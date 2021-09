Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 5 settembre 2021

Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo nuovo fine settimana veronese ricchissimo di eventi

Feste, sagre, fiere, mostre, il luna park a Verona, lussuose auto che sfrecciano, buon vino, modellismo, mercatini e poi musica dal vivo, teatro, quello dal 3 al 5 settembre 2021 sarà il weekend più frizzante dell'estate.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana a Verona e nella sua provincia, per un nuovo weekend tutto da vivere ed assaporare.

"Veronaland", la festa allo Stadio con il Luna Park

Arriva il grande luna park. Dal 2 al 7 settembre, il quartiere dello Stadio sarà "Veronaland", sei giorni di divertimento assicurato per tutti. Per la prima volta, il parcheggio A di via Fra’ Giocondo si colorerà di attrazioni, giochi a tema, musica e stand enogastronomici, dalle 18.30 alla mezzanotte. Una festa per grandi e piccini organizzata dalla Pro Loco. Saranno una trentina gli operatori presenti ogni giorno, dallo spettacolo viaggiante al cibo di qualità. Numerose anche le realtà del territorio coinvolte, che non faranno mancare la musica live e i giochi tema.

Model Expo Italy a Veronafiere

Ritorna la passione per il modellismo e il gioco in tutte le sue declinazioni con Model Expo Italy, in programma a Veronafiere sabato 4 e domenica 5 settembre 2021. Debutta quest’anno il Creativity Village-Arts&Crafts, uno spazio nel quale handmade e creatività tipicamente italiane sono protagoniste che ha già raccolto l’adesione di 40 espositori. La 16 esima edizione del più importante appuntamento italiano, tra i principali in Europa, riunirà gli appassionati e gli hobbisti da tutta Italia alla ricerca delle ultime novità in fatto di auto e aerei radiocomandati, navi, trenini elettrici, modellini statici, soldatini e figurini storici. Spazio infatti anche agli appassionati dei mattoncini Lego, di giochi da tavolo, fumetti, cosplay e videogame nei due saloni dedicati: BrickArena e Games Area.

La Rossa incontra il Rosso

"La Rossa incontra il Rosso", la quinta edizione del raduno Ferrari promosso dall’Automobile Club Verona in co-organizzazione con il Comune di Verona, si svolgerà tra Verona, la Valpantena e la Valpolicella. Stupende vetture in sfilata: le Ferrari, tutte moderne, saranno oltre 40. L’evento si terrà nella giornata di sabato 4 settembre con la partenza alle ore 9.30 da Piazza San Zeno, nel cuore storico di Verona. Davanti alla Basilica i partecipanti si daranno appuntamento per le procedure di punzonatura.

Summer Beer Fest 2021 al Parco Ottocento

Al Parco Ottocento dal 2 al 5 settembre 2021 dalle ore 18.30 fino a mezzanotte con ingresso gratuito vi aspetta il Summer Beer Fest 2021, nella meravigliosa location di via Boscomantico. Troverete la cucina con piatti tipici Oktoberfest, musica e spettacoli dal vivo, la migliore birra dei birrifici e birrerie veronesi.

Mura Blues Festival

Per tre giorni la città di Verona si veste di…blues. Da venerdì 3 a domenica 5 settembre infatti si svolgerà il Mura Blues Festival. Una tre giorni dedicata alla musica e alla cultura blues con artisti di rilievo e tantissime sorprese. Scopri qui il calendario completo dei concerti durante il fine settimana.

Verona Antiquaria a San Zeno

Verona Antiquaria saluta l’estate con un’edizione dedicata alla vendemmia e torna domenica 5 settembre, nel quartiere di San Zeno. Il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage è un’occasione unica per riscoprire gli oggetti del passato e piccoli tesori nascosti. Ogni domenica gli stand presenti in piazza sono più di 200 e offrono una ricca varietà di oggetti rigorosamente autentici e d’annata: libri, mobili, tappeti, orologi, gioielli, vecchi giocattoli, opere d’arte e molto altro.

Al Parco Giardino Sigurtà il "Magico mondo del Cosplay"

Torna al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio il "Magico mondo del Cosplay": anche per la quindicesima edizione l' appuntamento dedicato alla moda giapponese di vestirsi come i personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e della fantasia sarà doppio. Per il raduno cosplay più grande d'Italia, migliaia di figuranti in costume, musica e attività animeranno le giornate di sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 nel Secondo Parco Più Bello d'Europa: i più piccoli e tutti gli appassionati potranno così incontrare i propri beniamini, per fantastiche foto ricordo tra gli scorci più incantevoli del Giardino e per vivere momenti di puro divertimento.

"Cucine a Motore" a Villafranca di Verona

Dal 3 al 5 settembre 2021 nella piazza del castello scaligero a Villafranca di Verona torna l'evento di Cucine a Motore®, l’unico ed l’originale festival itinerante dedicato al cibo di strada di qualità. Tanti differenti camioncini ci delizieranno con il vero cibo di strada. Un'esplosione di gusto accompagnata da molteplici attività per grandi e piccoli: l'area bimbi, musica, workshops, corsi di cucina, degustazioni, giocolieri, la contagiosa simpatia dei truckers e tanta buona birra.

Bardolino tra arte, storia e sport

Dal 3 al 5 settembre il Comune della sponda veronese del Lago di Garda ospita “1,2, Tlè”, mostra d’arte sul lungolago di Bardolino, lo “Youngtimer Garda Car Show”, dedicato alle auto storiche e una tappa della regata Centomiglia del Lago di Garda.

WardaGarda, festival dell’olio Garda DOP

Scoprire un luogo nella sua complessità attraverso un prodotto figlio della terra. È questa la promessa di WardaGarda, festival dell’olio Garda DOP e del suo entroterra la cui quinta edizione si svolgerà sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 presso Corte Torcolo a Cavaion Veronese. La manifestazione nasce per valorizzare il prodotto simbolo delle sponde del lago insieme al suo territorio d’elezione, in un itinerario scandito da profumi, sapori e antichi saperi, seguendo il verde filo conduttore dell’olio Garda DOP.

Visite guidate a Verona

In Zattera con il Re del Magnaron

Torna a Montorio la storica gara degli zatteroni su Fibbio. Sabato 4 settembre tutti "In Zattera con il Re del Magnaron". Le imbarcazioni si sfidano in una gara di velocità sul corso d’acqua che collega Montorio alle Ferrazze.

Campionati nazionali di tennis under 14

Al Club Pineta 2018 scendono in campo le promesse italiane del tennis femminile under 14. Dal 30 agosto al 5 settembre, a Verona, al Circolo del tennis di via Camuzzoni, si svolgono i Campionati italiani di questa categoria. Per gli amanti del tennis e non solo, quindi, occhi puntati sulle 71 giocatrici ammesse al main draw, che si contenderanno, in una settimana d’incontri, il titolo di campionessa d’Italia tennis under 14.

Turandot all'Arena di Verona

Anche la quinta e ultima recita di Turandot si avvia verso il tutto esaurito per venerdì 3 settembre. La fiaba musicale per eccellenza, con la ricca tavolozza orchestrale di Puccini, rivive all’Arena di Verona con immagini da sogno e un cast di prestigio, a cominciare dalla protagonista Elena Pankratova: soprano russo che debutta in Anfiteatro come principessa di gelo dopo i consensi raccolti in tutto il mondo nel repertorio drammatico, da Wagner a Bayreuth allo Strauss di Vienna, Berlino, Londra.

"Il colpo della strega" al Chiostro Sant'Eufemia

L’Associazione Culturale Teatrale La Bugia torna in scena con la divertente commedia "Il colpo della strega", di John Graham, diretta da Elena Merlo, presso il Chiostro di Sant’Eufemia di Verona, con inizio alle ore 21. La rappresentazione, inserita all’interno della rassegna Teatro nei Cortili 2021, è in programma anche venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre.

Froggie Sound Fest a Bovolone

Sabato 4 settembre torna il Froggie Sound Fest, ormai appuntamento musicale fisso nel programma culturale del Comune di Bovolone. La location sarà lo splendido Parco del Palazzo Vescovile, luogo magico e punto di riferimento per gli eventi culturali della citta? che fara? da cornice ai tre live della serata. Clicca qui per scoprire tutti i nomi dei gruppi che si esibiranno.

Settembre Colognese e Fiera Agricola a Cologna Veneta

Si svolgeranno a Cologna Veneta dal 3 all’8 settembre l’annuale Fiera Agricola giunta alla 126esima edizione e il Settembre Colognese. Tutti i giorni negozi aperti e, in Piazza del Capitaniato, esposizione di trattori antichi. Al parcheggio ex Pasqualin il Luna Park e al Centro giovanile la pesca di beneficenza. Truck Food con specialità di street food aperti dalle 18.

Fiera del miele a Molina

Torna anche quest'anno la "Fiera del miele e prodotti locali" che si svolgerà domenica 5 settembre 2021 a Molina.

In Sala Birolli la mostra "Dentro la Commedia"

La Divina Commedia si mette in mostra in Sala Birolli. E lo fa attraverso foto, dipinti, sculture e opere digitali frutto della libertà di espressione e di tecnica con cui gli artisti dell'Accademia d'Arte e rtigianato Artistico – APS hanno interpretato il testo dantesco. Circa una cinquantina di creazioni, che danno vita alla mostra d'arte contemporanea "Dentro la Commedia", realizzata in collaborazione con la prima Circoscrizione nell'ambito degli eventi promossi per la celebrazione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri. L'esposizione è aperta tutti i giorni dal 4 al 23 settembre 2021.

"Emozioni cromatiche", la mostra a San Giorgio in Braida

Dopo circa tre anni di stop a diverse attività espositive, la basilica bagnata dalle sponde dell’Adige a Verona torna ad aprire le sue porte alla prima collettiva d’arte post-Covid. La mostra è visitabile dal 4 al 12 settembre.

Escursione in Lessinia

Domenica 5 settembre un'escursione ad anello per esplorare la parte orientale della Lessinia. Parteza da Camposilvano, nel Comune di Velo Veronese, alla scoperta delle peculiarità che caratterizzano il meraviglioso Parco Naturale della Lessinia, come la Valle delle Sfingi. Un luogo particolarmente suggestivo, così chiamato per via di affioramenti in calcare che nei secoli sono stati erosi, assumendo così un profilo simile alle sfingi.

"I piranha non sentono i sapori", la mostra a Peschiera del Garda

Con la mostra "I piranha non sentono i sapori" inizia la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda organizzata dall'Assessore alla Cultura in collaborazione con MV Eventi di Vicenza. Su un progetto nato e curato da Guido Airoldi, che trova la collaborazione di Matteo Vanzan come co-curatore, dal 22 agosto al 12 settembre 2021 l'esposizione presenterà i lavori di venti artisti provenienti da tutta Italia in un excursus artistico che vuole raccontare storie, emozioni e visioni del mondo tutte diverse.

Tramonti Unesco

Un percorso pedonale guidato alla riscoperta del patrimonio storico veronese. Fino al 25 settembre, ogni sabato, possibilità di percorrere a piedi le mura da Bastione delle Maddalene fino alla Rondella di San Zeno in Monte, da cui apprezzare il favoloso tramonto sul panorama di Verona.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.?

Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.