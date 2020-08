Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 agosto 2020

Nuovo fine settimana ricco d'iniziative interessanti nel Veronese: in città proseguono le speciali visite guidata per riscoprire l'anfiteatro Arena, in programma dal 7 al 9 agosto. Da non perdere anche le passeggiate culturali promosse dall'Ufficio informazione e accoglienza turistiche che vi porteranno a riscoprire le bellezze del centro storico di Verona, anche in questo caso dal venerdì alla domenica con tre percorsi rinnovati.

Come ogni settimana fino a settembre, ogni venerdì e sabato torna poi l'appuntamento con "Tramonti Unesco", uno speciale ed affascinante tour serale con partenza dal Bastione delle Maddalene alla Rondella di San Zeno in Monte, passando per Porta Vescovo e la Batteria di Scarpa, sopra Alto San Nazaro.

In provincia è senz'altro da segnalare l'avvio a Pescantina della 84esima edizione della Sagra di San Lorenzo che offrirà intrattenimento e prelibatezze per tutti dal 7 al 10 agosto con un programma davvero ricchissimo. Saranno tre giorni di divertimento anche a Castelnuovo del Garda con l'iniziativa "Casteluovo sotto le stelle" in calendario dall'8 al 10 agosto. Sempre in zona lago di Garda è quindi da ricordare il "Brenzone vintage & rétro market" che si terrà nella giornata di venerdì con tanti espositori di prodotti d'antiquariato, vintage e artigianato. Da segnalare quindi ancora sul lago la manifestazione enogastronomica "Eatinero - Bardolino" che si terrà dal 9 all'11 agosto al Parco Carrara Bottagsio, mentre inn Valpolicella è da non perdere l'appuntamento "Passeggiar con gusto", un'escursione dai risvolti culinari in partenza da Zivelongo nel Comune di Sant'Anna D'Alfaedo.

TEATRO

Venerdì 7 agosto, nell'ambito dell'Estate Teatrale Veronese 2020 va in scena al Teatro Romano lo spettacolo "Clitennestra", tratto dall'opera di Marguerite Yourcenar, diretto e interpretato da Isabella Caserta e Jana Balkan, per la produzione del Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio. Per la rassegna Teatro nei Cortili, è inoltre in programma fino al 9 agosto lo spettacolo "Shakespeare e l'amore" presso la Corte Ovest dell'Arsenale di Verona.

MOSTRE

Sono sempre visitabili a Verona il Museo di Castelvecchio, quello di Storia Naturale, l’Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, oltre al Cortile e alla Casa di Giulietta e la Torre dei Lamberti. Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate", con in programma venerdì un nuovo appuntamento dello speciale ciclo di visite guidate gratuite. Sempre a Verona è poi possibile accedere e visitare le Arche Scaligere, con il biglietto d'ingresso al costo di solo 1 euro, mentre in provincia si ricorda che è sempre possibile la domenica visitare la mostra allestita a Dolcè presso Villa del Bene "Il circo nelle copertine illustrate del Novecento".

MUSICA

Doppio grande appuntamento all'Arena di Verona per questo fine settimana: venerdì sera è in programma l'evento "Wagner in Arena" con il maestro Gustav Kuhn, mentre sabato sera è la volta del "Verdi Gala" diretto dal maestro Daniel Oren. Sempre in città proseguono inoltre nel weekend anche i concerti in programma nell'ambito della rassegna "100 Note in Rosa - Aperitivi musicali al "vino rosa di Verona". In provincia, sabato 8 agosto al parco del Brolo di Castelnuovo del Garda, è da ricordare il concerto ad ingresso libero "Luci-oh", dedicato a Lucio Battisti.

CINEMA

Venerdì 7 agosto continua la rassegna di film per la famiglia del Cinema Felice, a Verona nel cortile parrocchiale di via Belvedere, con la proiezione del film L'uomo che comprò la luna. L'arena estiva del Cinema Fiume, inoltre, propone nelle serate di venerdì e sabato il film diretto da Gabriele Salvatores Tutto il mio folle amore, mentre domenica sera è in cartellone l'ultima opera di Gabriele Muccino Gli anni più belli.