Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 gennaio 2022

Concerti, spettacoli, visite guidate, mostre, eventi al cinema ed altre iniziative da non perdere per il fine settimana che segna il concludersi delle festività natalizie, orfano purtroppo dei tradizionali falò dell'epifania che ancora una volta Covid si è portato via. A Verona, pur tra qualche comprensibile incertezza e un programma ancora tutto da definire, prende comunque avvio ufficialmente dal 6 gennaio il 492° Carnevale Veronese.

Vediamo ora di seguito i principali appuntamenti previsti durante il weekend dell'epifania nella città di Verona e relativa provincia.

Inaugurazione del 492° Carnevale Veronese

Il 6 gennaio sarà posta, come da tradizione, la statua del Papà del Gnoco in piazza a San Zeno, ma non ci sarà la consueta sfilata fino a Palazzo Barbieri. Il momento clou del Carnevale Veronese è poi previsto per il 25 febbraio, il "Venerdì Gnocolar", a cui seguiranno gli eventi nei rioni, il Sabato Filippinato e il Luni Pignatar.

CONCERTI

Al Teatro Filarmonico "Divertimenti, Trii e Quartetti"

Fondazione Arena prosegue la collaborazione con Comune di Verona, Fondazione Cariverona e Accademia Filarmonica per omaggiare Mozart in sinergia per la città per il terzo anno consecutivo. In programma domenica 9 gennaio al Teatro Filarmonico "Divertimenti, Trii e Quartetti" per archi e fiati. Un pomeriggio monografico dedicato interamente al Mozart da camera, musica di rara esecuzione e raffinatissima fattura, con alcuni professori dell’Orchestra della Fondazione Arena.

La Divina Armonia per Mozart

Fondazione Cariverona organizza per venerdì 7 gennaio alle 20.30 presso la Chiesa di S. Tomaso Cantuariense il tradizionale e atteso appuntamento musicale per celebrare la storica esecuzione mozartiana del 7 gennaio 1770. Protagonista quest’anno sarà La Divina Armonia, ensemble italiano, è specializzato nel repertorio barocco e del Settecento che ha all’attivo collaborazioni internazionali e incisioni discografiche.

La Banda Del Sur live

La Banda Del Sur nasce nel 2000 a Berlino nel mitico locale “El Sur”, dove musicisti sudamericani, spagnoli e italiani suonano e si incontrano, dando vita a jam-session memorabili e grandi collaborazioni musicali. Luca Artioli, chitarrista e cantante della scena musicale berlinese, nonché leader della Band, crea in questo contesto il suo personale cross-over musicale che spazia dalla Rumba Flamenca ai ritmi coinvolgenti di Cuba e dell’America Latina fino alle nuove tendenze brasiliane-bahiane del nord-est del Brasile. Appuntamento venerdì 7 gennaio 2022 alle ore 22 alle Cantine de l'Arena.

The Dutch Jazz Connection in concerto

"The Dutch Jazz Connection" è un'iniziativa realizzata dal sassofonista Barend Middelhoff per creare una rete proficua e continuativa fra i principali musicisti jazz olandesi e italiani. L'asse portante del progetto, infatti, consta nell'offrire la possibilità di svolgere attività concertistiche e masterclass, considerate opportunità rilevanti per scambiare e condividere conoscenze ed esperienze musicali. Oltre al repertorio jazz internazionale esistente, l'accento è posto su vari compositori olandesi e italiani. Appuntamento domenica 9 gennaio 2022 alle ore 19 alle Cantine de l'Arena.

TEATRO E CINEMA

Vola colomba...nel blu dipinto di blu

Sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, la Compagnia Gino Franzi in scena al Teatro Camploy con lo spettacolo "Vola colomba...nel blu dipinto di blu". Sullo sfondo degli anni ’50, dopo la guerra, in perfetto equilibrio tra film e commedia musicale, la Gino Franzi mette in scena una sorta di scatola magica che porta il pubblico indietro nel tempo tra canzoni, caroselli, personaggi e avvenimenti dell’epoca.

Un eroe

In uscita anche a Verona il nuovo film di Asghar Farhadi Un eroe: Rahim è in carcere a causa di un debito che non è riuscito a ripagare. Durante un permesso di due giorni, cerca di convincere il suo creditore a ritirare la denuncia in cambio di una parte della somma. Le cose però non vanno come previsto.

VISITE GUIDATE

Verona in giallo

Una lunga linea gialla, spesso tinta di rosso, attraversa la storia di Verona, i cui meandri restituiscono una storia fatta di delitti efferati e misteri irrisolti: un percorso guidato da affrontare a "sangue freddo" che parte da alcune verità storiche come i duelli all’ultimo sangue delle lotte gladiatorie, ma mira poi però a rinvenire alcune vicende tragiche dimenticate, che hanno costellato la storia di Verona. Appuntamento domenica 9 gennaio 2022.

Michele Sanmicheli, visita guidata in città

Domenica 9 gennaio alle ore 14.30 si terrà la visita guidata "Michele Sanmicheli, l'arte Rinascimentale a Verona". Una passeggiata tra gli eleganti palazzi di Sanmicheli e visita alla Cappella della chiesa di San Bernardino, esempio del Manierismo veronese.

MOSTRE E MUSEI

Visite guidate gratuite e laboratori ai musei civici di Verona

Ai musei civici di Verona un ricco calendario di appuntamenti per le festività natalizie. Dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, sono proposte visite guidate gratuite e laboratori didattici per grandi e piccini. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria, si paga solo l’ingresso al museo.

Gli animali del Natale al Museo di Storia Naturale

Gli animali del Natale. La vita d’inverno sulle nostre montagne. È questo il tema scelto per la nuova esposizione temporanea allestita al Museo di Storia Naturale, visibile fino al 30 gennaio. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di particolarità e caratteristiche degli animali che popolano le nostre montagne, con il supporto di spiegazioni scientifiche che, ad esempio, spiegano il fenomeno del letargo e le specie che vi fanno ricorso per sopravvivere al freddo invernale.

I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana

Il cantiere delle opere per i Mondiali del 1990 portarono alla luce reperti archeologi straordinari. Fu una delle campagne di scavo e recupero di materiali più importanti di Verona, ed oggi si mette in mostra. Dal 18 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022 sarà visibile a Porta Palio la mostra "I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana", promossa dall’Assessorato al Turismo e ai Rapporti Unesco e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Al Museo Miniscalchi-Erizzo è visibile fino al 7 gennaio 2022 la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.

GLI EVENTI DI NATALE

Gardaland Magic Winter

Fino al 9 gennaio 2022 appuntamento da non perdere con il "Gardaland Magic Winter", l’evento invernale durante il quale splendidi addobbi e coinvolgenti spettacoli trasformano il parco e permettono agli ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle attrazioni. Non poteva mancare poi una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata, anziché da montagne innevate, da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco dei divertimenti si possono vivere.

Soave – Il Paese dei Presepi

Torna "Soave – Il Paese dei Presepi", la tradizionale rassegna che, durante il periodo delle festività fino al 16 gennaio 2022, trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizione a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelliranno i punti più belli del centro storico.

A Negrar "Valpolicella On Ice"

Per il primo anno a Negrar di Valpolicella, per celebrare al meglio le festività natalizie, nasce "Valpolicella On Ice" che ha luogo dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 in Piazza San Martino.

La magia del Natale a Bussolengo

Torna l'appuntamento con "La Magia del Natale" nel bosco incantato a Bussolengo, al via dall'8 dicembre per proseguire fino al 9 gennaio 2022: un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Natale tra gli Olivi a Garda: tradizioni e sapori

Nel Comune di Garda c'è la manifestazione Natale Tra gli Olivi, con gli imperdibili mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide.

Il Natale a Malcesine

"Malcesine a Natale" per grandi e bambini: fino al 9 gennaio nel Comune gardesano il periodo natalizio con gli Elfi, le mascotte Prezzemolo di Gardaland, Baldo e Prada Bella della Funivia Malcesine - Monte Baldo e Tunk del parco Natura Viva. Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del Natale a Malcesine. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Il Natale a Peschiera del Garda

Fino al 9 gennaio 2022 a Peschiera del Garda è possibile visitare il caratteristico Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e trenino per i più piccoli, in Piazza Ferdinando di Savoia. Sempre a Peschiera, inoltre, si può ammirare l’ormai famosissimo "Presepio subacqueo del Lago".

Il Natale a Bardolino

Fino al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il Parco Carrara Bottagisio, ospiterà infatti la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità con i mercatini dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato locale.

Il Natale a Lazise e l'enorme pista di pattinaggio

Lazise per il periodo natalizio, fino al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda installata al Parco Pra' del Principe.