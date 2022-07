Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 al 31 luglio 2022

Un nuovo weekend ricco di eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutti gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 29 al 31 luglio 2022.

L'EVENTO TOP

Fiera Montebaldina

Eventi, incontri, camminate, mostre, luna park, stand gastronomici, prodotti tipici, dal 29 luglio al 2 agosto 2022 ritorna la Fiera Montebaldina di Caprino Veronese. Un viaggio di cinque giorni nella terra, nei sapori e nelle tradizioni del Baldo. La fiera montebaldina sarà caratterizzata da un'esposizione di prodotti dell'artigianato locale, dell'industria e delle macchine agricole, mentre nelle piazze del centro verranno allestiti chioschi per la degustazione dei prodotti tipici caprinesi.

MANIFESTAZIONI

Mura Festival

Prosegue il ricco programma di musica, sport e tanto buon cibo alla manifestazione ideata e promossa dal Comune di Verona Mura Festival. Tante le novità in ambito culinario con Celestino Food Truck che propone pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso, per un viaggio in Sicilia, e le deliziose croccanti proposte di Siamo Fritti. Ritorna poi Arts burger con i suoi incredibili panini alla carne e i coloratissimi burritos di Branchie.

Nel weekend, inoltre, appuntamento speciale con l’handmade al Bastione San Bernardino, grazie ai mercatini del Gipsy Market. Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 luglio spazio anche al Mura Ludica Buskers Festival, una due giorni dedicata all’arte di strada e al circo con giocolieri, acrobati, maghi, illusionisti e raccontastorie realizzata in collaborazione con l’associazione Ludica Circo.

Festa degli Gnocchi di Malga a Valdiporro

Dal 29 al 31 luglio 2022 è in programma la Festa degli Gnocchi di Malga a Valdiporro, frazione di Bosco Chiesanuova in via Berto Barbarani. Presente una tensostruttura di 800 metri quadrati e 500 posti al coperto. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

CONCERTI

I Litfiba in concerto a Villafranca

I Litfiba, la band che ha fatto la storia del rock italiano festeggia in giro per l’Italia i suoi 40 (+2) anni di attività con un grande tour di addio: "L'ultimo girone". In terra scaligera l'appuntamento da non perdere è per venerdì 29 luglio 2022 al castello scaligero di Villafranca di Verona.

Camilla Faustino e Toquinho

Un appuntamento immancabile quello che il 30 luglio vedrà salire sul palco del Teatro Romano di Verona una delle voci più belle della nuova musica popolare brasiliana: Camilla Faustino ha conquistato il pubblico internazionale con il suo raffinato virtuosismo, corroborato dalla straordinaria collaborazione con Toquinho, che la accompagnerà a Verona per una delle date più esclusive sul suolo nazionale.

Luca Olivieri a Garda

Una serata con il Lago di Garda a fare da palcoscenico e la musica rock e country protagonista. L’appuntamento è venerdì 29 luglio, in piazza del Municipio a Garda, con il concerto di Luca Olivieri che per l’occasione suonerà insieme a cinque musicisti di grande talento. Una serata fatta di musica, di storia, di virtuosismi. E, ovviamente, di Elvis Presley.

Ska-J live a Verona

L’ultimo sabato di luglio il Mura Festival termina il mese con una serata a tutto divertimento: l’energia travolgente degli Ska-J nel tour di questa estate per i vent’anni dalla loro formazione, capitanati dal frontman Marco "Furio" Forieri, fondatore e sax anche dei Pitura Freska che, a sua volta, porterà sul palcoscenico la sua arte nei 20 anni dai Pitura Freska a Fuoriology, suo primo album da solista uscito nel 2016. Un concerto da non perdere ad alto tasso di divertimento, per rinfrescare a suon di ska la torrida estate.

Arena di Verona Opera Festival

Tre grandissimi appuntamenti per il weekend lirico all'arena di Verona:

Venerdì 29 luglio: Nabucco . Per l'Opera Festival 2022, l’Arena di Verona mette in scena lo spettacolare Nabucco di Arnaud Bernard, un dramma lirico imperdibile.

. Per l'Opera Festival 2022, l’Arena di Verona mette in scena lo spettacolare Nabucco di Arnaud Bernard, un dramma lirico imperdibile. Sabato 30 luglio: La Traviata . Lo spettacolo dell’Opera di Giuseppe Verdi nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona.

. Lo spettacolo dell’Opera di Giuseppe Verdi nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona. Domenica 31 luglio: La Carmen di Georges Bizet, nella versione di Franco Zeffirelli.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Finché Social non ci separi

Il 29 luglio al Teatro Romano di Verona Katia Follesa e Angelo Pisani in "Finché Social non ci separi". Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia, che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice. Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene poi mostrata al pubblico...

Giulietta e Romeo by the river

Casa Shakespeare presenta venerdì 29 luglio "Giulietta e Romeo by the river" per il Juliet Summer Fest che quest’anno arriva alla sua IX edizione. Il teatro della compagnia approda dall’Adige: al tramonto, un viaggio, uno spettacolo a tre interpreti in riva al fiume per immergere il pubblico nella storia d’amore più famosa al mondo.

Valerio Lundini a Verona

"Il primo tour dopo il drammatico scioglimento" è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia. A Verona appuntamento da non perdere domenica 31 luglio alle ore 21 presso il Teatro Romano.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi

Componenti essenziali nella produzione di farmaci antitumorali e di profumi dalle note forestali. Bioindicatori della qualità dell’aria. E, ancora, funzionali per trattare ferite e scottature. Sono i "Licheni", una piccola e quasi sconosciuta forza della natura. Risultato dell’unione fra un fungo ed un’alga, che da una stretta e vantaggiosa convivenza danno origine ad un elemento importante per l’ambiente ed utile all’uomo. Per imparare a conoscerli, il Museo di Storia Naturale apre al pubblico la nuova esposizione temporanea "Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi" visibile da mercoledì 22 giugno al 28 agosto

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Studio la Città inaugura la propria stagione estiva

Fino al 5 agosto 2022, presso la galleria d'arte Studio la Città, sono visitabili tre coloratissime mostre:

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 31 luglio 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.