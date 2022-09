Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

Un nuovo weekend con numerosi eventi imperdibili nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative più interessanti dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Torna domenica 2 ottobre uno dei momenti più attesi dai veronesi e turisti nel quartiere più caratteristico della città di Verona: Verona Antiquaria, appuntamento con il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Un’occasione imperdibile per riscoprire tesori nascosti e pensare a doni originali da regalare per momenti indimenticabili.

MANIFESTAZIONI

Festa dell'Uva e del vino Bardolino

La musica, i colori, l'enogastronomia, gli spettacoli, l'artigianato locale e le decine di appuntamenti dedicati al nettare rosso rubino. Tutto questo è la Festa dell'Uva e del vino Bardolino, l'annuale palcoscenico creato per omaggiare il vino simbolo di un territorio, dal Classico al Superiore e al Chiaretto, che dal 29 settembre al 3 ottobre 2022 animerà il lungolago e le vie del centro storico di Bardolino con un fitto calendario di eventi.

Valeggio Veste il Vintage

"Valeggio Veste il Vintage", la mostra-mercato open air più seguita della provincia di Verona, torna il 2 ottobre nel centro storico di Valeggio sul Mincio. Possibilità di degustazione di tortellini di Valeggio e vini locali nei ristoranti del centro.

Autunno Contadino della Fiera di Breonio

"Autunno Contadino della Fiera di Breonio", in piazza a Molina di Fumane domenica 2 ottobre. Dalle ore 9 in poi potrete trovare prodotti locali e un'ottima compagnia che vi farà passare un fantastica giornata.

Povegliano Sport

Villa Balladoro ed il suo parco, domenica 2 ottobre, faranno da cornice a Povegliano Veronese ad un grande evento dedicato allo sport. Una manifestazione dedicata all'attività fisica che vedrà coinvolte tutte le realtà sportive del paese, aperta a tutti ma rivolta soprattutto a ragazzi e ragazze.

Festa dell’Uva e del Vino in Cantina

Arriva l’autunno e il lago di Garda celebra la vendemmia e i suoi frutti con la tradizionale Festa dell’Uva e del Vino in Cantina, per scoprire il Bardolino e il Chiaretto di Bardolino, il vino rosso e il vino rosa del lago di Garda. L’iniziativa vedrà coinvolte le cantine produttrici della zona in visite e degustazioni nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Borgo Nuovo in festa

A Verona in Borgo Nuovo si fa festa. Il 30 settembre e l'1 ottobre tante attività nelle aree verdi di fronte alla scuola elementare dall’Oca Bianca in via Selinunte 70. Due giornate di iniziative aperte a tutti, organizzate nell'ambito del Progetto S.T.E.P.S. del Comune di Verona.

Il castello dei sapori

"Il castello dei sapori" è in programma dal 30 settembre al 2 ottobre nel Comune di Villafranca di Verona. Tre giorni in cui i veri protagonisti saranno tutti i piatti tipici del territorio veronese. Un'occasione per riscoprire i sapori del territorio.

Vintage Kilo Sale Italy

È l'evento ideale per chi ama il vintage, il riciclo, il riuso, la sostenibilità: Vintage Kilo Sale Italy si terrà presso Porta Palio a Verona da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre e si potranno trovare oltre cinquemila capi vintage, accessori e scarpe anche di marca.

Fiera del Riso a Isola della Scala

La Fiera del Riso di Isola della Scala è in programma fino al 2 ottobre 2022. L’evento che celebra il riso italiano e, in particolare, l’eccellenza del Riso Nano Vialone Veronese IGP, primo in Europa ad aver ottenuto nel 1996 l’indicazione Geografica Protetta. Quest’anno, la Fiera del Riso giunge alla sua 54esima edizione, con un programma ricco di eventi per celebrare uno dei piatti italiani più apprezzati al mondo.

Gardaland Oktoberfest

Grande appuntamento a Gardaland fino al 2 ottobre 2022 con il "Gardaland Oktoberfest", l’evento ispirato al tradizionale festival di Monaco di Baviera, diventato ormai da tempo di rilievo internazionale con festeggiamenti in ogni parte del mondo. Restando fedele alle più antiche tradizioni dell’originale Oktoberfest, celebrato con cibo delizioso, birra di Monaco e innumerevoli attrazioni, Gardaland duplica il divertimento per i suoi visitatori e, oltre alle 40 attrazioni disponibili al parco, offre anche diverse specialità enogastronomiche della tradizione bavarese.

MUSICA

Niccolò Fabi in Arena

Sarà l’anfiteatro più antico d’Italia, intriso di tradizioni e leggende, ad accogliere Niccolò Fabi per il suo unico concerto del 2022: il 2 ottobre il cantautore romano sarà per la prima volta protagonista da solo sul palco dell’arena di Verona, per raccontare e condividere con il suo pubblico 25 anni di storia e canzoni, tra musica e parole.

Luciano Ligabue in Arena

Luciano Ligabue torna sulle scene live con ben sette imperdibili concerti all’Arena di Verona: nel weekend appuntamento venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022.

Festival Herbst Musicaux al Giardino Giusti

Al Giardino Giusti risuona la musica classica. Fino all'1 ottobre 2022 una serie di concerti alle ore 18 di tutti i sabato del mese. Cinque appuntamenti musicali con l’obiettivo di favorire l’incontro tra musica, natura e persone attraverso il carattere universale del repertorio classico. È l’obiettivo della quinta edizione del festival Herbst Musicaux dal titolo "Musica. Tra sogno e realtà. La terza dimensione".

Dragon Fly a Tregnago

Con un giorno di ritardo sul 29 settembre reso celebre dalla canzone di Lucio Battisti, venerdì 30 settembre alle 20, i Dragon Fly con la nuova formazione dedicano una serata al genio di Battisti a Corte Cavalli in via Sammicheli 35 a Cogollo di Tregnago.

Il festival "Balconscenico" a Verona

Musica, partecipazione, divertimento. Sono gli ingredienti che la terza edizione di "Balconscenico" sta donando alle più belle piazze e agli scorci più suggestivi di Verona. Venerdì 30 settembre l’ultima data, con un cartellone ricco di musica che dalle 17 in poi allieterà le strade della nostra città.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Teatro nei Quartieri

Al via da sabato 1 ottobre, con la proposta di quattro spettacoli, la seconda parte della rassegna "Teatro nei Quartieri" 2022. Si comincia alle ore 20.45, presso il Circolo Primo Maggio di Montorio, dove andrà in scena la compagnia Tuttinscena proveniente dalla provincia di Venezia, con un’irresistibile commedia dal titolo "Non aprite quell’armadio".

Festa dei nonni a teatro

Quest’anno i nonni si festeggiano a teatro. La festa del 2 ottobre a loro dedicata sarà infatti al teatro Camploy con lo spettacolo gratuito "Stasera mi butto" della compagnia teatrale Zeropuntoit. L’appuntamento è per le ore 16. Tutti i nonni di Verona sono invitati a partecipare insieme ai loro familiari e ai nipoti, per condividere la tradizione legata alla Giornata dei Santi Angeli Custodi. Sempre domenica 2 ottobre il teatro Santa Teresa in Borgo Roma ospiterà a sua volta "Fermata Tavernele", commedia dialettale in due atti proposta dalla compagnia teatrale El Gavetin.

MOSTRE

Turista nella mia città

Domenica 2 ottobre 2022, in occasione delle domeniche a 1 euro, torna l'appuntamento con "Turista nella mia città". Sono in programma visite guidate in queste sedi:

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

A Verona una mostra fotografica dedicata alla storia della Libia

“L’occupazione italiana della Libia. Violenza e colonialismo 1911-1943” è l’argomento al centro della mostra fotografica, promossa dal gruppo Radici dei diritti dell’ateneo in collaborazione con l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, con il patrocinio dell’università di Verona, rivolta alla cittadinanza e in modo particolare agli studenti e alle studentesse dell’università e delle scuole medie di Verona e provincia. La mostra sarà allestita nel chiostro di Santa Maria delle Vittorie e rimarrà visitabile dal 16 settembre all’8 ottobre.

Ex Voto

La galleria Artericambi presenta "Ex Voto", prima mostra postuma dell’artista Delfina Marcello allestita presso gli spazi della galleria. L’inaugurazione si terrà sabato, 17 settembre 2022 alle ore 17, mentre l'esposizione resterà poi visibille fino al 20 ottobre 2022. La mostra "Ex Voto" nata da una comunione d’intenti volta a ricordare e far conoscere l’opera di Delfina Marcello verterà principalmente sulla sua produzione pittorica.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.