Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 febbraio 2022

Primo weekend di febbraio, il mese degli innamorati nella città capitale dell'amore. Anche questa volta non mancano gli appuntamenti interessanti a Verona ed in provincia, tra manifestazioni sportive, concerti, mercatini, spettacoli, visite guidate, novità al cinema, mostre e tanto altro.

Vediamo quali sono i principali eventi previsti durante il fine settimana dal 4 al 6 febbraio 2022.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria a San Zeno

Torna domenica 6 febbraio 2022, nel quartiere di San Zeno l’appuntamento con Verona Antiquaria, il mercato dell'antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage di Verona. In occasione del mese di San Valentino, quale situazione migliore per cercare tante idee regalo per un San Valentino romantico e dal sapore retrò: libri, monili, stampe, orologi, borse, accessori, abiti, ma anche mobili, complementi d’arredo, giocattoli, luci, opere d’arte.

MANIFESTAZIONI

Coppa Giulietta & Romeo

Una gara di auto d'epoca con partenza e arrivo a Bardolino, su un percorso che attraversa tutto il territorio veronese, dal lago di Garda al monte Baldo e, per la prima volta, con un passaggio anche nel salotto cittadino di piazza delle Erbe. Venerdì 4 e sabato 5 febbraio 2022 ritorna la Coppa Giulietta & Romeo, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2022 organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport e A.C. Verona Historic. La partenza è prevista alle 8.30 dal Lungolago Lenotti, per fare poi sosta e passerella in Piazza Erbe alle 9.45 e proseguire per la Lessinia e Valpolicella.

Luna Park per la Fiera di San Valentino

A Bussolengo torna la Fiera di San Valentino, che festeggia quest’anno l’edizione numero 311. La presentazione ufficiale della manifestazione si e? svolta martedi? 1 febbraio presso la Sala Rossa nella sede della provincia di Verona. L'atmosfera di uno degli appuntamenti piu? popolari e sentiti della provincia di Verona allieterà strade e piazze del paese dal 12 al 14 febbraio 2022. L’atteso Luna Park farà divertire grandi e piccini dal 5 febbraio e ci saranno eventi, spettacoli, specialità gastronomiche e iniziative culturali.

Borgo Nuovo si attiva

Sabato 5 febbraio "Borgo Nuovo si attiva". E nell’area verde tra via Selinunte e via Zancle, per tutto il pomeriggio, si alterneranno attività e iniziative per i residenti. Dalle 14.30 alle 17 sarà aperto il punto informativo Steps "Il futuro del quartiere" per la raccolta di idee a miglioramento del territorio, curato da Energie Sociali. Dalle ore 15, ecopasseggiata a cura di Plastic Free Verona e con la collaborazione del gruppo scout Verona 4. E, per i più piccoli, prova Parkour per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. Alle ore 16.30 merenda di quartiere.

Ristoratori del Custoza

Produttori, cantine e ristoratori danno appuntamento per degustare speciali piatti e menù a base di broccoletto di Custoza. L’attività ha coinvolto tutti i ristoratori del Custoza, i produttori iscritti all'Associazione Produttori di Broccoletto dai quali è possibile acquistare il prodotto direttamente, le cantine del Custoza e del territorio comunale. Qui il programma dell'iniziativa.

CONCERTI

Stagione Lirica Fondazione Arena: "Il Segreto di Susanna" e "Suor Angelica"

Primo dei sei appuntamenti della Stagione Lirica 2022 al Teatro Filarmonico è l’inedito dittico composto da "Il Segreto di Susanna" e "Suor Angelica", in scena fino al 6 febbraio in un nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona. Appuntamento venerdì 4 febbriao alle ore 20 e domenica 6 febbraio alle ore 15.30.

Evequartett live

Venerdì 4 febbraio alle Cantine de l'Arena arriva il metal rock di una cover band fuori dal comune! Niente effetti o elettronica. Evequartett omaggia i grandi successi rock, grunge e metal, dagli anni ’60 ad oggi, riarrangiati fedelmente per quartetto d’archi. Una straordinaria serata, piacevole ed emozionante, per un pubblico di ogni età.

Grande Jazz con Scott Hamilton

Scott Hamilton da molti anni calca i migliori palcoscenici in tutto il mondo come leader del suo quartetto o a fianco di altri mostri sacri del jazz, passando dal lirismo di Ben Webster e la passionalità di John Coltrane. È interprete di una musica straordinariamente elegante, dal fraseggio e dal sound affascinanti, quello che già negli anni ‘70, quando la tendenza più diffusa era quella di sondare alternative sonore particolarmente aggressive, lo impose per la dolcezza del suo sassofono e l’immaginazione creativa. Appuntamento da non perdere domenica 6 febbraio alle Cantine de l'Arena.

Alberto Salaorni & Al-B.Band live

Alberto Salaorni & Al-B.Band tornano a far divertire e cantare. Il 4 febbraio 2022 sono al Floor di Bardolino, Restaurant & Rooftop Bar. Cena dalle 20.30, dopocena dalle 22.30. È un concerto perfetto per ricominciare a sentire musica dal vivo e cantare, con gli amici, in totale sicurezza.

VISITE GUIDATE

Ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona

Domenica 6 febbraio 2022, in occasione delle domeniche a 1 euro, torna l'appuntamento con i musei civici di Verona: una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei musei cittadini.

La Verona di Berto Barbarani

Una passeggiata per le vie del centro di Verona, riscoprendo attraverso le poesie di Berto Barbarani una Verona ormai scomparsa, ma sicuramente ancora viva in ognuno di noi. Appuntamento sabato 5 febbraio alle ore 15 con partenza dai giardini di piazza Indipendenza (davanti alla statua di Garibaldi).

Verona in giallo

Visita guidata domenica 6 febbraio a Verona: una lunga linea gialla, spesso tinta di rosso, attraversa la storia di Verona, i cui meandri restituiscono una storia fatta di delitti efferati e misteri irrisolti: un percorso da affrontare a “sangue freddo” che parte da alcune verità storiche come i duelli all’ultimo sangue delle lotte gladiatorie, ma mira poi però a rinvenire alcune vicende tragiche dimenticate, che hanno costellato la storia di Verona.

Decumano massimo. Tra spettacoli, gladiatori e tragedie

Domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 si terrà la visita guidata "Decumano massimo. Tra spettacoli, Gladiatori e tragedie". Una passeggiata dal Teatro Romano all'Arena attraverso il decumano massimo.

TEATRO

Lo Zoo di vetro

"Lo Zoo di vetro", capolavoro teatrale del drammaturgo e sceneggiatore statunitense Tennessee Williams, arriva al Teatro Camploy, venerdì 4 febbraio, nell’adattamento e per la regia di Leonardo Lidi. Lo spettacolo, messo in scena nell'ambito della rassegna L'Altro Teatro organizzata dal Comune di Verona, racconta le vicende di una famiglia della provincia americana, alla fine degli anni ’30 .

Machine de Cirque

Sabato 5 febbraio al Teatro Ristori di Verona andrà in scena per la stagione di Danza, lo spettacolo dal successo internazionale, che mette insieme energia, poesia e divertimento: "Machine de Cirque" dell’omonima compagnia canadese con la direzione artistica di Vincent Dubé, artista circense da oltre 20 anni.

La divina Commediola

Sabato 5 febbraio Giobbe Covatta presenterà "La divina Commediola" al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda. Lo spettacolo è una sua personale versione dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e impegnati.

Arturo

La stagione di teatro di Fucina Machiavelli prosegue sabato 5 febbraio con "Arturo" di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, spettacolo tra i Vincitori del Premio Scenario 2020 e finalista del Premio In-Box 2021: «Arturo è una delle stelle più luminose del cielo. Arturo è il passaggio di testimone da chi c’era prima a chi ci sarà. Noi siamo il ponte di due generazioni che non si incontreranno mai», queste le parole dei due registi/autori che sono anche interpreti in scena.

Una donna di spirito

Sabato 5 febbraio 2022 alle ore 21 e domenica 6 febbraio alle ore 16.30, la compagnia Tabula Rasa presenta al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Una donna di spirito".

Il Barone Lamberto

Al Teatro Stimate di Verona il 6 febbraio alle ore 16.30 per la rassegna "Famiglie a teatro" arriva lo spettacolo "Il Barone Lamberto". Con due esperti di letteratura per l’infanzia, Pino Costalunga, regista, attore e scrittore, e Silvia Bonanni, illustratrice, si potrà riflettere in maniera divertente e leggera sul tema dell’egoismo e dell’avidità umana alla maniera di Rodari.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Annette - «Dopo la morte della moglie, un cabarettista si prende cura della figlia, una bambina di due anni. Ben presto l'uomo scoprirà che la bambina ha un dono speciale». Regia: Leos Carax. Attori: Adam Driver, Marion Cotillard.

- «Dopo la morte della moglie, un cabarettista si prende cura della figlia, una bambina di due anni. Ben presto l'uomo scoprirà che la bambina ha un dono speciale». Regia: Leos Carax. Attori: Adam Driver, Marion Cotillard. Una famiglia vincente - King Richard - «Sin dall'infanzia, le sorelle Venus e Serena Williams vengono indirizzate verso il tennis dal padre Richard, che fa loro da allenatore. L'obiettivo di Richard è quello di dare alle figlie l'opportunità di smarcarsi da Compton, il malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità in cui vivono». Regia: Reinaldo Marcus Green. Attori: Will Smith.

- «Sin dall'infanzia, le sorelle Venus e Serena Williams vengono indirizzate verso il tennis dal padre Richard, che fa loro da allenatore. L'obiettivo di Richard è quello di dare alle figlie l'opportunità di smarcarsi da Compton, il malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità in cui vivono». Regia: Reinaldo Marcus Green. Attori: Will Smith. Open arms - La legge del mare - «Autunno 2015. Due bagnini, Oscar e Gerard, si recano a Lesbo dopo essere rimasti sconvolti dalla fotografia di un bambino annegato nelle acque del Mediterraneo. Al loro arrivo, scoprono una realtà tremenda: migliaia di persone rischiano la vita tutti i giorni attraversando il mare su imbarcazioni di fortuna per sfuggire dai conflitti armati che interessano i loro Paesi. Nessuno, tuttavia, va in loro soccorso». Regia: Marcel Barrena. Attori: Eduard Fernández, Dani Rovira.

- «Autunno 2015. Due bagnini, Oscar e Gerard, si recano a Lesbo dopo essere rimasti sconvolti dalla fotografia di un bambino annegato nelle acque del Mediterraneo. Al loro arrivo, scoprono una realtà tremenda: migliaia di persone rischiano la vita tutti i giorni attraversando il mare su imbarcazioni di fortuna per sfuggire dai conflitti armati che interessano i loro Paesi. Nessuno, tuttavia, va in loro soccorso». Regia: Marcel Barrena. Attori: Eduard Fernández, Dani Rovira. Sull'isola di Bergman - «Per scrivere le sceneggiature dei loro film in uscita, una coppia di cineasti si ritira durante l'estate su un'isola che è stata d'ispirazione per il maestro Bergman. Mentre la stagione e i copioni avanzano, i confini tra realtà e finzione inizieranno a confondersi». Regia: Mia Hansen-Løve. Attori: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska.

MOSTRE

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Vedere la poesia: enigmi di classicismo impuro

Nella biblioteca di Minerbe fa tappa, per tutto febbraio, la mostra itinerante, nelle biblioteche della provincia di Verona, che presenta 5 opere cofirmate da Lionello Fiumi e Felice Naalin: un poeta vissuto nella prima parte del Novecento in dialogo, a distanza temporale, con un artista contemporaneo. Le poesie di Fiumi sono scritte in corsivo inglese e sono in relazione enigmatica con le immagini pittoriche costruite ad acquerello, guazzo e pastello in modo sincretico da Felice Naalin. L'allestimento prevede le opere su cavalletti, ambientate tra gli scaffali dei libri, per non interrompere la magia delle biblioteche.

Marchegiani - Cacciola. Dall’intonaco al cemento

FerrarinArte e Kromya Art Gallery Verona presentano fino al 5 febbraio 2022 un progetto espositivo congiunto dedicato agli artisti Elio Marchegiani ed Enzo Cacciola. Curata da Bruno Corà, la mostra "Marchegiani - Cacciola. Dall’intonaco al cemento" interesserà le sedi delle due gallerie a Legnago e Verona. In mostra, una quarantina di opere storiche dei due artisti, realizzate dal 1974 al 1978. Le "Grammature di colore" su supporto intonaco di Marchegiani saranno poste in dialogo con i lavori "Senza Titolo" di Cacciola, a base di cemento e asbesto su tela.