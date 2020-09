Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 settembre 2020

Primo fine settimana del mese di settembre davvero ricchissimo di iniziative interessanti: a Verona si recupera sabato sera la festa "Santa Lucia sotto le stelle", così come si terrà anche la grande "Notte bianca di Borgo Venezia" tra enogastronomia e musica dal vivo. Sempre a Verona proseguirà inoltre fino a domenica la manifestazione "Golosine 37136" con tantissimi appuntamenti serali da non perdere, così come ricchissimo è il programma del "MuraFestival" che vede la presenza di food truck tutte le sere e, nel weekend anche durante il giorno, presso il bastione di San Bernardino, oltre ad una calendario fittissimo di eventi ed iniziative culturali.

Settimana clou inoltre anche per la manifestazioe "Soave Versus" che quest'anno si presenta con un format nuovo tutto da scoprire. A Verona tornano poi gli appuntamenti con le visite guidate presso il centro storico, così come quelle in Arena, ma è da segnalare anche la passeggiata culturale di venerdì "Da San Giorgio a San Paolo". E proprio sul lungadige San Giorgio, questa volta sabato e domenica, si terrà il "Storie creative - Il mercatino dell'hand made", mentre come tutte le prime domeniche del mese a San Zeno il 6 settembre farà ritorno una nuova edizione del mercatino "Verona Antiquaria". Sempre domenica, in piazza dei Signori a Verona è poi da ricordare la "Fiera delle antiche arti e mestieri".

Per quanto riguarda la provincia, è senz'altro da segnalare il grande appuntamento con la nuova edizione della Fiera di San Marco che è in programma a San Bonifacio dal 4 al 6 settembre. Per gli amanti delle auto eleganti e lussose, imperdibile l'evento che si terrà sulle sponde del lago di Garda "Porsche Classic Bardolino", con spazio anche alla degustazione di vini e prodotti del territorio. Sabato e domenica, infine, è da segnalare presso lo splendido Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio il doppio appuntamento con il "Magico mondo dei cosplay" per due giorni di divertimento assicurato.

TEATRO

Per il "MuraFestival", sabato 5 settembre è in programma un aperitivo tra teatro, musica classica e hard metal con "The Death and the Iron Maiden – Quartetto dell'Orchestra Machiavelli". Un’apecar pronta a mettersi in viaggio, di parco in parco, per raccontare la "Storia di Bee": andrà in scena nel weekend per la prima volta anche lo spettacolo itinerante di Pungiglione Teatro per sensibilizzare bambini e famiglie sul ruolo e l’importanza delle api nel mantenimento della biodiversità. L'appunttamento è domenica 6 settembre alle ore 15.30 al parco di via dei Gelsi di Montorio e alle 18.30 ai giardini di Santa Croce. All'ex Arsenale, infine, si conclude la rassegna Teatro nei Cortili con lo spettacolo "Intrighi in tribunale" della compagnia Lavanteatro in programma fino al 6 settembre.

MOSTRE

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è possibile visitare l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate" e nella giornata di venerdì 4 settembre è in programma l'ultima speciale visita guidata all'esposizione. Sempre in città è poi possibile visitare le Arche Scaligere con biglietto d'ingresso al costo di solo 1 euro, mentre la Biblioteca Capitolare di Verona presenta invece la mostra "Post fata resurgam", con la tradizionale "Passeggiata con il prefetto" in programma per domenica 6 settembre. Tra le belle novità del weekend, da segnalre in Sala Birolli l'inaugurazione venerdì della mostra fotografica "Il presente nel contesto urbano della città di Verona".

In provincia a Dolcè presso Villa del Bene è possibile visitare di domenica la mostra "Il circo nelle copertine illustrate del Novecento", mentre sul lago a Peschiera del Garda è da ricordare, nelle sale espositive della Palazzina Storica, la mostra d’arte "MONDOPOP". Sempre a Peschiera è poi aperto al pubblico anche il Museo della Pesca e delle Tradizioni locali presso la Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.

MUSICA

Tris di appuntamenti musicali di grande rilievo per il Teatro Romano nel weekend: si comincia venerdì sera con il concerto "Alice canta Battiato", mentre sabato sarà la volta di Vasco Brondi conn "Talismani per tempi incerti", infine, domenica 6 settembre spazio al jazz del Domenico Pieranunzi trio per un omaggio tra musica e cinema al grande regista Federico Fellini. Sempre in città, questa volta direttamente all'Arena di Verona, è poi in calendario sabato sera la seconda serata dei "Seat Music Awards" che vedrà anche in questa circostanza salire sul palco tutti i principali protagonisti della musica italiana contemporanea. Da non perdere inoltre al Parco San Giacomo di Verona, sempre sabato 5 settembre, l'evento musicale "Profumo di Tango".

CINEMA

Oltre a Tenet di Christopher Nolan, per chi vuole anche in versione originale con sottotitoli al cinema, tra le novità in sala nel fine settimana c'è il film di fantascienza The new mutants, ma anche il fillm drammatico After 2 e, infine, Balto E Togo La Leggenda.