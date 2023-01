Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dell'Epifania dal 6 all'8 gennaio 2023

Tanti gli eventi a Verona e in provincia per il weekend dell'Epifania che in città vedrà protagonista il quartiere di San Zeno anche per l'apertura ufficiale del 493esimo Bacanal del Gnoco. Di seguito vediamo tutte le iniziative da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 gennaio 2023.

L'EVENTO TOP

Apertura ufficiale del 493esimo Bacanal del Gnoco

Venerdì 6 gennaio le maschere del carnevale di Verona e provincia, si raduneranno in piazza San Zeno per scoprire la statua del Papà del Gnoco poi in passeggiata raggiungeranno piazza Bra per le ore 11, come vuole la tradizione da oltre 50 anni sarà proclamata l’apertura ufficiale del 493esimo Bacanal del Gnoco, alla presenza dei rappresentanti delle massime autorità cittadine e dei festosi cittadini che ogni anno attendono questo gaio evento con gioioso desiderio.

MANIFESTAZIONI

Befana del Vigile

Ritorna a Verona sempre il 6 gennaio la tradizionale "Befana del Vigile", manifestazione organizzata dalla Società Cooperativa Sociale "Al Calmiere" e dalla polizia locale. Per tutti, podisti, ciclisti, auto e moto, il ritrovo è a partire dalle ore 9.30 in piazza San Zeno davanti alla Basilica.

La Viola, ovvero Brusa la Vecia

Dopo due anni di stop torna a Valeggio sul Mincio il folkloristico falò propiziatorio dell'Epifania. Venerdì 6 gennaio 2023, fa ritorno nel prato adiacente l'ospedale "La Viola, ovvero Brusa la Vecia". L'evento, come da tradizione, sarà accompagnato da musica, brulé e l'immancabile "panino con el codeghin".

Il falò virtuale dell'Epifania a Pastrengo

ll falò della Befana, sotto le mura della fortificazione austriaca di Forte Degenfeld a Pastrengo è giunto al suo dodicesimo anno di vita. È un falò diverso dal solito, non brucia ma illumina! Sarà in modalità virtuale, proiettato a luce laser sulle mura del Forte. Però la prima parte del programma è come negli anni passati. Lo spettacolo incomincia già alle ore 17 di venerdì 6 gennaio con il raduno del pubblico in piazza Chiesa a Piovezzano, davanti al monumento.

Presepe vivente a Grezzana

Torna il "Presepe vivente" all'interno della suggestiva contrada di Corso di Grezzana. Il percorso, addobbato a festa, sarà popolato da quasi cento comparse che riporteranno i visitatori in un tempo lontano. Il percorso terminerà alla grotta dove si potrà ammirare la Natività e dove nella giornata del 6 gennaio arriveranno anche i Re Magi.

Gardaland Magic Winter

Il tradizionale e magico appuntamento invernale Gardaland Magic Winter (in programma dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023) raggiunge l’incredibile traguardo della ventesima edizione e si arricchisce di novita?.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Verona

Verona ospita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio. La pista di pattinaggio rimarrà in città fino alla Festa di San Valentino. Il costo del biglietto è di 9 euro all’ora, comprensivo di noleggio pattini.

Natale tra gli olivi a Garda

A Garda l'imperdibile "Natale tra gli olivi", eventi fino all'8 gennaio 2023. Tantissimi gli appuntamenti divertenti per grandi e piccoli, gustosi eventi enogastronomici da non perdere e tutto lo spirito del Natale è pronto ad inondare le strade di Garda.

Natale in riva all'Adige a Pescantina

Natale in riva all'Adige fino all'8 gennaio 2023: "Pescantina sul ghiaccio & Christmas Village" in piazza degli Alpini. La pista di pattinaggio più grande della Valpolicella, il Christmas Village con specialità tipiche natalizie e tanti eventi per tutta la famiglia.

Villaggio di Natale Flover

Fino all'8 gennaio 2023 a Bussolengo è presente il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità.

Natale a Malcesine

Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del "Natale a Malcesine" in programma dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.

Il Natale a Bardolino

Fino all'8 gennaio 2023 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia.

Un Natale d’amore

"Un Natale d’amore" a Bussolengo: dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

MUSICA

Mozart a Verona

La quarta edizione di "Mozart a Verona" prevede un cartellone ricchissimo di eventi, con ben undici appuntamenti culturali nell’arco di tutto il mese. Fondazione Cariverona organizza per venerdì 7 gennaio presso la Chiesa di S. Tomaso Cantuariense il tradizionale e atteso appuntamento musicale per celebrare la storica esecuzione mozartiana del 7 gennaio 1770.

Nel borgo più bello d'Italia il concerto corale "Natale nel mondo"

Sabato 7 gennaio presso il Duomo di Soave sarà ospite il Coro INA diretto dal Maestro Bojan Pogrmilovic, provenienti da Zagabria (Croazia). Aprirà il concerto il Coro Città di Soave e proseguirà il Coro INA. Il repertorio proposto, con coro e orchestra, è un viaggio in tutto il mondo: dall'Europa, la Croazia fino alle Americhe.

Hillbilly Soul live

"Altro che befane" è il titolo dello show dell’Epifania delle Hillbilly Soul, venerdí sera alle 21 alla pizzeria ristorante Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Le Hillbilly Soul sono Marie Claire Dubost, Simonetta Basile e Stefania Targa, insieme dalla fine del 1996.

BestOff

I BestOff nascono come progetto acustico, per unire un linguaggio semplice ma ricercato, mescolando cantautorato, folk, urban, world music e pop, curando arrangiamenti eleganti e d'impatto. Appuntamento venerdì sera alle Cantine de l'Arena.

Kob Fest: il meglio dellla musica punk rock e ska

L'appuntamento imperdibile è per venerdì 6 gennaio al The Factory di San Martino Buon Albergo. Kob Fest è un evento a suon di musica punk rock & ska organizzato da Kob Records, etichetta discografica veronese che fu anche storico negozio di dischi nel quartiere di Veronetta dal 1996 al 2011. Per celebrare l'evento sul palco ci saranno tutte band che fanno o hanno fatto parte della scuderia Kob Records.

Storyville Jazz Band

Torna live domenica sera l’affermata Storyville Jazz Band, ritenuta una delle più prestigiose formazioni di jazz tradizionale in Italia. Ormai di casa a Le Cantine de l’Arena, per questo annuale appuntamento propone un repertorio che spazierà dai classici di Bessie Mith allo stile New Orleans dei contemporanei Tuba Skinny.

TEATRO

Romeo & Giulietta in realtà virtuale

Il 6, 7 e 8 gennaio riapre il Shakespeare Interactive Museum in turni dalle ore 15 alle 18. Il primo museo interattivo shakespeariano italiano ti aspetta a Verona, all’interno del Teatro Satiro Off. Vivi nel S.I.M. un’esperienza unica in tre atti: un viaggio fatto di storia della città, tecnologia e teatro attraverso i personaggi più famosi del teatro di William Shakespeare. Quest'anno si aggiunge un quarto atto, quello virtuale.

Lago dei cigni

Il Teatro Filarmonico di Verona alza il sipario sul "Lago dei cigni" domenica 8 gennaio. Ma stavolta, ad andare in scena, è un balletto solidale. Sul palco, accanto a solisti di fama internazionale e ballerini professionisti, ci sono anche i giovani danzatori di un liceo. Che per il loro debutto ufficiale, sul palcoscenico più importante di Verona e nel mondo della danza, hanno scelto una finalità benefica: il ricavato dello spettacolo sarà infatti devoluto alla Fondazione Fevoss Santa Toscana, in prima linea da quasi sei anni, con progetti solidali, in favore delle persone in difficoltà.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

Nei musei civici di Verona visite guidate gratuite

Nel periodo delle festività natalizie i Musei Civici di Verona vi aspettano per visite guidate gratuite. Venerdì 6 gennaio alle ore 11.30 sarà la volta di una fantastica visita al Museo di Castelvecchio. L’8 gennaio, al Museo Archeologico al Teatro Romano, visite guidate gratuite alla mostra "Animali nel mondo antico".

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Tre di troppo - « Marco e Giulia vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l'Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine». Regia: Fabio De Luigi.

I migliori giorni - «Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività - Natale, capodanno, San Valentino e l'8 marzo - per raccontare le diverse maniere con cui le persone affrontano i giorni di festa». Regia: Massimiliano Bruno, Edoardo Leo.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Presepi dal mondo a Verona

Fino a domenica 22 gennaio 2023, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 38esima edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". Ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Dinosauri in città

Ritorno al passato con il grande evento della preistoria "Dinosauri in città" fino al 15 gennaio 2023 a San Giovanni Lupatoto. Un emozionante appuntamento per la prima volta in Europa: preistoria e magia, con la produzione animata di giganteschi dinosauri e draghi. Un'esperienza emozionale, ludica e didattica unica, con la mostra itinerante e interattiva che ricorda la trilogia cinematografica di Jurassic Park e il film Animali fantastici.

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Bubbles and Cloud

Presso gli spazi della Galleria d’arte "Cracaus" l’esposizione "Bubbles and Clouds", personale dell’artista Sebastiano Zanetti patrocinata da “Accademia di Belle Arti di Verona” e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona. In mostra fino al 29 gennaio 2023 l’intero ciclo di opere sviluppate in studio nell’ultimo anno, quindici lavori che portano la nuova visione pittorica e compositiva dell’artista

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

Mostra del Presepio tradizionale e artistico

Dal 2 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 si svolge la 31esima edizione della Mostra del Presepio tradizionale e artistico dell'Associazione amici del presepio presso la Sala Birolli a Verona. Le opere in esposizione sono create dai migliori maestri presepisti nazionali e veronesi dell'Associazione italiana amici del presepio, che formano un percorso didattico spirituale alla riscoperta della vita di Gesù, dall'annunciazione alla sua infanzia.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Forest loudly Falling Silent

Studio la Città rinnova l’interesse nella tematica del cambiamento climatico e presenta la mostra "Forest loudly Falling Silent": una doppia personale di Giorgia Severi (Ravenna, 1984) e Andre Woodward (Newport Beach 1977) due artisti che, con mezzi espressivi differenti, propongono opere che intendono sensibilizzare alle problematiche ambientali. Dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023, negli spazi di Studio la Città saranno esposti lavori che spaziano da frottages su carta, calchi in gesso, sculture in ceramica, terracotta, in pasta di cellulosa e fotografie.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.