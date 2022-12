Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend di Capodanno dal 30 dicembre 2022 all'1 gennaio 2023

Tanti gli eventi interessanti a Verona e in provincia per il weekend di Capodanno. Di seguito vediamo tutte le iniziative da non perdere da venerdì 30 dicembre 2022 a domenica 1 gennaio 2023.

L'EVENTO TOP

Grande festa di Capodanno in piazza Bra

Sabato 31 dicembre a Verona in piazza Bra si festeggia la notte di San Silvestro. Nella prima parte della serata "Mezza ora d'aria", gli auguri di Fondazione Arena con Gilda Fiume, Riccardo Rados e Simone Piazzola, accompagnati dal maestro Federico Brunello, con le opere più famose e apprezzate dal pubblico. Sul palco il pop incontra dunque la lirica, perché la musica non ha età e quella scelta per accogliere il nuovo anno in piazza mette insieme tutte le generazioni. Dalle ore 22.15, infatti, a condurre la serata ci saranno gli speaker di RTL 102.5 e Radio Zeta Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jody Cecchetto, Diego Zappone, Simone Palmieri. Si esibiranno quindi i Santi Francesi, vincitori del talent di Sky X Factor, e poi Beatrice Quinta, Linda e i Tropea oltre a Niveo, concorrente di Amici, vincitore del contest di Radio Zeta. E poi ancora Alfa, Aiello e Tecla.

EVENTI DI CAPODANNO

Per conoscere tutti i migliori eventi in programma a Verona e provincia per la notte di Capodanno leggi qui. Di seguito riportiamo una breve selezione dei principali appuntamenti.

Capodanno a Bardolino

Sabato 31 dicembre 2022 si festeggerà il Capodanno con il concerto dell'Al-B.Band al Parco Carrara Bottagisio di Bardolino. A mezzanotte in punto è poi in programma "VinciBardolino": allo sparo dei coriandoli trova il cuore rosso e vinci una bottiglia di vino.

Red Passion Capodanno 2023

Il 31 dicembre per la notte di San Silvestro Bussolengo ospiterà l'appuntamento con Red Passion Capodanno 2023. Un evento imperdibile che inizierà al pomeriggio con giochi e attrazioni per i più piccoli e proseguirà con la cena, accompagnata da spettacoli aerei, e il dj set per festeggiare al meglio l'inizio del nuovo anno. Il Capodanno sarà ospitato nella sala polivalente dell'ex Bocciodromo in Strada San Vittore.

Capodanno col botto

Nella splendida Villafranca di Verona torna il grande "Capodanno col Botto". Appuntamento da non perdere il 31 dicembre 2022 a partire dalle ore 22 in Corso Vittorio Emanuele II, con dj set. Allo scoccare della mezzanotte, uno speciale spettacolo pirotecnico illuminerà tutta Villafranca e vi aprirà le porte del nuovo anno.

Capodanno ad Aquardens

Grande festa di Capodanno ad Aquardens il 31 dicembre 2022. La notte più lunga dell’anno in un’atmosfera da sogno, tra benessere e divertimento. I caldi vapori dell’acqua termale, luci, colori, musica, intrattenimento, spettacoli e fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte.

MANIFESTAZIONI

Natale a Malcesine

Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del "Natale a Malcesine" in programma dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023. Uno scenario affascinante in cui tutto si intreccia e si fonde in armonia. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Il Natale a Bardolino

Fino all'8 gennaio 2023 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia! Un cartellone ricco di appuntamenti e di eventi. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale, passando per l’originalità degli articoli natalizi home made.

Un Natale d’amore

"Un Natale d’amore" a Bussolengo: dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

Il Natale a Villafranca di Verona

Fino al 6 gennaio 2023 Villafranca di Verona ospita un ricco calendario di manifestazioni natalizie: concerti, spettacoli in piazza Giovanni XXIII e lungo le vie del centro storico, rassegna di presepi e mostre a tema. La settimana che precede il Natale è dedicata alla Fiera con le bancarelle lungo la caratteristica via Pace.

Gardaland Magic Winter

Il tradizionale e magico appuntamento invernale Gardaland Magic Winter (in programma dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023) raggiunge l’incredibile traguardo della ventesima edizione e si arricchisce di novita?. Saranno disponibili le principali attrazioni ma anche sorprendenti nevicate, magici giochi di luci, coinvolgenti spettacoli e un avvolgente profumo di biscotti e marshmallow che accompagneranno i visitatori nelle loro giornate all’insegna del divertimento e della sorprendente atmosfera natalizia.

Natale tra gli olivi a Garda

A Garda l'imperdibile "Natale tra gli olivi", eventi fino all'8 gennaio 2023. Tantissimi gli appuntamenti divertenti per grandi e piccoli, gustosi eventi enogastronomici da non perdere e tutto lo spirito del Natale è pronto ad inondare le strade di Garda.

Natale in riva all'Adige a Pescantina

Natale in riva all'Adige, dal 3 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023: "Pescantina sul ghiaccio & Christmas Village" in piazza degli Alpini. La pista di pattinaggio più grande della Valpolicella, il Christmas Village con specialità tipiche natalizie e tanti eventi per tutta la famiglia.

Villaggio di Natale Flover

Fino all'8 gennaio 2023 a Bussolengo è presente il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale. Simboli che rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

MUSICA

La Bohème

In sostituzione di Roberto Alagna, costretto a rinunciare per indisposizione, debutta a Verona nei panni di Rodolfo uno dei cantanti più interessanti e richiesti di oggi: il giovane tenore americano Jonathan Tetelman, classe 1988, già acclamato in questo ruolo in diversi teatri del mondo e anche nel recente film-opera firmato da Mario Martone per la Rai. La rappresentazione straordinaria de "La Bohème" va in scena sabato 31 dicembre al Teatro Filarmonico per la grande festa di Capodanno.

An evening with the Stars of Ballet

A chiudere l’anno al Teatro Ristori di Verona, il 31 dicembre 2022, il Gran Gala di danza a Vienna con la prima assoluta di "An evening with the Stars of Ballet", un progetto che fonde il repertorio classico, da "II Lago dei Cigni" a "Carmen, Giselle e Harlequinade".

Soul Train Night

I Funky Town con il progetto "Soul Train Night" propongono, venerdì sera alle Cantine de l'Arena, emozioni funky e soul, tra leggendarie indimenticabili cover e brani originali. Tutto ruota intorno alla passione per la black music e le varie connotazioni che assume, dal soul al funk, al blues, all’R&B, musica resa popolare da etichette come Motown di Detroit, Stax e Hi Records di Memphis, Atlantic di NYC, TK Records di Miami, che hanno fatto la storia di quel periodo.

Concerto di Capodanno a San Bonifacio

Il concerto di Capodanno a San Bonifacio vanta ormai una tradizione ventennale. L'edizione di quest'anno vede protagonista al Teatro Centrale una delle migliori clavicembaliste italiane, Angelica Selmo. Si tratta di una musicista che vanta numerosi concerti e registrazioni tra le più prestigiose nel mondo della musica del '700 e che è per così dire un'eccellenza a chilometro zero, essendo nata e cresciuta a San Bonifacio.

The Blue Note Four

Altro appuntamento da non perdere domenica 1 gennaio 2023 alle Cantine de l'Arena. Quattro musicisti di grande esperienza si riuniscono in questa band per rivisitare brani del grande repertorio della storica etichetta discografica statunitense "Blue Note Records", fondata nel 1939 da Alfred Lion e Francis Wolff, due immigrati ebrei tedeschi che ne furono proprietari e direttori per molti anni. Per la "Blue Note Records" incisero quasi tutti i nomi più importanti della scena jazz e non solo, soprattutto nei decenni ‘50 e ‘60.

TEATRO

Antonio Ornano al Teatro Nuovo

Antonio Ornano sarà il protagonista assoluto della notte di Capodanno al Teatro Nuovo di Verona, in quella che sarà una serata di grande spettacolo dove ritmo, energia e risate la faranno da padrone. Antonio Ornano carismatico protagonista delle trasmissioni televisive più rappresentative degli ultimi anni (Zelig, Colorado, Quelli che il calcio…), accompagnerà gli spettatori nel nuovo anno garantendo un susseguirsi di racconti, aneddoti e parole che travolgerà gli spettatori in sala fino all’arrivo del 2023.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

Nei musei civici di Verona visite guidate gratuite

Nel periodo delle festività natalizie i Musei Civici di Verona vi aspettano per visite guidate gratuite. Venerdì 30 dicembre alle ore 11.30 sarà la volta di una fantastica visita al Museo di Castelvecchio. Sabato 31 dicembre appuntamento sempre alle ore 11.30 questa volta al Museo Archeologico al Teatro Romano.

Alla scoperta della Verona sotterranea

Venerdì 30 dicembre un pomeriggio dedicato all'archeologia veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. Il percorso ha inizio dalla Villa Romana di Valdonega, fuori le mura, dove vi attendono resti di una magnifica villa suburbana, il più noto tra i vari complessi che dovevano popolare le pendici delle colline che circondavano la città di Verona, a ridosso del fiume Adige.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

The fabelmans - «Sammy Fabelman è un giovane che cresce a Phoenix, in Arizona, insieme allo zio con il quale va molto d'accordo, e con la madre e il padre, con il quale il rapporto è invece più controverso». Regia: Steven Spielberg.

«Sammy Fabelman è un giovane che cresce a Phoenix, in Arizona, insieme allo zio con il quale va molto d'accordo, e con la madre e il padre, con il quale il rapporto è invece più controverso». Regia: Steven Spielberg. Il grande giorno - «Giacomo e Giovanni sono amici da tantissimi anni, oltre che soci sul lavoro. Quando i rispettivi figli, Elio e Caterina, decidono di unirsi in matrimonio, ai due amici non par vero di poter unire questo tassello al loro legame e quindi organizzano una sontuosa cerimonia sul lago di Como, senza risparmiarsi nessun lusso, tra catering, festeggiamenti, messa a punto della location. Qualcosa arriva però a turbare la serenità dei tre giorni di festa: il nuovo compagno della ex moglie di Giovanni, Margherita, madre della sposa. Si chiama Aldo ed è l'opposto dei due amici, esuberante e pasticcione». Regia: Massimo Venier.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Presepi dal mondo a Verona

Fino a domenica 22 gennaio 2023, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 38esima edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". Ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Dinosauri in città

Ritorno al passato con il grande evento della preistoria "Dinosauri in città" fino al 15 gennaio 2023 a San Giovanni Lupatoto. Un emozionante appuntamento per la prima volta in Europa: preistoria e magia, con la produzione animata di giganteschi dinosauri e draghi. Un'esperienza emozionale, ludica e didattica unica, con la mostra itinerante e interattiva che ricorda la trilogia cinematografica di Jurassic Park e il film Animali fantastici.

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Bubbles and Cloud

Presso gli spazi della Galleria d’arte "Cracaus" l’esposizione "Bubbles and Clouds", personale dell’artista Sebastiano Zanetti patrocinata da “Accademia di Belle Arti di Verona” e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona. In mostra fino al 29 gennaio 2023 l’intero ciclo di opere sviluppate in studio nell’ultimo anno, quindici lavori che portano la nuova visione pittorica e compositiva dell’artista

STEM Passion

A Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

Mostra del Presepio tradizionale e artistico

Dal 2 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 si svolge la 31esima edizione della Mostra del Presepio tradizionale e artistico dell'Associazione amici del presepio presso la Sala Birolli a Verona. Le opere in esposizione sono create dai migliori maestri presepisti nazionali e veronesi dell'Associazione italiana amici del presepio, che formano un percorso didattico spirituale alla riscoperta della vita di Gesù, dall'annunciazione alla sua infanzia.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Forest loudly Falling Silent

Studio la Città rinnova l’interesse nella tematica del cambiamento climatico e presenta la mostra "Forest loudly Falling Silent": una doppia personale di Giorgia Severi (Ravenna, 1984) e Andre Woodward (Newport Beach 1977) due artisti che, con mezzi espressivi differenti, propongono opere che intendono sensibilizzare alle problematiche ambientali. Dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023, negli spazi di Studio la Città saranno esposti lavori che spaziano da frottages su carta, calchi in gesso, sculture in ceramica, terracotta, in pasta di cellulosa e fotografie.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.