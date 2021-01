Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dall'8 al 10 gennaio 2021

Nuovo fine settimana all'insegna, questa volta, della zona gialla prima e di quella arancione poi, dunque, altre restrizioni e nuove regole da rammentare e rispettare. Ricapitoliamo in breve il calendario del nuovo "variopinto" weekend:

Venerdì 8 gennaio: Italia zona gialla, la fascia di rischio meno restrittiva, ma "rafforzata" dall'aggiunta del divieto di spostamento tra Regioni diverse. Dentro la propria Regione però gli spostamenti sono liberi dalle ore 5 alle 22. Bar e ristoranti possono fare servizio al tavolo tra le 5 e le 18, i negozi sono aperti. Per approfondire potete leggere qui.

Italia zona gialla, la fascia di rischio meno restrittiva, ma "rafforzata" dall'aggiunta del divieto di spostamento tra Regioni diverse. Dentro la propria Regione però gli spostamenti sono liberi dalle ore 5 alle 22. Bar e ristoranti possono fare servizio al tavolo tra le 5 e le 18, i negozi sono aperti. Per approfondire potete leggere qui. Sabato 9 e domenica 10 gennaio: Italia in zona arancione (fatte salve le eventuali ordinanze del ministro della Salute). In zona arancione la mobilità dentro il proprio Comune è libera tra le ore 5 e le 22, ma non è consentito uscire fuori proprio Comune se non si hanno valide motivazione ammesse dalla normativa, le principali sono lavoro, necessità e salute (qui per approfondire). Questo ha come conseguenza che nei giorni di sabato e domenica, in zona arancione, non è ammesso fare "visita a casa" ad un amico o parente che viva fuori dal proprio Comune, ma solo a qualcuno che viva nel nostro stesso Comune (vi è un'eccezione per chi vive in Comuni con meno di 5 mila abitanti che trovate spiegata qui).

Vediamo ora i principali eventi consigliati per il fine settimana:

Mozart, dall’Austria alla Russia: il primo concerto della Stagione Sinfonica 2021

Venerdì 8 gennaio alle 20.30 prende il via la Stagione Artistica 2021 di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico con un concerto che si inserisce in una serie di eventi in collaborazione con il Comune di Verona, Fondazione Cariverona e l’Accademia Filarmonica di Verona e che hanno come filo conduttore il rapporto tra Mozart e la città di Verona. Il concerto, diretto da Francesco Ivan Ciampa, andrà in onda su Telenuovo e sarà trasmesso in streaming sui canali social di Fondazione Arena (Facebook, YouTube e sulla nuova webTV arena.it/tv) e di Fondazione Cariverona (Facebook, YouTube e www.fondazionecariverona.org/mozart) per raggiungere le case di tutti i veronesi – e non solo – con la nuova campagna "Filarmonico aperto…a casa tua".

Vittorio De Scalzi in concerto per "Lazise – Canzoni D’Autore"

Vittorio De Scalzi è l'ospite del penultimo appuntamento di "Lazise Canzoni d'Autore" che si terrà venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 21. Dagli anni del progressive con i New trolls ai giorni nostri, condotto da Leandro Barsotti. "Lazise Canzoni d'Autore" è un evento organizzato dal Comune di Lazise.

"Esperimenti online" per i bambini con il Children’s Museum

"Esperimenti online" è curato dal Children’s Museum. Per 5 sabati pomeriggio verranno trasmesse sul canale YouTube del Museo attività digitali. Il 2, 9, 16, 23 e 30 gennaio, alle ore 16, gli operatori del museo mostreranno attività educative e pratiche di stampo informale, ispirate al periodo natalizio e al mondo scientifico, da svolgere a casa con i propri bambini. Scienza e tanto divertimento arriveranno nelle case, proponendo tanti trucchi ed effetti speciali, da quelli del volo, usati da Babbo Natale e dalla Befana, fino ai segreti della luce e dello spazio.

"Indizi contemporanei" in mostra a Verona presso Kromya Art Gallery

Presso la sede veronese di Kromya Art Gallery prosegue, fino al 30 gennaio 2021, la collettiva "Indizi contemporanei", con opere di Marco Casentini, Fabrizio Corneli, Federico Ferrarini, Emanuela Fiorelli, Paola Pezzi, Alex Pinna, Paolo Radi e Paolo Scirpa. L'esposizione ruota attorno ad una selezione di artisti nati negli anni Sessanta e Settanta, conosciuti ed apprezzati nel panorama italiano, ai quali si aggiungono le ricerche di due maestri della luce: Fabrizio Corneli e Paolo Scirpa.

Tamponi drive-in, relax e benessere alle terme Aquardens

Concedetevi un momento di pausa ad Aquardens prendendovi cura di voi e dei vostri cari. Rinforzate il sistema immunitario immergendovi in acqua termale ed effettuando lo screening anti-Covid.

Centro termale: sempre aperto, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19.

Drive-In Tamponi: dal lunedì al sabato 8.30-17.30, domenica 8.30-16.30.

"L'amore delle tre melarance"

Il Teatro Ristori non si ferma e prosegue, nonostante le limitazioni, coerentemente con il tema della Stagione in corso "L’innovazione nella Tradizione", con nuove proposte per continuare a restare al fianco, del proprio affezionato pubblico, ma in digitale! Per la rassegna Teatro Ristori Digital è in programma domenica 10 gennaio 2021 lo spettacolo "L'amore delle tre melarance".

"C-ART-Off-LINE@Vetrina Museo Maffei"

Fino al 28 febbraio 2021 il progetto d’arte contemporanea della Fondazione Cariverona "C-ART-Off-LINE", a cura di Mirko Rizzi, si trasforma in esposizione, indagando nuove modalità dinamiche e interattive come la grande vetrina al piano terra di Palazzo Maffei-Casa Museo, a Verona. Per rivalutare il processo espositivo vissuto dal vero! Fino a fine febbraio, esposte in successione le immagini fotografiche delle opere contestualizzate di Tiziano Martini, Elia Cantori, Luca Francesconi, Arcangelo Sassolino, Luca Trevisani.

Tre mostre presso la galleria Studio la Città

Le tre mostre Rosso e Grigio, Indossare il colore e Jacob Hashimoto 1999|2005, allestite negli spazi della galleria Studio la Città, sono accessibili unicamente previa prenotazione. È inoltre possibile prenotare, sempre gratuitamente, la visita guidata alle mostre nelle mattine di venerdì e sabato.

Piccoli chef online

Piccoli chef in sicurezza! Nuova data dei Piccoli Chef online il 9 gennaio 2021. Il tuo bimbo ama aiutarti in cucina? La tua ragazza è appassionata di pentole e fornelli? Anche i bambini possono cucinare! Ecco i corsi di cucina per bambini di èCucina che organizza a Verona corsi di cucina per bambini dai 6 ai 10 anni.

Loredana Errore in concerto per la rassegna "Lazise – Canzoni D’Autore"

Loredana Errore chiude sabato 9 gennaio 2021 alle ore 21 la terza edizione di "Lazise Canzoni d'Autore", la manifestazione organizzata dal Comune di Lazise e condotta da Leandro Barsotti, dalla Dogana Veneta di Lazise sulla sponda del Lago di Garda.

Nuovo percorso virtuale del Museo africano

Scopri la Collezione permanente del Museo africano di Verona, spostandoti online all’interno degli spazi museali. Potrai riconoscere la Prima sezione Verde dedicata al Ciclo della vita. A seguire la sezione Gialla, dedicata ad Arti, mestieri, e vita quotidiana. Dalla sezione gialla si accede alla bellissima sala proiezioni con l’installazione Luce d’Africa. Poi la sezione Arancio, per le maschere. La stanza della musica, di colore Grigio nella parte delle vetrine, ma con un coloratissimo murales a cornice dei tamburi. Infine l’ultima sezione colorata, la Rossa, dedicata alle religioni tradizionali animiste, ai riti copto-ortodossi e all’Islam.