Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 al 31 ottobre 2021

Ancora un weekend dalle mille sorprese con iniziative per tutti i gusti sia in città a Verona che nella relativa provincia. Sarà un fine settimanna un po' "pazzerello", con il 491° Bacanal del Gnoco che entra nel vivo e vedrà svolgersi sabato la celebre sfilata di carnevale, quest'anno un po' fuori stagione ma sempre gioiosa ed imperdibile. Inoltre, parallelamente alle maschere del Bacanal, ci saranno anche quelle per la festa di Halloween in calendario sempre nel weekend. Sono poi numerosi anche tutti gli altri eventi interessanti in programma: sagre, manifestazioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali, passeggiate, visite guidate e molto altro ancora.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dal 28 al 31 ottobre 2021 a Verona e in provincia.

Sabato la sfilata di carnevale a Verona

Fino al 7 novembre 2021 si festeggia il carnevale "fuori stagione", ma sempre ricco di sorprese a Verona. La tradizionale sfilata del Bacanal del Gnoco con partenza da Corso Porta Nuova, si terrà quest'anno sabato 30 ottobre dalle ore 14.30, mentre domenica 7 novembre alle ore 12.30 è prevista la cavalcata storica di Tomaso da Vico, con partenza da Piazza Bra, a fianco del Papà del Gnoco fino a San Zeno.

Il "Villaggio delle Tradizioni" per il Bacanal d'autunno

Dal 22 ottobre al 7 novembre (esclusi i giorni delle celebrazioni dei Santi e dei Defunti) apre le sue porte il fantastico "Villaggio delle Tradizioni" per il carnevale a Verona: uno spazio interamente dedicato alla cultura enogastronomica e folcloristica scaligera. Una grande festa celebrata per oltre due settimane consecutive in piazza San Zeno, con musica dal vivo, piatti tipici e iniziative per bambini e famiglie. Due le tensostrutture, la prima per le cucine di Abeo, che proporranno i classici gnocchi e tortellini, oltre ai cuochi che prepareranno risotto all’isolana, lesso con la pearà e luccio con la polenta. Nell’altra spettacoli dal vivo per tutti. Il villaggio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte e mezza.

Festa di halloween al Parco Giardino Sigurtà

Domenica 31 ottobre 2021 da non perdere al Parco Giardino Sigurtà l'evento dedicato ad Halloween! Per tutta la giornata, il tesoro verde alle porte di Verona assumerà un'atmosfera da brivido che divertirà specialmente i più piccoli, in sicurezza, grazie ai 600.000 metri quadrati di estensione. Durante la giornata si potrà scegliere tra tante divertenti attività circondati dal foliage d’autunno e dalle ultime fioriture.

Vivi Vintage a Lazise

Nel cuore del Comune di Lazise all’interno della suggestiva location Dogana Veneta affacciata sul Porto Vecchio, si potrà rivivere le epoche passate grazie a "Vivi Vintage", la grande mostra mercato del vintage. Espositori da tutta Italia con un’esposizione curata nella ricerca e selezione di pezzi unici e originali. Appuntamento con ingresso libero nelle giornate del 30, 31 ottobre e 1 novembre 2021.

Gardaland Magic Halloween

Ad ottobre c'è il Gardaland Magic Halloween: tutti i venerdì, sabato e domenica del mese e nel lungo weekend dal 29 ottobre all'1 novembre il Parco dei divertimenti si trasformerà grazie alle tante decorazioni a tema, agli spettacoli appositamente realizzati e alla presenza di zombie, streghe e vampiri pronti a sorprendere i visitatori nei viali di Gardaland tra un’attrazione e l’altra.

"Il Gruffalò" in scena a Verona

Appuntamento il 30 e 31 ottobre 2021 con doppia replica pomeridiana. Siete pronti ad immergervi nel bosco frondoso? In arrivo al Teatro Stimate le avventure del mostro, e dei suoi amici, più letta al mondo. Un fantastico musical per famiglie tratto dal best seller di J. Donaldson e Axel Sheffler allestita da Fondazione Aida, Teatro Stabile del Veneto e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

Anna Bassy live a Verona

Non solo musica classica. Fucina Culturale Machiavelli svela il suo lato contemporaneo con un nuovo format: "Dark Side – L’altra musica in Fucina". Inaugura la rassegna questo venerdì 29 ottobre la cantautrice italo-nigeriana Anna Bassy. Nata e cresciuta a Verona, Anna si appassiona fin da giovanissima alla musica e al canto: reggae, soul, R&B, gospel, sono i generi di cui si innamora che la stimolano ad esplorare il suono della sua voce.

Sonohra in concerto

La band veronese sarà in concerto al Teatro Sociale di Villa Bartolomea, in Corso Arnaldo Fraccaroli 56. Il costo del biglietto di ingresso è di 8 euro. Appuntamento sabato sera, apertura porte dalle 20.30 e inizio del live alle 21.

Veneto: Spettacoli di Mistero

Venerdì 29 ottobre prenderà il via la nuova edizione di "Veneto: Spettacoli di Mistero", Festival promosso da Regione del Veneto e UNPLI Veneto dedicato storie, leggende e tradizioni misteriose della Regione Veneto. Una rassegna che prende spunto dall'immaginario collettivo della regione per ripartire, grazie ad un patrimonio immenso che fa parte a pieno titolo dell’identità della gente veneta. Scoprite qui il calendario completo degli appuntamenti di questo fine settimana.

Halloween alle terme

Un nuovo concetto di intrattenimento e relax grazie all'animazione live, per un weekend di Halloween a tutto benessere e divertimento. Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre un emozionante programma alle Terme di Aquardens.

Il Circo Grioni a Pescantina

A Pescantina c'è il Circo italiano Grioni della famiglia Grioni che presenta uno show di attrazioni della tradizione circense tra cui giocolieri, clown, equilibristi, lanciatori di pugnali, rullo oscillante, hola hoop, sfilata dei personaggi Disney, numero d'illusionismo e molte altre sorprese. Il tendone è allestito presso l'area verde in via Vaona e rimarrà installato fino a lunedì 1 novembre.

Visite guidate a Verona

Believe Film Festival

Al Teatro Ristori di Verona è in programma la quarta edizione del Believe Film Festival, il festival veronese di cortometraggi dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 24 anni organizzato da Believe APS che, quest’anno, gode anche del patrocinio di Giffoni Film Festival. Sono 12 i corti in concorso e 52 gli aspiranti registi e attori provenienti da ogni angolo della Penisola che, da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre, vivranno un’esperienza unica, suggellata dal red carpet e dalle premiazioni dei corti vincitori la sera del 31 ottobre.

"Bon Mariage" al Teatro Modus

Dopo i “tutto esaurito” della scorsa settimana, nuove repliche aggiunte al Modus con il ritorno in scena dello spettacolo “Bon Mariage”, per la rassegna “Ridere fa bene agli addominali”. Una commedia scritta da Andrea Castelletti per ridere e riflettere sul matrimonio ed il suo contrario, in cartellone venerdì 29 e domenica 31 ottobre.

La rassegna "Tu donna" al Modus

Sabato 30 ottobre quarto appuntamento al Modus con il percorso Tu donna, con "Né strega né madonna…viva la donna" che vede in scena la cantante romana Elena Blu accompagnata da Claudio Moro alla chitarra e Ottavio Giacopuzzi al sax e armoniche. Un originale viaggio musicale attraverso cento anni di canzone italiana, per capire come siano le donne ma soprattutto come vogliono essere considerate, oggi come ieri.

Trekking urbano a Verona