Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 maggio 2022

Nuovo weekend ricchissimo di appuntamenti nel territorio veronese. Vediamo quali sono le principali manifestazioni da non perdere nel fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022.

L'EVENTO TOP

Il Giro d'Italia arriva a Verona

Verona si prepara ad accogliere il Giro d’Italia. E a spalancare i cancelli dell’arena, gremita di pubblico. Domenica 29 maggio la carovana arriverà in città per l’ultima crono individuale. Sono 7 mila i biglietti gratuiti disponibili per assistere all’arrivo della tappa finale e alle premiazioni.

MANIFESTAZIONI

Il palio del Chiaretto di Bardolilno

Dal 27 al 29 maggio 2022 il lungolago di Bardolino si colorerà di rosa con il Palio del Chiaretto di Bardolino: 18 punti dedicati alla vendita e alla degustazione del Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spumante Doc. Allestito in riva al lago di Garda, l’evento è organizzato dalla Fondazione Bardolino Top. L’edizione 2022 ritorna al consueto articolato programma, riportando in piazza anche gli eventi collaterali, la gastronomia e l’area expo.

Heroes Festival 2022

A Verona dal 27 al 31 maggio è in arrivo l'Heroes Festival 2022. Quest’anno Heroes Festival sarà interamente dedicato alla sostenibilità ambientale, con tre concerti evento all’arena di Verona e cinque giorni di incontri, performance e installazioni diffuse con la direzione artistica di Elisa.

Portomaggio 2022

Torna la sagra del quartiere Porto San Pancrazio che si svolgerà a Verona nelle serate dal 26 al 29 maggio 2022. Per tutto il quartiere buon cibo, musica e tanti eventi.

Villafranca a tutta birra

Appuntamento dal 27 maggio al 5 giugno: durante tutta la manifestazione sarà presente una zona dedicata ai bambini con gonfiabili e animazione. All'interno del castello scaligero un’ampia varietà di stand gastronomici street food allieterà le serate di festa. Ogni sera le cucine saranno aperte dalle ore 19. Al Villafranca Fest l'ingresso è gratuito tutte le sere.

Sagra dei bisi

Torna l'attesa 64esima edizione della Sagra dei bisi a Colognola ai Colli. Appuntamento il 21-22, 28-29 maggio ed il 4-5-6 giugno 2022. La celebre sagra dedicata alla valorizzazione della perla verde del nostro territorio: la varietà di pisello Verdone Nano di Colognola ai Colli.

Nogara street food festival

Dal 27 al 29 maggio l'attesissima seconda edizione del "Nogara street food festival". Presso il parco di Villa Raimondi tutte le sere saranno presenti numerosi truck specializzati in cibo di strada, fiumi di birra bionda e intrattenimento musicale.

Festa della Terra

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Nuova Acropoli Verona organizza la prima "Festa della Terra" al Parco Santa Teresa in Borgo Roma. L’appuntamento, a ingresso libero, è per sabato 28 maggio.

Valporun

Ritorna il 29 maggio 2022 a Fumane la tanto attesa manifestazione podistica organizzata dal gruppo Valporun che giunge quest’anno alla nona edizione. Gli eventi in programma nella giornata di domenica prossima saranno: Trofeo Zandonà, Scavalcapastel e Val un po' Run.

Il mercatino della fabbrica

L'esposizione più grande in provincia di Verona di prodotti d'antiquariato, oggettistica vintage, accessori, sculture in legno, decori per la casa e molto altro. Domenica 29 maggio torna il Mercatino della Fabbrica di Cerea.

Mura Festival

Yoga, jumping fitness, attività ludiche-musicali per bambini e visite guidate. Al Bastione di San Bernardino si svolge il Mura Festival. La rassegna è iniziata il 6 maggio con lo sport, in particolare lo Yoga e il Jumping Fitness. Al via anche le attività per i bambini.

Soffitte in piazza

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Fino a novembre ritorna tutti i sabati a Verona "Soffitte in piazza", i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV e Storie Creative. Saranno presenti anche dei punti di ristoro come ausilio per visitatori e operatori.

CONCERTI

Elisa live in arena e i tanti concerti dell'Heroes Festival

Elisa, in qualità di Advocate/Champion della Campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è la direttrice artistica di Heroes Festival 2022, la terza edizione del Festival che si terrà dal 27 maggio al 31 maggio a Verona. La cantante si esibirà in arena per tre serate, mentre sono previsti anche altri numerosi concerti al Green Village.

Alan Farrington al Malcesine Music Festival

Il Malcesine Music Festival prosegue il suo percorso di appuntamenti, sempre gratuiti, che arriveranno sino a estate inoltrata. Domenica 29 maggio a Malcesine la musica live inizierà alle ore 18 con una esibizione itinerante per le vie del centro storico della BandaStorta. Il concerto serale si terrà invece in Piazza del Porto (ore 21), con il No Smoking Quartet del cantante Alan Farrington.

Amaranto live sul palco di Fucina Machiavelli

Venerdì 27 maggio alle 21 la giovane cantautrice Amaranto presenterà in anteprima sul palco di Fucina Machiavelli il singolo in uscita Montenegro e il suo EP “Linee di costruzione” ancora inedito.

I Sonohra alla Grande Mela

Sabato 28 maggio i Sonohra, il duo veronese dei fratelli Luca e Diego Fainello, incontreranno i loro fan durante un instore in programma nel pomeriggio al centro commerciale La Grande Mela.

Verona Beat con Mario Cammalleri

Sabato 28 maggio all’osteria con pizza Vecchia Rama a San Peretto di Negrar va in scena uno dei grandi protagonisti della splendida rivoluzionaria epopea degli anni Sessanta: Mario Cammalleri, entertainer di lungo corso, maestro nell’animazione delle sue serate fatte di pianoforte, voce e tanta energia.

I Bengala Fire in concerto al The Factory

Dopo aver dimostrato di che pasta sono fatti infiammando il palco dell’ultima edizione di X Factor con le loro esibizioni dal sapore rock’n’roll, i Bengala Fire sono pronti a tornare nella loro dimensione naturale: quella live! La band sarà in concerto al The Factory di Verona il 27 maggio.

Hugo Race Fatalists

Venerdì 27 maggio grande ritorno al Giardino 2.0: live Hugo Race, con la sua band Fatalists, per portare il suo rock oscuro di matrice Nick Cave, della cui band Hugo in passato fece parte.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Frida, una bomba avvolta in nastri di seta

Ultimo spettacolo della prima parte della rassegna Il Teatro nei Quartieri a Verona. Sul palco del Teatro Santa Teresa di via Molinara, Orti Erranti Teatro mette in scena "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta", uno spettacolo di e con Laura Murari, per la regia di Andrea Castelletti.

Edipo Re in Virtual Reality

Sabato 28 maggio ultima replica di "Edipo Re in Virtual Reality", lo spettacolo d’avanguardia realizzato da Fucina Machiavelli insieme alla start-up tecnologica Ximula. Le due realtà veronesi hanno unito le forze per realizzare un’esperienza teatrale unica, dove il teatro greco incontra la realtà virtuale.

Luca Bono, illusionista "Wow"

Sabato 28 maggio il Teatro Salieri ospiterà il terzo appuntamento dell’edizione 2022 del "Salieri Festival". E per la prima volta da quando la manifestazione ha preso il via, non sarà la musica a farla da padrona. Sul palco, infatti, arriverà l’illusionista Luca Bono con il suo one man show "Wow", diretto dal grande Arturo Brachetti.

Me time – Una stanza tutta per sé

Nel fine settimana danza, musica e arti performative entrano con il progetto "Me time – Una stanza tutta per sé", liberamente ispirato all’omonimo libro di Virginia Woolf, a Palazzo Maffei Casa Museo. Una proposta al femminile fortemente voluta dalla direttrice di Palazzo Maffei Vanessa Carlon, prodotta dal Teatro Stabile di Verona, affidata a due giovani talenti del settore, già note e affermate a livello internazionale: la coreografa e danzatrice Camilla Monga e, per i "paesaggi sonori", la violista e compositrice Federica Furlani.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Top Gun: Maverick - «Dopo più di trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l'avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà». Regia: Joseph Kosinski.

«Dopo più di trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l'avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà». Regia: Joseph Kosinski. Marcel! - «Una ragazza fa di tutto per conquistare l'affetto della madre ma deve lottare con un rivale insolito, l'amato cane da compagnia della famiglia, Marcel». Regia: Jasmine Trinca.ù

«Una ragazza fa di tutto per conquistare l'affetto della madre ma deve lottare con un rivale insolito, l'amato cane da compagnia della famiglia, Marcel». Regia: Jasmine Trinca.ù Nostalgia - «Dopo aver a vissuto per 45 anni in Medio Oriente e a Napoli, Felice torna nel rione Sanità per accudire la madre malata. In seguito, invece di fare ritorno al Cairo dove lo aspetta la compagna, Felice resta a Napoli, in attesa dell'incontro con l'amico di un tempo, Oreste, diventato un criminale». Regia: Mario Martone.

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Riaprono sabato 28 maggio gli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, grazie alla mostra fotografica "Luoghi comuni". Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo. Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Private Portraits di Joe Oppedisano

La mostra "Private Portraits" di Joe Oppedisano si terrà a Garda, nella galleria FIAF di palazzo Pincini Carlotti dal 28 maggio al 23 giugno 2022. Inaugurazione il 28 maggio 2022 alle ore 18. Dopo l'inaugurazione della mostra seguirà un rinfresco gratuito in presenza dell’autore.

The World of Banksy

Giunge a Verona dal 15 aprile al 31 luglio 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova del capoluogo scaligero. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva. Attraverso più di 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali e locali, il visitatore si immerge nel mondo di Banksy e nella sua interpretazione della contemporaneità, fatta di denunce sociali, economiche, politiche e climatiche.

Arte Venier: "Terra Madre"

Il prossimo protagonista della rassegna d’arte "Arte Venier" promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna sarà, dal 13 maggio, l’artista albanese Miço Mone che indaga l'universo delle passioni, dell'amore, della paura, del desiderio, della speranza usando il colore, la creta e il marmo. La mostra, intitolata "Terra Madre" si svilupperà nel salone e nelle salette espositive, compresa la cappella, al piano terra di Villa Venier.

Franco Gobbetti. Oniricamente

Dal 30 aprile al 22 maggio è visibile in Sala Birolli a Verona la mostra “Franco Gobbetti. Oniricamente. Le ragioni della fantasia”, mostra antologica dedicata all’artista Franco Gobbetti nato e formatosi artisticamente a Verona e trasferitosi a Desenzano del Garda dove ha vissuto e sviluppato la sua attivita? artistica e lavorativa.

Pax Naturae

Davide Maria Coltro torna a Verona, sua città natale, con una rassegna monografica negli spazi di Kromya Art Gallery. Curata da Alberto Fiz, l'esposizione Pax Naturae sarà visitabile fino al 24 luglio. Il tema scelto dall'artista appare particolarmente attuale nella fase di profonda incertezza che stiamo vivendo. Con Pax Naturae, il Quadro Mediale inventato da Coltro nel 2001 si fa, infatti, interprete della natura come elemento teso verso una progressiva pacificazione.

L’anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino

Dal 29 aprile al 28 maggio 2022 si svolge "Verona Minor Hierusalem: L’anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino” nella cripta della Chiesa Santa Maria in Organo. La mostra, curata dal prof. Davide Adami e precedentemente esposta al Museo Tattile Statale Omero di Ancona nel mese di aprile 2022, sarà ospitata a Verona entro la cornice suggestiva della cripta di Santa Maria in Organo, luogo carico di storia e di fascino.

Strike, in Fonderia 20.9 la mostra di Rafa? Milach

Dal 29 aprile fino al 4 giugno 2022 sarà visitabile presso la galleria d'arte Fonderia 20.9 in Veronetta la mostra "Strike | Rafa? Milach": «Strike è una registrazione visiva delle proteste che sono iniziate in tutta la Polonia il 22 ottobre 2020 e che sono continuate in varie forme nei mesi successivi. Dal 2019, Milach, insieme a sedici colleghi fotografi, è co-creatore dell'Archivio delle Proteste Pubbliche (APP), una piattaforma per raccogliere la documentazione di azioni sociali e iniziative che si sono opposte a decisioni politiche eseguite in violazione dei principi della democrazia e dei diritti umani. Strike è un pezzo di questo archivio».

Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia

Dal 21 aprile al 2 luglio Verona ospita per la prima volta la "Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia". Un’iniziativa del Comune in collaborazione con la Fondazione Št?pán Zav?el di Sarmede, che vedrà gli spazi della Biblioteca Civica di via Cappello animarsi di numerose opere tra immagini ed illustrazioni dedicate al mondo dell’infanzia. La Biblioteca Civica non sarà l’unico luogo dedicato all’esposizione, una parte delle 200 opere scelte per la mostra andranno infatti ad arricchire anche la Biblioteca "Arnoldo Mondadori’"di Borgo Trieste.

La collezione del naturalista Edoardo de Betta

Dal 9 aprile al 12 giugno 2022, nell'atrio del Museo di Storia Naturale di Verona, in mostra la collezione erpetologica e malacologica di Edoardo de Betta, naturalista veronese d'adozione. L'esposizione si inserisce nella serie di mostre temporanee del Museo di Storia Naturale. Collezioni in mostra periodicamente allestite nell'atrio d'ingresso, dove vengono proposti, a rotazione, alcuni pezzi delle collezioni di studio normalmente non visibili al pubblico.

Il mio inferno. Dante profeta di speranza

Due mesi di multimedialità, cultura, spettacolo per un viaggio speciale nell’inferno dantesco. Si tratta della mostra/evento "Il mio inferno. Dante profeta di speranza", in programma dal 29 marzo al 29 maggio al Bastione delle Maddalene, in vicolo Madonnina a Porta Vescovo. Un appuntamento unico dedicato al Sommo Poeta. Un viaggio tra i gironi danteschi, per i giovani e con i giovani, nato per avvicinare e appassionare le nuove generazioni alla lettura della Divina Commedia.

La grande Storia e le piccole storie

Dal 21 aprile all’8 giugno, negli spazi dell’Archivio di Stato, saranno esposti i pannelli con le fotografie e i documenti dell’epoca che ripercorrono "La grande Storia e le piccole storie". Quelle di concittadini veronesi che l’associazione Figli della Shoah ha voluto mettere in luce coinvolgendo anche gli studenti della città.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino al 29 maggio 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

Le opere di Giorgio Griffa e Riccardo Guarneri a Legnago

La Galleria FerrarinArte di Legnago presenta, dal 26 marzo all’11 giugno 2022, una doppia esposizione personale dedicata agli artisti Giorgio Griffa e Riccardo Guarneri, esponenti di spicco della Pittura Analitica, una corrente artistica alla quale la Galleria ha sempre riservato grande attenzione, attestandosi tra gli operatori accreditati a livello italiano ed internazionale.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.