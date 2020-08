Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 agosto 2020

Ancora un weekend ricco di appuntamenti interessanti nel territorio veronese: in città proseguono le visite guidate nel centro storico, in programma da venerdì fino a domenica. Da non perdere inoltre anche le fantastiche visite all'interno dell'anfiteatro Arena per riscoprirne il fascino, la storia e le sue peculiarità. Da segnalare inoltre l'appuntamento in programma anche questo venerdì "Tramonti Unesco": uno speciale tour dal Bastione delle Maddalene fino alla Rondella di San Zeno in Monte.

Sempre a Verona è poi in arrivo nella serata di sabato "Santa Lucia sotto le stelle", la fantastica festa di quartiere che inaugurerà la serie di "Notti Bianche" promosse dalla Pro Loco e dal Comune. Sempre il 29 agosto, inoltre, prenderà il via anche uno degli eventi più amati in città "Golosine 37136", la manifestazione popolare che per ben nove serate animerà via Caccia e il quartiere delle Golosine, con concerti, eventi culturali e proposte gastronomiche.

In provincia è da segnalare l'evento sportivo che si svolgerà sul lago "Bardolino Bike", domenica 30 agosto, con partenza dal parco Carrara Bottagisio. Per gli amanti della buona tavola è poi senz'altro da ricordare l'evento che si terrà sabato e domenica a Valeggio sul Mincio con il "Weekend del Gusto", un evento imperdibile all'insegna dei prodotti tipici locali e dell'enogastronomia di qualittà.

TEATRO

Per la rassegna Teatro nei Cortili, all'ex Arsenale di Verona va in scena fino al 29 agosto la Compagnia ACT Tabula Rasa CVT con lo spettacolo "Il Malato immaginario" di Molière, mentre da domenica è in programma "Milly, un concerto lungo 60 anni" della compagnia Gino Franzi.

Venerdì sera a Verona prenderà inoltre il via l'ampia rassegna di incontri/spettacoli "Il Festival della Bellezza" che, per la sua prima frazione si terrà nella splendida location del Teatro Romano. Il primo appuntamento è il 28 agosto con la bellissima e bravissima attrice Jasmine Trinca, mentre sabato saranno ospiti Alessandro Piperno e Pupi Avati. A chiudere il weekend, domenica, spazio infine agli interventi di Igor Sibaldi e Gianni Canova.

MOSTRE

A causa del recente nubifragio non tutti i musei sono visitabili a Verona: da giovedì 27 agosto è di nuovo visitabile integralmente il museo di Castelvecchio ed entro il fine settimana saranno accessibili anche il museo degli Affreschi "G.B. Cavalcaselle" alla tomba di Giulietta ed il Museo di Storia Naturale. Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è invece possibile visitare l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate". Sempre in città è poi possibile visitare le Arche Scaligere con biglietto d'ingresso al costo di solo 1 euro.

La Casa di Giulietta riaprirà invece l'1 settembre, ma al momento è visitabile ugualmente il solo cortile, mentre restano chiusi per il momento il museo Archeologico al Teatro Romano e quello Maffeiano. La Biblioteca Capitolare di Verona presenta invece nel weekend la mostra "Post fata resurgam".

In provincia a Dolcè presso Villa del Bene è possibile visitare di domenica la mostra "Il circo nelle copertine illustrate del Novecento", mentre sul lago a Peschiera del Garda è da ricordare, nelle sale espositive della Palazzina Storica, la mostra d’arte "MONDOPOP". Sempre a Peschiera è poi aperto al pubblico anche il Museo della Pesca e delle Tradizioni locali presso la Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.

MUSICA

Il fine settimana di chiusura della stagione lirica all'Arena di Verona, nelle serate del 28 e 29 agosto, vedrà il grande ritorno dell’icona vivente dell’Opera Plácido Domingo che tornerà sia al canto nel recital per baritono di venerdì 28, affiancato dal soprano d’eccellenza Saioa Hernández, sia sul podio per dirigere le due star internazionali Sonya Yoncheva e Vittorio Grigolo, sabato 29 agosto, nell’intenso concerto che chiuderà il festival.

Proseguono in città anche i concerti nell'ambito della rassegna "100 Note in Rosa" che coniuga i piaceri della tavola con l'ottima musica: venerdì 28 agosto al ristorante Antica Torretta si esibirà la "Lite Orchestra", mentre domenica 30 agosto al ristorante A.M.E.N Panoramic Bar & Food si terrà il live di Otravez.

In provincia doppio appuntamento nel parco di Villa Vecelli Cavriani a Mozzecane: venerdì 28 agosto si terrà il quarto appuntamento del “Talent music summer festival”, con la direzione artistica dell’associazione culturale Artematica, mentre sabato 29 agosto alle 21 andrà in scena “Illustrazione della poesia italiana”, solo recital di arpa della musicista tedesca Florence Sitruk, considerata tra i cinque migliori solisti al mondo dello strumento. Sempre nella provincia scaligera da ricordare infine i due concerti del "Verona Beat in tour" che durante il weekend farà tappa ad Albaredo D'Adige e a Villafranca di Verona.

CINEMA

L'Uci Cinema ha finalmente riaperto anche a Verona e per il weekend i film consigliati sono due: il primo, uscito da un po' ma per chi non lo avesse visto da recuperare, è Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con uno strepitoso Elio Germano. Il secondo, fresco di uscita questa settimana, è naturalmente Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan con, tra gli altri, Robert Pattinson e un trailer che a confronto il finale di Inception è una spremuta d'arancia.

Da non dimenticare infine l'ultimo weekend di proiezioni anche per la 26esima edizione del Film Festival della Lessinia, la grande rassegna dedicata al cinema di montagna, alle sue tradizioni e ai suoi abitanti. L'appuntamento è come sempre al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, o per chi preferisce anche online, ma in tal caso non è possibile gustare le specialità culinarie che accompagnano il festival, il che è un vero peccato.

