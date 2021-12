Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di capodanno

Ultimo weekend del 2021 e primo del nuovo anno che si spera ricco di cose belle per tutti. Non mancano anche in quest'occasione tanti appuntamenti interessanti: concerti, spettacoli, visite guidate, mostre, eventi al cinema e, ovviamente, gli immancabili cenoni in splendide e suggestive location.

Vediamo ora di seguito i principali appuntamenti previsti nel weekend di capodanno 2021/22 nella città di Verona e relativa provincia.

L'EVENTO TOP DEL WEEKEND

Verona Antiquaria a San Zeno

Inizia un nuovo anno e anche per Verona Antiquaria comincia una nuova fase di vita, domenica 2 gennaio 2022, dopo l’interruzione per i mesi di novembre e dicembre 2020, con un rinnovato entusiasmo, per un progetto che dal 2014, su gestione dell’associazione Retròbottega, ogni prima domenica del mese, porta nel quartiere di San Zeno più di 260 espositori e svariate migliaia di visitatori, appassionati di arte e bellezza.

Suggerimenti di capodanno

CONCERTI

Josè Carreras al Teatro Filarmonico

Straordinario ritorno di Josè Carreras al Teatro Filarmonico per il concerto conclusivo della stagione artistica 2021. Venerdì 31 dicembre il leggendario artista catalano ritorna a distanza di ventidue anni dalla sua ultima presenza nei cartelloni della Fondazione con un evento da non perdere per accogliere insieme il nuovo anno. Il Gala di San Silvestro con Josè Carreras vedrà protagonisti David Giménez, alla guida dell’Orchestra e del Coro preparato dal nuovo maestro Ulisse Trabacchin, insieme a Federica Vitali e Karen Gardeazabal, con la partecipazione del Coro A.Li.Ve. diretto da Paolo Facincani.

Maria Komarova al Teatro Ristori

Il Teatro Ristori rinnova la consolidata tradizione dell’appuntamento con il festoso concerto di capodanno con l’Orchestra Filarmonica Italiana. Il primo di gennaio tornano sul palco del teatro valzer, polke trascinanti e celebri arie d’operetta: il programma spazierà fra i più famosi classici del repertorio, che hanno reso famosa in tutto il mondo la famiglia Strauss e sarà impreziosito dalla voce della brillante solista Maria Komarova, che con le sue brillanti interpretazioni ha già incantato il pubblico dei più grandi teatri.

Guimini Swing Trio alle Cantine de l'Arena

Il Guimini Swing Trio ripropone i brani più caratteristici dello Swing Manouche di Django Reinhardt, con la formula del trio acustico. Django è ricordato sia come un eccezionale virtuoso del proprio strumento, sia come compositore fertilissimo. Il suo originale stile, acclamato da musicisti di tutti i generi come geniale ed innovativo, è il risultato delle influenze tzigane ereditate dalla sua vita immersa nella tradizione gitana, unite alle contaminazioni della sua vastissima cultura in musica classica. Appuntamento domenica 2 gennaio alle Cantine de l'Arena.

MANIFESTAZIONI

Verona Christmas Park

Fino al 2 gennaio 2022 presso il Palaolimpia sono in programma grandi attrazioni per tutta la famiglia, nonché stand gastronomici con golose specialità. L'appuntamento da non perdere è dal 24 dicembre fino al 2 gennaio, al palazzetto dello sport di Verona, dove prenderà vita un evento davvero speciale: il Verona Christmas Park!

"Fiumeggiando" a Verona

Giocare intorno al fiume. È questo l’obiettivo dell’iniziativa del Canoa Club Verona aperta a tutti, e che strizza l’occhio ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. "Fiumeggiando" è un progetto di due anni che il Canoa Club Verona realizza insieme ad Acque Veronesi e Assocarta e in collaborazione con le associazioni Veronauti e Verona Città Fortezza e con il patrocinio del Comune. Anche domenica 2 gennaio si potrà partecipare alla caccia al tesoro fotografica che è il fiore all’occhiello di "Fiumeggiando".

TEATRO E CINEMA

Capodanno al cinema con "Matrix Resurrections" (e non solo)

Gli schermi di The Space Cinema si accendono anche nella notte di San Silvestro per offrire a tutti gli spettatori la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in sala, con la proiezione anticipata di Matrix Resurrections, con il ritorno della coppia composta da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity. Il menù di The Space Cinema per il capodanno dei fan del grande schermo si arricchisce inoltre con le proiezioni notturne di Belli Ciao e Me Contro Te – Persi nel Tempo, due delle uscite più attese dal pubblico che vanno ad aggiungersi all’anteprima notturna di Matrix Resurrections.

Canto di Natale al Teatro Stimate

La sera della vigilia di Natale tre spiriti, quello del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro fanno visita all’anziano e scorbutico Ebenezer Scrooge, che mal sopporta il clima di festa che coinvolge la città e che, durante la sua vita ha trascurato tutto e tutti…compresa la sua famiglia. Spettacolo natalizio per famiglie in scena il 2 gennaio al Teatro Stimate di Verona.

"Orsetto Nalle e i segnali stradali"

"Orsetto Nalle e i segnali stradali" è un evento per bambini promosso online da Fondazione Aida e in programma il 1 gennaio 2022 alle 18 e 18.45 sulla nuova piattaforma di edutainment interattivo children-first che combina le arti performative, lo streaming e il gaming.

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

I segreti del teatro romano

Domenica 2 gennaio visita guidata a uno dei luoghi più suggestivi di Verona, dove due millenni di storia si sono stratificati in pietre, grotte, mosaici, statue mutile, lapidi parlanti, una piccola chiesetta e un antico monastero abbarbicato sulla collina, oggi sede museale. Un tuffo nella storia romana per comprenderne la mentalità, i valori, i divertimenti e le paure e per capire come mai un giorno tutto questo venne sepolto.

Trekking di buon anno in Valpolicella

Circa 10 chilometri in Valpolicella da percorrere gustandone ogni metro domenica 2 gennaio 2022: il panorama, l'ambiente, i colori, la storia e le emozioni. Partendo da Sant'Ambrogio si raggiungerà uno dei "Borghi più belli d'Italia", San Giorgio, che durante il periodo natalizio si arricchisce di presepi nascosti tra le pietre e il marmo tipico della zona

MOSTRE E MUSEI

Ingresso a solo 1 euro nei musei civici di Verona

Domenica 2 gennaio 2022, in occasione delle domeniche a 1 euro, torna l'appuntamento con i musei civici di Verona: una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei musei cittadini.

Visite guidate gratuite e laboratori ai musei civici di Verona

Ai musei civici di Verona un ricco calendario di appuntamenti per le festività natalizie. Dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, sono proposte visite guidate gratuite e laboratori didattici per grandi e piccini. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria, si paga solo l’ingresso al museo.

Gli animali del Natale al Museo di Storia Naturale

Gli animali del Natale. La vita d’inverno sulle nostre montagne. È questo il tema scelto per la nuova esposizione temporanea allestita al Museo di Storia Naturale, visibile fino al 30 gennaio. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di particolarità e caratteristiche degli animali che popolano le nostre montagne, con il supporto di spiegazioni scientifiche che, ad esempio, spiegano il fenomeno del letargo e le specie che vi fanno ricorso per sopravvivere al freddo invernale.

I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana

Il cantiere delle opere per i Mondiali del 1990 portarono alla luce reperti archeologi straordinari. Fu una delle campagne di scavo e recupero di materiali più importanti di Verona, ed oggi si mette in mostra. Dal 18 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022 sarà visibile a Porta Palio la mostra "I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana", promossa dall’Assessorato al Turismo e ai Rapporti Unesco e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

Aperture speciali al Museo Nicolis

Il periodo più magico dell’anno è alle porte e il Museo Nicolis è pronto a festeggiare in grande stile. In occasione delle festività natalizie il Museo dell’auto, della tecnica e della meccanica a Villafranca di Verona accoglie i visitatori con delle aperture straordinarie al pubblico e iniziative speciali.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Al Museo Miniscalchi-Erizzo è visibile fino al 7 gennaio 2022 la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.

GLI EVENTI DI NATALE

Gardaland Magic Winter

Fino al 9 gennaio 2022 appuntamento da non perdere con il "Gardaland Magic Winter", l’evento invernale durante il quale splendidi addobbi e coinvolgenti spettacoli trasformano il parco e permettono agli ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle attrazioni. Non poteva mancare poi una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata, anziché da montagne innevate, da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco dei divertimenti si possono vivere.

Soave – Il Paese dei Presepi

Torna "Soave – Il Paese dei Presepi", la tradizionale rassegna che, durante il periodo delle festività fino al 16 gennaio 2022, trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizione a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelliranno i punti più belli del centro storico.

A Negrar "Valpolicella On Ice"

Per il primo anno a Negrar di Valpolicella, per celebrare al meglio le festività natalizie, nasce "Valpolicella On Ice" che ha luogo dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 in Piazza San Martino.

La magia del Natale a Bussolengo

Torna l'appuntamento con "La Magia del Natale" nel bosco incantato a Bussolengo, al via dall'8 dicembre per proseguire fino al 9 gennaio 2022: un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Natale tra gli Olivi a Garda: tradizioni e sapori

Nel Comune di Garda c'è la manifestazione Natale Tra gli Olivi, con gli imperdibili mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide.

Il Natale a Malcesine

"Malcesine a Natale" per grandi e bambini: fino al 9 genaio nel Comune gardesano il periodo natalizio con gli Elfi, le mascotte Prezzemolo di Gardaland, Baldo e Prada Bella della Funivia Malcesine - Monte Baldo e Tunk del parco Natura Viva. Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del Natale a Malcesine. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Il Natale a Peschiera del Garda

Fino al 9 gennaio 2022 a Peschiera del Garda è possibile visitare il caratteristico Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e trenino per i più piccoli, in Piazza Ferdinando di Savoia. Sempre a Peschiera, inoltre, si può ammirare l’ormai famosissimo "Presepio subacqueo del Lago".

Il Natale a Bardolino

Fino al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il Parco Carrara Bottagisio, ospiterà infatti la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità con i mercatini dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato locale.

Il Natale a Lazise e l'enorme pista di pattinaggio

Lazise per il periodo natalizio, fino al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda installata al Parco Pra' del Principe.