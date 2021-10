Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'8 al 10 ottobre 2021

Ancora un weekend dalle mille iniziative sia in città a Verona che nella provincia scaligera. Davvero numerosi gli eventi interessanti in calendario, tra concerti, sagre, manifestazioni sportive, spettacoli e molto altro.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dall'8 al 10 ottobre 2021 a Verona e in provincia.

Al via la settima edizione di Hostaria Verona dall'8 al 10 ottobre 2021, con oltre 350 referenze vinicole ospiti tra vie e piazze del centro storico. Nuovo slogan "Verona. Dove il vino diventa spettacolo": la città si trasforma in un palcoscenico con protagonista assoluto il vino, tra convivialità, storia e tradizione. Ospite d’eccezione la chef stellata Cristina Bowerman. Nell’ampio calendario di attività, si segnalano la seconda edizione del Premio Nazionale “Paiasso” dedicato a Roberto Puliero, attore, regista e “voce storica” di Verona, e i laboratori didattici a cura del Consorzio di Tutela Monte Veronese.

Dall’8 ottobre inizia Gardaland Magic Halloween: tutti i venerdì, sabato e domenica del mese e nel lungo weekend dal 29 ottobre all'1 novembre il Parco dei divertimenti si trasformerà grazie alle tante decorazioni a tema, agli spettacoli appositamente realizzati e alla presenza di zombie, streghe e vampiri pronti a sorprendere i visitatori nei viali di Gardaland tra un’attrazione e l’altra.

Tornano a Verona il 39° Rally Due Valli e il 16° Rally Due Valli Historic, le manifestazioni in programma l’8 e 9 ottobre organizzate dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport.

Nell'autunno del Parco Giardino Sigurtà uno degli eventi più amati dai più piccoli: la Giornata dei Bambini. Circondati dai caldi colori autunnali e dalle ultime spettacolari fioriture come rose, dalie, ninfee tropicali, topinambur e canna indica, domenica 10 ottobre tutti i bambini potranno trascorrere al Parco Giardino Sigurtà una giornata tra giochi e attività in tutta sicurezza, grazie agli ampi spazi del Giardino, 600.000 metri quadrati di prati e boschi.

Prende il via venerdì 8 ottobre a Valeggio sul Mincio l’annuale esposizione campiona “Valeggio Produce” al Mercato Ortofrutticolo fino al 10 ottobre. L’iniziativa, dedicata all’agricoltura, all’artigianato, al settore zootecnico e al commercio è organizzata dall’Associazione Pro Loco Valeggio e dal Comune di Valeggio sul Mincio. Agli stand gastronomici i visitatori potranno gustare i piatti della tradizione. I Pastifici Artigiani e Cantine serviranno i tipici prodotti valeggiani: tortellini e vini DOC del territorio.

Torna nel weekend Val Polis Cellae, evento promosso dall'associazione Strada del Vino Valpolicella che coinvolgerà le cinque vallate storiche di uno dei più rinomati territori italiani a vocazione vitivinicola. La manifestazione si terrà domenica 10 ottobre dalle 10 alle 18. Cinque saranno i percorsi che toccheranno comuni e frazioni quali Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano e Pedemonte. Nei calici verranno versati soprattutto Valpolicella, Ripasso e Amarone. Alcune cantine proporranno, in abbinamento, anche piatti tipici della tradizione locale.

Al Mercato Coperto di Verona è in arrivo una "scossa" culturale. Domenica 10 ottobre infatti, tra i banchi dei produttori locali presenti negli spazi dell'ex Macello, ci si potrà imbattere tra Romeo e Giulietta, alle prese con le note vicissitudine della loro storia d'amore. Si chiama "Shake Market" l'originale iniziativa che vede insieme la prima Circoscrizione e Casa Shakespeare, la compagnia teatrale veronese con sede proprio ai Filippini, per avvicinare gli utenti del mercato alla cultura e viceversa.

Vendita e degustazione di marroni cotti e crudi, escursioni, musica e folclore per valorizzare i prodotti e il territorio della Lessinia. Torna il 24 ottobre 2021 la Sagra dei Marroni di San Rocco di Piegara con la doppia anticipazione domenica 10 ottobre e domenica 17 ottobre "Aspettando la Sagra dei Marroni di San Rocco".

Dal 7 al 10 ottobre a Costermano saranno quattro gironi di ristorazione su ruote a cielo aperto con una selezione dei migliori Food Truck Gourmet. Ognuno di loro proporrà un piatto tipico dell'Oktoberfest. Per le tre serate, nel cuore del paese, si potranno degustare specialità culinarie e ricercate bevande a base di luppolo e malto con le tradizionali etichette dell'Oktoberfest.

"C'era una volta ...Giochi tradizionali da tavolo e di strada" al Forte Gisella, il 10 ottobre 2021. Un evento culturale aggregativo promosso da AICS Verona con il patrocinio e il contributo della Quarta Circoscrizione, rivolto ad un pubblico di adulti e bambini con tornei di giochi da tavola e di abilità con la presenza di animatori che organizzano partite di prova, diverse dimostrazioni a cura dell'Accademia d'arte circense, attività di mountain bike e footbike con possibilità di prova.

Venerdì 8 ottobre debutterà ad Arbizzano di Negrar il Circo italiano Grioni della famiglia Grioni, il quale presenta uno show di attrazioni della tradizione circense tra cui giocolieri, clown, equilibristi, lanciatori di pugnali, rullo oscillante, hola hoop, sfilata dei personaggi Disney, numero d'illusionismo e molte altre sorprese. Il tendone è allestito presso il Parking campo sportivo, in via Camarele e rimarrà installato fino al 17 ottobre.

Prosegue il cartellone del Teatro Modus a Verona con "Sogno di un uomo ridicolo", il nuovo spettacolo prodotto da Modus per il gruppo professionistico Orti Erranti Teatr e che vede in scena Andrea Castelletti. Repliche venerdì 8 e sabato 9 ottobre alle ore 21, domenica 10 ottobre alle ore 18. Lo spettacolo, fresco di debutto estivo, è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici, proposto nel bicentenario della sua nascita.

In questo laboratorio per famiglie si partirà da un sogno lontano, quello del Conte Mario, il quale desiderava realizzare un museo con gli oggetti più preziosi e bizzarri raccolti dalla sua famiglia nel corso di tanti secoli. Un sogno che si è realizzato e che oggi è il Museo Miniscalchi-Erizzo. Appuntamento domenica 10 ottobre 2021.

Il WWF veronese , in occasione dell’evento nazionale “Urban Nature” promosso dal WWF Italia, organizza una giornata di “Citizen Science” lungo le rive dell’Adige nei pressi di Parona domenica 10 ottobre . “Citizen Science” e? un’attivita? di raccolta e analisi di dati naturalistici (flora e fauna) da parte di comuni cittadini, guidati da naturalisti professionisti, con lo scopo di tutela e conservazione degli ambienti. L’iniziativa di domenica prossima prevede due turni per le uscite, uno alle 9.30 e uno alle 14.30, con ritrovo e partenza dal Parco Ottocento di via Boscomantico.

Sono 35 i candidati ammessi alla prima prova in presenza della nona edizione del Verona International Piano Competition, il Concorso pianistico Città di Verona, che sta scaldando i motori in vista della finale, prevista per il prossimo 10 ottobre. I più promettenti talenti della tastiera calcheranno il palco dell’Auditorium della Gran Guardia per la finalissima in riva all’Adige.

Giornate di trekking urbano alla scoperta di storia e natura del territorio. Per l’autunno 2021, dal 19 settembre al 7 novembre, tutte le domeniche pomeriggio, il Comune di Verona propone, in collaborazione con Assoguide Verona, all’interno della manifestazione Mura Festival, nuove opportunità di sport e visita nei quartieri cittadini.

La mostra "Il bello che unisce"

Quattro compagne di classe unite per tutta la vita dalla comune passione per l’arte, i colori e le forme. Dal 25 settembre al 9 ottobre in Sala Birolli in via Macello si potrà visitare la mostra “Il bello che unisce. 50 anni nel colore”, organizzata dalla Prima Circoscrizione Centro Storico in collaborazione con l’Associazione Culturale Quinta Parete.

Al Museo civico di Storia Naturale una nuova mostra

La mostra "Bolca, nuovi eccezionali ritrovamenti", si potrà ammirare dal 23 settembre al 24 ottobre 2021, nell’atrio del Museo veronese. Tra le meraviglie proposte al Museo di Storia Naturale, un fossile di pesce cartilagineo mai rinvenuto prima, eccezionalmente ben conservato e simile alle attuali razze, due pesci ossei di pregevole interesse, tra cui una Mene rhombea, icona dello stesso Museo, e una pianta acquatica col suo apparato radicale, tutti provenienti dalla Pesciara.

A Peschiera due nuove mostre d'arte

Due mostre, intitolate “50x50 – Estroflessioni” dedicata all’opera d’arte estroflessa, di cui il Maestro Giuseppe Amadio è tra gli ultimi grandi maestri del genere e “Luce” del maestro Athos Faccincani, concludono la Stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.?

Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).