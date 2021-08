Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 agosto 2021

Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo nuovo fine settimana veronese dalle mille sorprese

Davvero numerose anche per questo nuovo weekend le iniziative interessanti in città a Verona ed in tutto il territorio scaligero.

Riportiamo di seguito le feste, gli spettacoli, le sagre, i concerti e tutti gli altri eventi in programma da venerdì 27 a domenica 29 agosto.

Tanta musica live nel fine settimana del Mura Festival

Continua la musica live a Mura Festival: al Bastione di San Bernardino una piazzetta nel parco dove, sul palco di Casa Erriquez, si alterneranno diverse performance per accompagnare la cena e la convivialità del pubblico in un’esperienza rilassante ed immersiva. I concerti:

Venerdì 27 agosto ore 21 l’appuntamento è con The Funky Monkey.

Sabato 28 agosto ore 21.30 a scaldare il palco ci pensano i Negroni: un elegante trio che si cimenta nei pezzi forti del Rock’n’Roll, soul, ska.

Domenica 22 agosto, ore 20.45 è la volta invece di Sunday Mura Spritz, l’appuntamento al tramonto in cui ascoltare buona musica sorseggiando un fresco Mura Spritz, official drink di Mura Festival a base di Chiaretto di Bardolino.

Weekend del Gusto a Valeggio sul Mincio

Torna il Weekend del Gusto a Valeggio sul Mincio, un evento che vuole onorare una delle manifestazioni di punta del territorio, con le sue eccellenze, i suoi sapori e le sue tradizioni. L’evento, alla sua seconda edizione, si terra? durante il fine settimana di sabato 28 e domenica 29 agosto, tra piazza Carlo Alberto, le vie del centro, il Castello Scaligero e il cortile della canonica.

"Settembre in Ottava" a Verona

Arte, sport, musica e spettacolo. Dall’ultimo fine settimana di agosto, precisamente sabato 28 e domenica 29 agosto, prende avvio l’ampio programma di appuntamenti di "Settembre in Ottava". La manifestazione promossa dalla Ottava circoscrizione, che raccoglie le attività proposte dalle associazioni del territorio.

"Gli Uccelli. Un’utopia" al Teatro Romano

Un altro grande classico rivisitato. Mitmacher torna sul palcoscenico del Teatro Romano con "Gli Uccelli. Un’utopia" tratto dalla commedia antica di Aristofane. Domani, venerdì 27 agosto, la compagnia veronese metterà in scena la storia di due uomini pronti a fuggire per cercare un luogo migliore, inseguendo il benessere e meno preoccupazioni. Una vicenda fatta di incontri e peripezie, durante i quali la coppia finisce per dar vita ad una città ideale quanto impossibile, Nubicuculia, alleandosi con il popolo degli uccelli.

Beer Best a Peschiera del Garda

A Peschiera del Garda dal 27 al 29 agosto 2021 in Piazzale Betteloni torna Beer Best. Ristorazione su quattro ruote a cielo aperto che abbraccia la migliore birra artigianale e lo street food gourmet. Per le tre serate, nel cuore della città, si potranno degustare specialità culinarie e ricercate bevande a base di luppolo e malto accuratamente create da microbirrifici artigianali.

Antica Fiera di Sommacampagna

Dal 27 al 31 agosto, torna l’Antica Fiera di Sommacampagna, dopo la sospensione del 2020. Piazza della Repubblica e piazza Carlo Alberto ospiteranno il luna-park, gli spettacoli si terranno nel “salotto” del centro storico, Piazza Castello, eventi sportivi, biciclettate e visite guidate faranno vivere a pieno non solo il centro, ma l’intero comune. Tornerà la domenica sportiva agli impianti di via Bassa e l’attesissimo concorso madonnaro, giunto alla sua 36esima edizione; Villa Venier ospiterà il cinema all’aperto, la mostra Germogli d’arte con gli artisti del territorio, il tradizionale lunedì dedicato al mondo agricolo e la cerimonia di consegna delle benemerenze, con l’immancabile partecipazione del Corpo Bandistico di Sommacampagna.

Aida all'Arena di Verona

Il premiato tenore uruguaiano Ventre torna alla sua amata Arena il 27 agosto nei panni del guerriero innamorato e diviso tra l’amore di patria e la passione per la figlia del nemico: Aida, interpretata dall’acclamato soprano Maria José Siri, giunta all’ultima recita nel 2021 come il mezzosoprano russo Olesya Petrova nei panni della rivale Amneris.

Una speciale due giorni dedicata all’acqua ed alla sostenibilità al Mura Festival

Due giorni dedicati all’acqua come risorsa fondamentale per il nostro Pianeta e alla sostenibilità. Sabato 28 e domenica 29 agosto si svolgerà al Mura Festival l’evento “La Magia dell’Acqua e Craft – il potere delle mani”, promosso dal Comune di Verona e organizzato da Studioventisette.

Il concerto evento a Verona per ricordare Renato dei Kings

Cento musicisti per celebrare e ricordare Renato dei Kings. Sabato 28 agosto alle 19.30 il Teatro Romano ospiterà la musica beat nazionale e internazionale per rendere omaggio al musicista scomparso il 13 novembre 2020. L'appuntamento è con "Un caffè al Teatro Romano", serata che prende il nome dalla famosa canzone di Renato Bernuzzi "Caffè amaro", e che ha tutte le carte in regola per diventare un evento con cadenza annuale.

Herbst Musicaux Festival

Herbst Musicaux Festival torna a Verona, con un'edizione ospitata interamente presso il Giardino Giusti, connubio ideale per esprimere il profondo legame tra Uomo, Musica, Natura, anima del festival 2021. Il programma di quest'anno è stato ideato appositamente per il contesto storico e artistico del Giardino, a partire da "Saisons. Le Quattro Stagioni al Giardino" che il 28 agosto ospita l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento con musiche di W.A.Mozart e le conosciute e amate “Quattro Stagioni” di Vivaldi.

Contralonga del Tartufo

Domenica 29 agosto 2021 l'Associazione Marchio del Baldo, insieme a Proloco di Caprino e Associazione Tartufai del Baldo, promuove la seconda edizione della Contralonga del Tartufo.

Sentieri del Baldo

Continuano le proposte della rassegna Sentieri nel Baldo, promossa da Baldofestival, Legambiente e Marchio del Baldo. Una settimana ricca di appuntamenti per tutti i gusti! Scoprite qui il proogramma di questo weekend.

Visite guidate a Verona

Omaggio a Lucio Dalla

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, alcuni dei quali hanno registrato il tutto esaurito, si chiude il cartellone estivo di spettacoli e concerti del Comune di Mozzecane. A chiudere la rassegna, domenica 29 agosto alle ore 21 a Villa Ciresola (Via Carlo Montanari 59), si occuperà la potente voce di Stephanie Ocèan Ghizzoni con l'omaggio a Lucio Dalla "Lettere alla Luna". La data recupera la replica dello spettacolo del 4 luglio, annullata a causa del maltempo.

"I piranha non sentono i sapori", la mostra a Peschiera del Garda

Con la mostra "I piranha non sentono i sapori" inizia la stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda organizzata dall'Assessore alla Cultura in collaborazione con MV Eventi di Vicenza. Su un progetto nato e curato da Guido Airoldi, che trova la collaborazione di Matteo Vanzan come co-curatore, dal 22 agosto al 12 settembre 2021 l'esposizione presenterà i lavori di venti artisti provenienti da tutta Italia in un excursus artistico che vuole raccontare storie, emozioni e visioni del mondo tutte diverse.

A Bosco Chiesanuova il Film Festival della Lessinia

Nel tempo dell’incertezza causata dalla pandemia, la ventisettesima edizione del Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla vita, alla storia e alle tradizioni delle montagne del mondo, torna in scena dal 20 al 29 agosto. Evento in presenza al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, e on line su MyMovies, la più importante piattaforma italiana dello streaming, in una sala virtuale in cui seguire la programmazione da tutto il territorio nazionale.

Tramonti Unesco

Un percorso pedonale guidato alla riscoperta del patrimonio storico veronese. Fino al 25 settembre, ogni sabato, possibilità di percorrere a piedi le mura da Bastione delle Maddalene fino alla Rondella di San Zeno in Monte, da cui apprezzare il favoloso tramonto sul panorama di Verona.

A Verona visite guidate al Giardino Giusti

Tornano le visite guidate al Giardino Giusti. Ogni sabato alle 16.30 è possibile prenotare una visita guidata alla scoperta del Giardino e dell'Appartamento 900 . Le visite si svolgono in piccoli gruppi e sono rivolte ad adulti e famiglie con bambini e ragazzi.

I musei civici di Verona

Dal 6 agosto green pass obbligatorio anche per accedere ai musei cittadini e ai luoghi di cultura, tra cui la Casa di Giulietta. Per tali siti e in particolare per quelli dove è più facile il formasi di code con persone in attesa, l’amministrazione comunale di Verona ha dato indicazioni affinché ci sia personale preposto a sensibilizzare ed informare visitatori e turisti circa le nuove regole di ingresso, al fine di evitare attese inutili.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

?Casa di Giulietta - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita alla casa museo.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15), chiuso il lunedì e nei giorni 9 e 10 giugno: informazioni per la visita alla galleria. Le mostre in corso:

Museo di Castelvecchio - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo . La mostra in corso:

Museo di Storia Naturale - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo.

Museo Archeologico al Teatro Romano - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita al museo. La mostra in corso:

Anfiteatro Arena - Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), chiuso il lunedì: informazioni per la visita all'anfiteatro. (variazione orari nelle giornate di spettacolo).

Arche Scaligere - Da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.45): informazioni per la visita.

InVigna: picnic con degustazioni di vini e prodotti locali

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese, il progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta. Per scoprire il programma degli appuntamenti clicca qui.