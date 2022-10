Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Nuovo weekend con tantissimi eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 7 al 9 ottobre 2022.

L'EVENTO TOP

International Street food

Sarà Bovolone ad accogliere la 58esima tappa della VI edizione dell'International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia. Si svolgerà a Piazza Scipioni ed inizierà venerdì 7 ottobre alle 18, per proseguire sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 12. Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale.

MANIFESTAZIONI

Tipiko Marchigiano

Piazza dello Zodiaco a Bussolengo sarà palcoscenico nei giorni 6, 7, 8 e 9 ottobre della manifestazione "Tipiko Marchigiano", un format veicolo di promozione culturale, turistica ed enogastronomica della Regione Marche.

Gardaland Magic Halloween

Torna Gardaland Magic Halloween, l’evento piu? spaventosamente divertente della stagione che quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l’occasione prolunga ulteriormente la sua durata. L’inaugurazione ufficiale, con ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, di "Gardaland Magic Halloween" avverra? sabato 8 ottobre.

Val Polis Cellae

Torna "Val Polis Cellae", l'evento che porta alla scoperta di vini e territori nelle più note vallate veronesi a vocazione vitivinicola. La manifestazione si terrà domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18. Crescono ancora le cantine aderenti, che dalle 19 del 2021 passano alle 26 di quest’anno (erano 15 nel 2020) e crescono gli itinerari, da cinque a sei, che coinvolgeranno i comuni di Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano, Grezzana e Verona.

Villafranca nella storia

Domenica 9 ottobre "Villafranca nella storia", il medioevo rivive al castello scaligero. Un programma unico per rievocare la storia attraverso la didattica medievale, artigiani medievali, dame, nobili signori, musici e falconieri vi faranno vivere un'esperienza indimenticabile in una ricreata atmosfera medievale.

Festa dello Sport e del cibo di Strada

Sabato 8 ottobre la prima edizione della "Festa dello Sport e del cibo di Strada" nel complesso sportivo del Circolo Primo Maggio di Montorio Veronese. Occasione unica per conoscere dal vivo i principali sport di strada proposti e praticati da professionisti qualificati. La festa sarà fitta di attività e spettacoli a partire dalle 11 del mattino fino alle 23.

Festa del libro

"Festa del libro" a Castelnuovo del Garda. L’appuntamento, promosso dall’Assessorato alla Cultura e istruzione del Comune, è per venerdì 7 e sabato 8 ottobre in biblioteca e al Brolo delle Melanie, parco centralissimo del paese.

Cacio & Pepe vs Carbonara Festival

Tornano gli appuntamenti enogastronomici. A Legnago va in scena dal 7 al 9 ottobre 2022 la 16esima edizione del "Cacio & Pepe vs Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla cucina romana, per un lungo weekend di gusto e divertimento da non perdere nella centrale piazza Garibaldi.

Valeggio Produce

Ventunesima edizione di "Valeggio Produce": torna la kermesse dedicata all’agricoltura, all’artigianato e al commercio, che andra? in scena da venerdi? 7 a domenica 9 ottobre al Mercato Ortofrutticolo di Valeggio. Agli stand enogastronomici si potranno gustare i piatti della tradizione locale e veronese mentre i pastifici artigiani e le cantine di Valeggio serviranno il meglio dei prodotti tipici: vini Doc e tortellini valeggiani.

Marciaga in festa

A Costermano cibo gourmet, musica dal vivo e attività per tutta la famiglia con "Marciaga in festa" dal 7 al 9 ottobre. Cibo gourmet, musica dal vivo e tantissime attività per tutta la famiglia con laboratori per bambini, circo in strada e i giochi in legno.

Sagra delle castagne e del vin Durello

A San Giovanni Ilarione l'87esima "Sagra delle castagne e del vin Durello" dal 6 al 9 ottobre 2022.

Bardolino Insieme

Domenica 9 ottobre a Parco Carrara Bottagisio di Bardolino si terrà la seconda edizione di "Bardolino Insieme", una giornata completamente dedicata ai bambini e ragazzi affetti da autismo.

MUSICA

"Notre Dame de Paris" torna all'arena di Verona

In occasione della tournée che celebra i vent’anni di successi di "Notre Dame de Paris", lo spettacolo torna con il suo maestoso allestimento in uno degli anfiteatri romani più celebri d’Italia, l’arena di Verona. Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 ottobre 2022 il cast originale del 2002, con Lola Ponce nei panni di Esmeralda e Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo, si esibirà nel luogo emblema dell'opera mondiale.

Concerto di Giorgio Conte

Concerto esclusivo, intimo e straordinario di Giorgio Conte, venerdi 7 ottobre alle ore 21 presso Modus, il teatro agli Orti di Spagna diretto da Andrea Castelletti.

Manuel Bonino Combo live a Negrar

Il Manuel Bonino Combo, con Paolo Antoniazzi e Almiro Comucci rappresenta la testimonianza di un’epoca fatta di divertimento, di happy days, di sfrenato rock’n’roll, di ballad tradizionali degli anni ‘50 e ‘60 e di composizioni originali di Manuel ispirate a quella golden era. Sabato 8 ottobre alle ore 21 ci si potrà immergere in quell’atmosfera alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar.

VISITE GUIDATE

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Gli orsi non esistono - «Due diverse storie d'amore scorrono parallelamente: in entrambe gli amanti vengono ostacolati da forze di tipo diverso, che si tratti della superstizione, del potere o di meccanismi difficili da identificare eppure inevitabili». Regia: Jafar Panahi.

«Due diverse storie d'amore scorrono parallelamente: in entrambe gli amanti vengono ostacolati da forze di tipo diverso, che si tratti della superstizione, del potere o di meccanismi difficili da identificare eppure inevitabili». Regia: Jafar Panahi. Ticket to Paradise - «Wren Butler accompagna la sua amica Lily in gita a Bali: si sono entrambe da poco laureate all'Univeristà di Chicago e il viaggio è una sorta di premio e di pausa, prima di riprendere la vita e inserirsi nella società. Ma a Bali, Lily incontra un ragazzo del posto, se ne innamora e decide su due piedi di sposarlo». Regia: Ol Parker.

«Wren Butler accompagna la sua amica Lily in gita a Bali: si sono entrambe da poco laureate all'Univeristà di Chicago e il viaggio è una sorta di premio e di pausa, prima di riprendere la vita e inserirsi nella società. Ma a Bali, Lily incontra un ragazzo del posto, se ne innamora e decide su due piedi di sposarlo». Regia: Ol Parker. In viaggio - «Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco va a Lampedusa. Nel 2021 compie un importante viaggio in Medioriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato in Fuocoammare e Notturno». Regia: Gianfranco Rosi.

?MOSTRE

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

A Verona una mostra fotografica dedicata alla storia della Libia

“L’occupazione italiana della Libia. Violenza e colonialismo 1911-1943” è l’argomento al centro della mostra fotografica, promossa dal gruppo Radici dei diritti dell’ateneo in collaborazione con l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, con il patrocinio dell’università di Verona, rivolta alla cittadinanza e in modo particolare agli studenti e alle studentesse dell’università e delle scuole medie di Verona e provincia. La mostra sarà allestita nel chiostro di Santa Maria delle Vittorie e rimarrà visitabile dal 16 settembre all’8 ottobre.

Nel Frattempo#3 – Meanwhile

Tele impossibili da tradurre in parole. Strutture di carta che si adattano ai luoghi che le accolgono. Colori berberi di tessuti e tappeti tra affreschi settecenteschi. Ottobre è il mese dell'arte contemporanea a Valeggio sul Mincio, dove ritorna "Nel Frattempo#3 – Meanwhile". L'esposizione è ideata dall'artista di fama internazionale Lucio Pozzi. Sarà inaugurata il 6 ottobre e si potrà visitare nei fine settimana fino al 23 ottobre e si innesta come evento collaterale ad Artverona.

Una mostra dedicata al maestro dei francobolli Gaetano Rizzo

Attraverso una serie di reperti che usava per insegnare, Gastone Rizzo, il maestro dei francobolli, torna nella sua terra veronese. Nato 100 anni fa a Marega, frazione di Bevilacqua e ricordato lo scorso maggio con un francobollo emesso dal ministero dello Sviluppo economico su disegno di Marco Ventura, Gastone Rizzo è protagonista della mostra allestita dal 6 al 19 ottobre 2022 allo Spazio Filatelica di Verona, in via Teatro Filarmonico 11.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

Ex Voto

La galleria Artericambi presenta "Ex Voto", prima mostra postuma dell’artista Delfina Marcello allestita presso gli spazi della galleria. L’inaugurazione si terrà sabato, 17 settembre 2022 alle ore 17, mentre l'esposizione resterà poi visibille fino al 20 ottobre 2022. La mostra "Ex Voto" nata da una comunione d’intenti volta a ricordare e far conoscere l’opera di Delfina Marcello verterà principalmente sulla sua produzione pittorica.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.