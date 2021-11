Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 novembre 2021

Un altro weekend dalle mille iniziative sia a Verona che nella relativa provincia. Sono davvero numerosi gli eventi interessanti in programma nel corso del fine settimana, a cominciare dal ritorno di Fieracavalli, passando per i musei cittadini con ingresso domenicale a solo 1 euro, quindi le sagre, manifestazioni, i concerti e gli spettacoli teatrali, ma anche tante passeggiate, visite guidate e molto altro ancora da scoprire.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dal 5 al 7 novembre 2021 a Verona e in provincia.

A Verona c'è Fieracavalli

Il più importante salone internazionale dedicato al mondo equestre torna in presenza a Veronafiere, con un nuovo format su due fine settimana consecutivi di novembre: da giovedì 4 a domenica 7 e da venerdì 12 a domenica 14. In fiera presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10 Paesi con buyer in arrivo da 18 nazioni grazie ai programmi di incoming in collaborazione con ICE-Agenzia. E poi 35 associazioni allevatoriali, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, 8 padiglioni e aree esterne da vistare e 5 campi di gara, a cui si aggiungono 3 ring per prove e riscaldamenti dei binomi.

Ingresso a 1 euro nei musei civici e visite guidate

Domenica 7 novembre 2021, in occasione delle domeniche a 1 euro, torna l'appuntamento con "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire - o riscoprire - gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei musei civici di Verona. Per l'occasione, durante la giornata, sono anche previste diverse visite guidate che è possibile prenotare.

La Festa del vino Novello

Tradizione, cultura ed enogastronomia, si intrecciano a Bardolino con i colori e i sapori dell'autunno per la "Festa del vino Novello". L'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 novembre in Piazza del Porto, dove il protagonista assoluto sarà il Bardolino Novello, per un evento che oltre a promuovere il vino giovane, mira ad incentivare il turismo destagionalizzato. Parallelamente a questo, lungolago Cornicello ospiterà il festival del cibo di strada con i food truck, accompagnati dal mercatino del vintage e dell'artigianato.

491° Bacanal del Gnoco: villaggio delle tradizioni e cavalcata finale

Fino al 7 novembre resta aperto il fantastico "Villaggio delle Tradizioni" per il carnevale a Verona: uno spazio interamente dedicato alla cultura enogastronomica e folcloristica scaligera. Una grande festa celebrata per oltre due settimane consecutive in piazza San Zeno, con musica dal vivo, piatti tipici e iniziative per bambini e famiglie. Due le tensostrutture, la prima per le cucine di Abeo, che proporranno i classici gnocchi e tortellini, oltre ai cuochi che prepareranno risotto all’isolana, lesso con la pearà e luccio con la polenta. Nell’altra spettacoli dal vivo per tutti. Il villaggio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte e mezza. Per domenica 7 novembre, alle ore 12.30, è prevista la cavalcata storica di Tomaso da Vico, con partenza da Piazza Bra, a fianco del Papà del Gnoco fino a San Zeno.

Inaugura il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Sabato 6 novembre 2021 apre a Bussolengo e rimarrà aperto fino al 9 gennaio 2022 con proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto: sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

"Prezzemolo&Friends" a Gardaland per il weekend

Gardaland presenta la prima edizione di "Prezzemolo&Friends", nuove aperture speciali nel mese di novembre dedicate in particolare ai più piccoli; tutti i fine settimana, dal 6 al 28 novembre, show dal vivo, speciali decorazioni, Meet & Greet con i personaggi più amati e coinvolgenti animazioni itineranti sorprenderanno grandi e piccoli ospiti. Ospiti della prima giornata di apertura, sabato 6 novembre, saranno Giorgia Palmas e Filippo Magnini - accompagnati dalle figlie – che inaugureranno la prima edizione di questo speciale evento dedicato in particolar modo alle famiglie.

A Verona il Festival di Cinema Africano

Il Festival di Cinema Africano spegne quest’anno le quaranta candeline. Una tappa importante, celebrata con un programma di eventi e proiezioni cinematografiche tutte in presenza. In visione pellicole che coinvolgono 14 Stati africani e portano a Verona, dal 5 al 14 novembre, nel cinema Teatro Santa Teresa, ben 7 prime visioni nazionali. Venti i film in concorso nelle sezioni PanoramAfrica, dedicata ai lungometraggi, e Africa Short, dedicata ai cortometraggi.

Mercatino SanGiò e "castagnata"

Domenica 7 novembre all'insegna di belle cose: il grande ritorno di "MercatiAmo Sangiò" che riporta 100 espositori in piazza Umberto I in centro a San Giovanni Lupatoto, dalle 9 alle 18 ad allietare la vostra domenica con bancarelle di prodotti artigianali, collezionismo e vintage. Insieme alla "castagnata", organizzata dalla Proloco di San Giovanni Lupatoto.

Verona capitale della pesistica olimpica

Dal 5 al 7 novembre Verona sarà la capitale italiana della pesistica giovanile. Dopo due anni di stop causa pandemia, lo sport torna accessibile al pubblico e la città scaligera è pronta ad ospitare due importanti eventi del grande mondo della pesistica italiana. Si tratta del Convegno Internazionale "Cosa significa allenare i giovani oggi", in programma venerdì 5 novembre alla Gran Guardia, e dei Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpica, che si si svolgeranno al centro sportivo della Fondazione Bentegodi, sabato 6 e domenica 7 novembre.

Festa del bollito con la pearà

Dal 4 al 7 novembre 2021 Piazzale Vittorio Veneto nel Comune di Bussolengo ospiterà la "Festa del bollito con la pearà", un evento tutto dedicato all'enogastronomia tipica veronese, che vuole valorizzare la sua specialità per eccellenza. Non mancherà poi un'area dedicata ai prodotti tipici della provincia. Ad accompagnare la degustazione di ottimo bollito, una kermesse di band veronesi che si esibiranno per le quattro giornate.

Festa del Marrone di San Zeno DOP

Si svolgeranno a San Zeno di Montagna durante i fine settimana del 23 e 24, il 30 e 31 ottobre e l'1 novembre, infine il 6 e 7 novembre 2021 la 18esima edizione della Festa del Marrone di San Zeno DOP e la 49esima edizione della Festa delle castagne - Mostra Mercato dei Marrone. In tutti i giorni della festa, alle 11 in Piazza Schena ci sarà l’apertura del villaggio dei sapori con vendita del Marrone di San Zeno DOP e Birra Castanea. Si potranno degustare piatti tipici.

Leonora Armellini in concerto al Filarmonico

Incastonato fra le ultime recite di Così fan tutte, venerdì 5 e sabato 6 novembre prorompe al Teatro Filarmonico di Verona l’Ottocento tardoromantico dei massimi compositori del cuore dell’Europa orientale con capolavori di sinfonismo monumentale e virtuosismo brillante. Il maestro veneziano Francesco Ommassini guida l’Orchestra areniana nella trascinante Sinfonia n. 8 in Sol di Dvo?ák e nel primo Concerto per pianoforte e orchestra di Chopin, con il trionfale ritorno a Verona della giovane Leonora Armellini, prima Italiana premiata al più ambito e importante Concorso pianistico internazionale, lo Chopin di Varsavia.

"Regalo di Natale" al Teatro Nuovo

Al Teatro Nuovo va in scena "Regalo di Natale", spettacolo che Sergio Pierattini ha tratto dal pluripremiato film di Pupi Avati del 1986. Alla regia Marcello Cotugno e sul palcoscenico Gigio Alberti, Pierluigi Corallo, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase. Le repliche dello spettacolo sono in programma dal 2 fino a domenica 7 novembre. Si tratta del secondo appuntamento di "Verona Grande Teatro", storica rassegna del Comune di Verona organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile.

In Sala Maffeiana il pianista Olaf J. Laneri

Domenica 7 novembre il terzo appuntamento della stagione cameristica Un’ora di musica e il primo nella prestigiosa Sala Maffeiana a Verona avrà come interpreti musicali lo storico ensemble veronese Quartetto Maffei e il pianista Olaf J. Laneri, musicista che si distingue anche per l’attività cameristica, già premiato al concorso “Busoni” e al World Music Piano Master di Montecarlo.

"Così fan tutte" al Teatro Filarmonico

Prosegue la stagione lirica autunnale 2021 di Fondazione Arena con pubblico a piena capienza e una nuova produzione di "Così fan tutte", che completa la trilogia Mozart-Da Ponte. Il giovane regista Yamal das Irmich debutta al Filarmonico con scene, costumi e luci degli esperti Angelo Finamore, Silvia Bonetti e Paolo Mazzon in un’interpretazione che guarda alla classica commedia hollywoodiana. Il cast riunisce per tutte le recite sei richiesti artisti di primo piano. Ultima replica domenica 7 novembre.

Il Circo Grioni a Castelnuovo del Garda

Dal 5 al 14 novembre 2021, il Circo Grioni monterà il nuovo tendone presso l'area Parcheggio sita in via Palù a Castelnuovo del Garda. Di seguito l'orario degli spettacoli: il venerdì ore 21, sabato e domenica ore 16.30, lunedì, mercoledì e giovedì ore 17.15. A tenere alto il livello dello show sono gli artisti, i quali sono formatisi all'Accademia d'Arte Circense di Verona, vantano un'esperienza televisiva.

Visite guidate a Verona

Veneto spettacoli di mistero

Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare. Nasce così "Veneto: Spettacoli di Mistero", il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Scopri qui il programma del fine settimana.

Peter Pan al Teatro Dim

Saranno le avventure di Peter Pan il 7 novembre a inaugurare la nuova stagione del Teatro Dim organizzata dal Comune di Castelnuovo del Garda e Fondazione Aida, istituzione scaligera che da pochi mesi, e per le prossime tre stagioni, si occuperà di gestire questo spazio.

"Bon Mariage" al Modus

Dopo i ripetuti sold-out delle scorse settimane, torna al Modus di Verona, con tre ultime repliche, lo spettacolo "Bon Mariage" del Teatro Impiria, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 novembre per la rassegna "Ridere fa bene agli addominali". Una commedia scritta da Andrea Castelletti per ridere e riflettere sul matrimonio ed il suo contrario.

Trekking urbano a Verona