Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 26 al 28 agosto 2022

Un nuovo weekend ricchissimo di eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere durante il fine settimana dal 26 al 28 agosto 2022.

L'EVENTO TOP

Festa del Riso co’ le Nose

Prende il via a Nogara il 25 agosto fino all’11 settembre la tradizionale "Festa del Riso co’ le Nose", giunta alla 36esima edizione. La manifestazione si svolgerà nello spazio delle feste dell’ex campo sportivo di via Sterzi. La festa si terrà su un’area coperta di circa 2 mila metri quadrati dove si potranno comodamente gustare piatti per ogni tipo di palato.

MANIFESTAZIONI

La "Notte Bianca" a Villafranca di Verona

Sabato 27 agosto 2022 ritorna nelle vie della città la "Notte Bianca" di Villafranca di Verona con? aree dedicate all'intrattenimento per famiglie, adulti e bambini, sport, musica dal vivo, mostre, balletti, dj set, arte e cultura. Appuntamento dalle 17 per lo "shopping dello sbarazzo" con negozi aperti e stand enogastronomici.

Malcesine Sotto le Stelle

Sabato 27 agosto 2022 a Malcesine, borgo Bandiera Arancione sul Lago di Garda è in programma "Malcesine Sotto le Stelle", un’iniziativa che incanta grandi e piccini: le vie ciottolate del centro storico saranno illuminate da fiaccole e lanterne, il tutto accompagnato da intrattenimenti musicali, che contribuiranno a rendere ancora più magica l'atmosfera. Con l’occasione sarà possibile vistare il castello scaligero sotto le stelle.

Beer Best - The best beer and street food experience

A Peschiera del Garda è in arrivo "Beer Best - The best beer and street food experience" dal 26 al 28 agosto 2022. Appuntamento in piazzale Cesare Betteloni. Ristorazione su quattro ruote a cielo aperto che abbraccia la migliore birra artigianale e lo street food gourmet.

Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio

Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio e? nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualita? ed e? possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo. Il prossimo appuntamento è per domenica 28 agosto 2022.

Festa di San Felice

Torna dal 25 al 28 agosto a San Felice Extra - Verona, con rinnovato entusiasmo, la piccola sagra di quartiere. Ottima musica e freschissima birra accompagneranno tutte le quattro serate. Non mancherà la baby dance tutte le sere alle 19.30.

Festa dell'Apicoltura e del Miele della Lessinia

A Bosco Chiesanuova è in programma nel weekend del 27 e 28 agosto 2022 la 40esima "Festa dell'Apicoltura e del Miele della Lessinia".

Festa di fine estate

La Pro Loco di Montecchia di Crosara, il gruppo Aido Montecchia e Amatori Montecchia presentano la "Festa di fine estate" dal 26 al 28 agosto 2022.

Festa della birra

Dal 26 al 28 agosto 2022 è in programma nel Comune di Erbè la "Festa della birra". La manifestazione si svolgerà presso il Parco Due Tioni. Musica e stand gastronomici tutte le sere.

Riso Melotti in festa

Dal 26 al 28 agosto 2022 torna a Isola della Scala l'appuntamento con "Riso Melotti in festa". Risotto all'Isolana e molti altri piatti a base di Riso ti aspettano nella bellissima cornice dell'azienda agricola Melotti ad Isola della Scala. Stand gastronomici aperti e serate di grande divertimento per tutti.

Mag Festival

Dal 24 al 27 agosto 2022 si terrà a Villa Trevisani Romani di Sona una nuova edizione del Mag Festival - Musica Arte Giovani. Mag Festival è una piattaforma che promuove i linguaggi espressivi dell’arte contemporanea legati a musica e arte, attraverso un evento della durata di quattro giorni.

Element Show ad Aquardens

Volgono al termine le celebrazioni per i dieci anni di Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia, inaugurato nell’estate 2012. Per il decennale l’azienda ha organizzato quattro serate ricche di musica e spettacolo. Le serate, chiamate "Element Show", hanno rappresentato in suoni, danze e colori gli elementi fondamentali del Pianeta, cioè Aria, Acqua, Terra. Il 27 agosto, dalle ore 18, protagonista sarà l’elemento del fuoco.

Notte europea dei pipistrelli

Sabato 27 agosto l'Europa celebra la "Notte dei Pipistrelli" per sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela di un gruppo di mammiferi ancora poco conosciuto ma importantissimo per la salute delle nostre citta?. Se volete festeggiare la "Bat Night" a Verona, l’appuntamento e? presso l’agri-Parco Villa Are.

Vivi il medioevo al Forte Gisella

Aics Verona presenta "Vivi il medioevo al Forte Gisella", il 27 e 28 agosto 2022. Un evento ideato per la valorizzazione del proprio territorio e la fruibilità di spazi storici a tutti i cittadini di Verona e non solo.

MUSICA

Cameron Carpenter al Teatro Romano

Un’esperienza musicale mai tentata prima, unica nel suo genere. Rivivere dal passato qualcosa che può e deve essere anche moderno. Parte da qui la proposta del grande artista Cameron Carpenter, riconosciuto all’unanimità dalla stampa internazionale come il "Franz Liszt dell’organo", che sarà in scena in data unica sabato 27 agosto alle 21 al Teatro Romano di Verona.

Malcesine Music Festival

Venerdì 26 agosto saranno i Funkasin a suonare itineranti per le vie del centro di Malcesine a partire dalle ore 19 e con arrivo alle ore 21.30 ai Giardini “Padre Mario Casella”. Qui i Funkasin passeranno il testimone a Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso, due degli ottoni più importanti del nostro jazz nazionale, che condividono la leadership di “Storyville Story”.

Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti

Per la prima volta il 26 agosto alle ore 21 "Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti" arriva in un luogo magico ed incantato come il Teatro Romano di Verona. Il concerto racconta l’opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol.

L'alba in musica al castello scaligero di Valeggio sul Mincio

Sabato 27 agosto, alle ore 5.45 del mattino, avrà luogo un suggestivo concerto nell’incantevole location del castello scaligero di Valeggio sul Mincio per assaporare la musica rock e punk che si mescola con i colori dell’alba. La seconda edizione di "Aspettando l’Alba - Onda d’Urto" sarà un viaggio sensoriale tra le torri scaligere e i brani rock/punk rivisitati in chiave classica.

Arena di Verona Opera Festival

Turandot con Dyka, Lee, Iniesta, Fassi, direttore Domingo - Venerdì 26 agosto.

con Dyka, Lee, Iniesta, Fassi, direttore Domingo - Venerdì 26 agosto. Carmen (ultima recita) con Matochkina, Grigolo, direttore Armiliato - Sabato 27 agosto.

(ultima recita) con Matochkina, Grigolo, direttore Armiliato - Sabato 27 agosto. Aida con Siri, Kaufmann, Petrova, direttore Oren - Domenica 28 agosto.

VISITE GUIDATE

TEATRO

È Tutta Una Farsa

Sabato 27 e domenica 28 agosto alle ore 21.15 due sole e imperdibili repliche al Mura Festival della nuova produzione estiva "È Tutta Una Farsa". Una farsa, appunto, che ha riscosso e riscuote tutt’ora grande successo, grazie alla sua travolgente comicità, alla cinica ironia e alla sferzante satira.

Fringe Festival

Dal 22 al 28 agosto si svolge a Verona il "Fringe Festival". Il Teatro Camploy sarà centro artistico, una vera e propria fucina. Durante il giorno la Shakespeare and the Mediterranean Summer School organizzata dal Centro Skenè e la sera gli spettacoli in lingua originale, sottotitolati in inglese.

Lontano dietro le Nuvole

Sabato 27 agosto presso il Lazzaretto di Verona, in collaborazione con Associazione Amici del Lazzaretto e con il patrocinio del Comune di Verona, si terrà lo spettacolo "Lontano dietro le Nuvole" per celebrare il grande scrittore Beppe Fenoglio di cui proprio quest'anno ricorre il centenario dalla nascita.

Parole e Sassi

Domenica 28 agosto si sale in montagna per la rassegna ideata e organizzata dal Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio, al Parco giochi di San Giorgio a Bosco Chiesanuova, nel magnifico paesaggio dell’alta Lessinia è di scena "Parole e Sassi", racconto-laboratorio per le nuove generazioni.

Teatro nei Cortili

La storica rassegna "Teatro nei Cortili", dall'1 luglio al 7 settembre 2022, porta in scena una ventina di compagnie che si alterneranno in tre location: il tradizionale Chiostro di Sant'Eufemia, il Chiostro di Santa Maria in Organo e Cortile Montanari. In tutto verranno presentati 23 diversi spettacoli, dalla commedia alla prosa in musica, dal drammatico al comico.

CINEMA

Film Festival della Lessinia

Fino a domenica 28 agosto 2022 è in programma a Bosco Chiesanuova il Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla vita, alla storia e alle tradizioni sulle terre alte di ogni angolo del mondo. Ricco il programma dei film e degli eventi collaterali per offrire una prospettiva privilegiata dalla quale osservare la realtà, i cambiamenti del clima e, più in generale, della società contemporanea.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Crimes of the future - «In un futuro non troppo distante, in seguito alle conseguenze dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici, il corpo degli esseri umani ha imparato ad adattarsi, operando continue mutazioni: proprio grazie alle capacità del suo compagno Saul Tenser di sviluppare nuovi organi, infatti, l'ex chirurga Caprice realizza delle performance artistiche in cui attraverso la rimozione chirurgica, la coppia mostra al pubblico come avviene la metamorfosi interna dell'uomo». Regia: David Cronenberg.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi

Componenti essenziali nella produzione di farmaci antitumorali e di profumi dalle note forestali. Bioindicatori della qualità dell’aria. E, ancora, funzionali per trattare ferite e scottature. Sono i "Licheni", una piccola e quasi sconosciuta forza della natura. Risultato dell’unione fra un fungo ed un’alga, che da una stretta e vantaggiosa convivenza danno origine ad un elemento importante per l’ambiente ed utile all’uomo. Per imparare a conoscerli, il Museo di Storia Naturale apre al pubblico la nuova esposizione temporanea "Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi" visibile da mercoledì 22 giugno al 28 agosto.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

A Malcesine la mostra di Athos Faccincani

Da sabato 20 agosto all'11 settembre 2022, presso Palazzo dei Capitani nella incantevole e luminosa Malcesine, città d'arte nota per le bellezze artistiche ed architettoniche, nonché perla del lago di Garda, sarà visitabile la mostra personale del pittore Athos Faccincani.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Germogli d’arte a Villa Venier

Terza edizione di "Germogli d’arte", la rassegna estiva che valorizza gli artisti residenti a Sommacampagna, ospitandone le opere nelle sale al piano terra della bellissima Villa Venier, dal 15 luglio al 4 settembre 2022. Gli artisti, selezionati a seguito di un avviso pubblico, si alterneranno ogni dieci giorni nella sale della villa patrizia del XVIII secolo, cuore pulsante dell’offerta culturale di Sommacampagna e messa gratuitamente a disposizione dal Comune.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.