinnova l’interesse nella tematica del cambiamento climatico e presenta la mostra "Forest loudly Falling Silent": una doppia personale di Giorgia Severi (Ravenna, 1984) e Andre Woodward (Newport Beach 1977) due artisti che, con mezzi espressivi differenti, propongono opere che intendono sensibilizzare alle problematiche ambientali. Dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023, negli spazi di Studio la Città saranno esposti lavori che spaziano da frottages su carta, calchi in gesso, sculture in ceramica, terracotta, in pasta di cellulosa e fotografie.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.