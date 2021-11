Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 26 al 28 novembre 2021

Un nuovo fine settimana ancora una volta ricchissimo di iniziative, con l'avvicinarsi ormai delle Feste natalizie e i tanti mercatini e manifestazioni che da questo weekend inaugureranno anche nella zona del lago di Garda. In città si trovano sempre i tradizionali mercatini, oltre alla celebre mostra dei presepi e, da questa settimana, è in corso anche la procedura d'installazione della gigantesca e suggestiva stella cometa in piazza Bra.

Riportiamo di seguito tutti principali eventi previsti nel fine settimana dal 26 al 28 novembre 2021 a Verona e in provincia.

Mercatini di Natale nei quartieri di Verona

La magia del Natale per un mese anche nei quartieri di Verona. Dal 26 novembre al 26 dicembre 2021 alcune Circoscrizioni potranno vivere la magia del “Villaggio di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di Verona, con mercatini natalizi che si alterneranno ravvivando anche le periferie. Primo appuntamento, dal 26 al 28 novembre nell’area sosta di via Brigata d’Aosta a San Massimo.

Il Natale a Bardolino anche al Parco Bottagiasio

Dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il Parco Carrara Bottagisio, ospiterà infatti la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità con i mercatini dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato locale.

Natale tra gli Olivi a Garda: tradizioni e sapori

Torna il periodo più atteso dell’anno anche nel Comune di Garda, e lo fa in grande stile. Dal 26 novembre 2021 al via il mese natalizio di Natale Tra gli Olivi con l'apertura dei mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide: ogni fine settimana proposte gastronomiche diverse, mentre durante la settimana le Associazioni del Territorio saranno le grandi protagoniste in cucina.

Il Natale a Lazise e l'enorme pista di pattinaggio

Lazise per il periodo natalizio, dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Il tutto si potrà visitare come in una fiaba anche con la carrozza di Babbo Natale. Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda, ben 600 metri quadrati, installata al Parco Pra' del Principe.

I Mercatini di Natale a Verona

Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico fino alla splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Fino al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga; oltre 100 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Apprezzatissima novità di quest’anno sarà la grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, verrà allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale.

Fogo, Castagne e Vin Brulé

L'autunno di festa prosegue a Bussolengo in Piazza dello Zodiaco venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre, i giorni scelti dall’Associazione culturale Eccellenze Italiane per la realizzazione di "Fogo, Castagne e Vin Brulé". Un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, un modo per coinvolgere giovani e famiglie attraverso una grande castagnata accompagnata da buona musica live. Un momento di festa conviviale in cui tutta la comunità potrà godere dell’atmosfera autunnale.

Verona Mineral Show - Geo Shop

Minerali, fossili, pietre preziose e gioielli tornano protagonisti in Fiera a Verona con la 65esima edizione di Verona Mineral Show – Geo Shop in programma da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021. Nel padiglione 4, su una superficie di 10mila metri quadrati, oltre 250 espositori consentono al pubblico di appassionati di scoprire reperti da collezione, pietre preziose, minerali, gioielli, bijoux e oggettistica. Ottime occasioni di acquisto in vista del Natale.

Verona e la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Da novembre a dicembre, riflettori accesi per più di un mese con oltre 40 tra appuntamenti, eventi, spettacoli e incontri che permetteranno di concentrare forze e attenzione su quella che è una vera e propria emergenza sociale, che la pandemia ha acuito. “Esci dalla violenza, chiama!” è lo slogan scelto per l’edizione 2021 del ricco programma voluto dal Comune di Verona. Qui il programma completo.

Presepi dal mondo a Verona

Dopo un anno di stop a causa del Covid-19, torna nella città scaligera la storica rassegna dei "Presepi dal mondo a Verona", con il suo simbolo, la Stella cometa più grande del mondo, installata in piazza Bra dalla prossima settimana. La mostra, in programma dal 20 novembre fino al 23 gennaio 2022, visto il prosieguo dei lavori di restauro all’anfiteatro romano, sarà allestita per il terzo anno in Gran Guardia, mantenendo inalterati la sua spettacolarità ed il suo fascino.

Visite guidate

Domeniche al cinema gratis

Ragazzi e famiglie si incontrano al cinema la domenica. Succede allo spazio Modus a San Zeno, dal 21 novembre al 12 dicembre 2021, dove la prima Circoscrizione organizza quatto domeniche in cui saranno proiettati gratuitamente film per bambini scelti tra i migliori titoli delle produzioni internazionali, con doppia proiezione alle ore 15.30 e alle 17.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Veneto Spettacoli di Mistero: gli eventi nel Veronese

Riscoprire il senso di appartenenza alla comunità attraverso racconti e luoghi misteriosi della Regione. Ecco il menù di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Una rassegna che prosegue con tanti appuntamenti, per offrire momenti di divertimento e svago a tutta la famiglia. Scoprite qui il programma completo degli eventi nel territorio veronese durante il fine settimana.

Corno d'Aquilio, trekking in Alta Lessinia

Alla scoperta del Corno d'Aquilio, trekking sull’Alta Lessinia Occidentale. Domenica 28 novembre, dalle 9.45 alle 16, una bellissima escursione sul pilastro occidentale dei Lessini, il Corno d'Aquilio, m. 1545, per ammirare il panorama mozzafiato sulla Val d'Adige e sul dirimpettaio monte Baldo.

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

"Oggi è già domani" al Teatro Nuovo

Nuovo appunntamento a Verona con la rassegna "Divertiamoci a Teatro", il 26 novembre alle ore 21 ed il 27 novembre alle ore 16 e 21, presso il Teatro Nuovo con lo spettacolo "Oggi è già domani".

Al Teatro Camploy "L'amore che non è"

Araccontarsi saranno 5 donne e 1 uomo, interpretati da altrettante attrici e attori. Unico filo conduttore, la violenza che ne attraversa le vite. Va in scena domenica 28 novembre al Teatro Camploy, lo spettacolo “L'amore che non è”, tratto dall’omonimo libro di Gianpaolo Trevisi.

"Verona 84/85”

Proseguono gli appuntamenti per il Teatro nei Quartieri, il quinto appuntamento è per venerdì 26 novembre con “Verona 84/85”, con Ermanno Regattieri e Andrea De Manicor di Matteo Fontana, all’Auditorium Gran Guardia, in piazza Bra a Verona. Uno spettacolo che racconta il Campionato di calcio '84/85 e con esso uno sguardo alla realtà sociale dell’epoca, tra aneddoti, gag e vecchi ricordi, con un finale forte e inatteso.

"Alieni" al Modus

Dopo il sold-out al debutto ritorna al Modus con tre nuove date venerdì 26 novembre alle ore 21, sabato 27 novembre ore 21 e domenica 28 ore 20 “Alieni. È tutto reale”, spettacolo prodotto da Modus/Orti Erranti Teatro, scritto diretto e interpretato da Andrea Castelletti con Simonetta Marini, Lorenzo Sartor e Alida Castelletti.

Marionette al Teatro Stimate

Domenica 28 novembre al Teatro Stimate di Verona, La Botte e il Cilindro presenta "Camminando sotto il filo, spettacolo di marionette, kabaret comico-acrobatico", per un pubblico di tutte le età. In Camminando sotto a un filo il pubblico avrà l’occasione di scoprire le grandi potenzialità della marionetta a filo, affascinante mezzo espressivo nell’ambito del teatro di figura, così vicino all’essere umano da far quasi dimenticare che nasce da un pezzo di legno.

Cristina Zavalloni in concerto al Teatro Ristori

Per il terzo appuntamento della rassegna Jazz della stagione 2021/2022, venerdì 26 novembre il Teatro Ristori avrà protagonista una delle più interessanti cantanti e compositrici italiane, la bolognese Cristina Zavalloni, che presenterà la sua ultima uscita discografica, un personalissimo “viaggio sulla luna” che attinge all’opera lirica come alla tradizione jazz e latino-americana, accompagnata da un quartetto di musicisti con i quali l’artista intrattiene una rodata collaborazione.

Verona Beat in tour

Paolo Taddei (chitarra), Paolo Lovat (basso), Giandomenico Perlini (batteria), Giovanni Zanini (voce e chitarra) sono i Voltavia, protagonisti della serata "Verona Beat" in tour di venerdì 26 novembr alla osteria Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Sabato sera 27 novembre al ristorante Rio del Berfis in Zai alle 20.15 diventa protagonista della cena musicale di "Verona Beat" in tour la Rugantino Band di Marco Attard (voce), Ivo Borchia (tastiere), Leonardo Ferrari (batteria), Marco Prando (basso) e Jason Zaglio (chitarra).

I Cameristi della Scala in concerto a Verona

Terzo appuntamento al Teatro Ristori della rassegna Concertistica, domenica 28 novembre con l’orchestra dei Cameristi della Scala, fondata nel 1982, che vanta un repertorio comprensivo dei più importanti capolavori di orchestra da camera del Settecento e una speciale attenzione alle musiche poco frequentate dell’Ottocento italiano.

La JazzSet Orchestra live

Aritmo di swing. La rassegna "Quartieri in musica", organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune di Verona, arriva in Borgo Nuovo. Sabato 27 novembre la JazzSet Orchestra accenderà la melodia. L’appuntamento aperto a tutti, e ad ingresso gratuito, si terrà negli spazi della chiesa di via Taormina.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Tornano i concerti dal vivo alle Cantine de l’Arena – Music Brasserie, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica. Il venerdì si mantiene la Rassegna “World Music”, dove si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Il sabato si riconferma la rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio jazz acustico. La domenica per la rassegna “My Jazz Club”, il palco ospiterà concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali, con repertori che spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni della musica afro-americana. Scopri qui il programma dei concerti nel mese di novembre.

A Verona mercatini natalizi a suon di Hard Rock Cafe

In città ci sono i mercatini di Natale e arriva, con loro, un assaggio della prossima apertura dell’Hard Rock Cafe a Verona. Il famoso brand internazionale, creato nel 1971 da Isaac Tigrett e Peter Morton, è quasi pronto per inaugurare la sua nuova sede in piazza Bra 22, dopo Roma, Firenze e Venezia. Nel frattempo i veronesi potranno trovare prodotti e oggetti esclusivi, brandizzati Hard Rock Cafe Verona, nel Cortile del Tribunale appena rinnovato, a fianco di piazza Dante: ai banchetti natalizi ci sarà un corner dedicato al merchandising realizzato per l'occasione.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Apre sabato 20 novembre 2021 al Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.

A Peschiera due mostre d'arte

Due mostre, intitolate “50x50 – Estroflessioni” dedicata all’opera d’arte estroflessa, di cui il Maestro Giuseppe Amadio è tra gli ultimi grandi maestri del genere e “Luce” del maestro Athos Faccincani, concludono la Stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda.