Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 25 al 27 settembre 2020

Nuovo fine settimana ricco d'iniziative a Verona ed in provincia: in città prosegue il Mura Festival con un variegato programma di eventi per tutto il weekend al bastione di San Bernardino. Per gli amanti delle auto d'epoca, assolutamente da non perdere l'evento "Historic Day" che si terrà in piazza Bra domenica con una vera e propria esposizione di "gioielli" a motore. Sempre a Verona è poi da segnalare alla loggia di Fra' Giocondo il ritorno del fantastico "Mercato del Sole" dal 25 al 27 settembre, mentre il quartiere di San Zeno sabato e domenica ospiterà il "Festival della ceramica".

In provincia è da segnalare a Costermano sul Garda la prima edizione del "Pop Ecofestival", mentre il parco di divertimenti di Gardaland proseguirà per tutto il weekend nei festeggiamenti del suo specialissimo "Oktoberfest", così come anche il centro termale Aquardens festeggia l'autunno con i sapori, balli e birre bavaresi, il tutto rigorosamente a bordo piscina. A Castelnuovo del Garda è poi da ricordare l'avvio del "Festival dell'uva" dal 24 al 26 settembre, mentre a Bussolengo nel fine settimana si terrà il "Beer & Street Food Festival" con un'ampia selezione di ottime birre artigianali e cibo di strada di qualità.

TEATRO

Venerdì 25 settembre il Teatro Laboratorio di Verona all'ex Arsenale inaugura la 52esima stagione teatrale con lo spettacolo "Aspettando Manon", tratto dal romanzo "La morale del Centrino. Ovvero come sopravvivere a una mamma siciliana” di Alberto Milazzo". Da segnalare anche lo spettacolo "Tanto pe' cantà" in programma venerdì 25 settembre nel quartiere di San Zeno: un recital per raccontare Gabriella Ferri, cantante italiana nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale.

Venerdì 25 settembre si terrà inoltre a San Martino Buon Albergo un nuovo appuntamento del progetto "Letture senza formato" realizzato dall’Assessorato alla Cultura: al Teatro Peroni andrà in scena lo spettacolo "Odissea", una nuova produzione della compagnia Il Nodo Teatro, con regia e drammaturgia di Raffaello Malesci.

MOSTRE

Nel weekend riapre Palazzo Maffei Casa Museo a Verona nella centralissima piazza delle Erbe, tornando così ad accogliere i visitatori dopo lo stop imposto durante il lockdown. Da segnalare inoltre in città gli appuntamenti per il Festival Biblico, mentre in provincia farà il suo ritorno nel fine settimana la rassegna di incontri culturali "LIbrar Villafranca".

In città da non perdere la visita guidata "La belle époque a Verona" in programma domenica, così come il tour guidato "Curiosando Verona". Prosegue inoltre anche questo fine settimana in diverse location cittadine, tra le quali quella principale è l'Arsenale, la terza edizione di "Grenze, Festival della fotografia contemporanea e internazionale", così come presso la Sala Birolli anche la mostra fotografica "Sguardi. L’intuizione della creatività".

Da segnalare poi alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate". Fino alla conclusione del mese di settembre è poi possibile visitare le Arche Scaligere con biglietto d'ingresso al costo di solo 1 euro. Da non perdere anche l'esposizione ispirata alle "emozioni del lockdown" allestita a Montorio open air in via Sodelle, mentre alla Biblioteca Capitolare di Verona è visibile l'esposizione "Storie di viaggi".

MUSICA

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Verona, sul grande prato alberato del Bastione di San Bernardino, arriva il "100 Note in Rosa Festival": dalle 12 alle 21 si potranno assaggiare e acquistare il Chiaretto e il Bardolino di una ventina di produttori, accompagnati dalla musica dal vivo di alcuni dei migliori artisti veronesi. In piazza Bra, inoltre, domenica si terrà il primo dei tre concerti gratuiti promossi da Fondazione Arena nell'ambito della nuova rassegna "Verona in Musica". Presso la Casa Vecia di via Chioda, infine, da segnalare il gran finale del "Verona Beat in tour" con oltre una decina di band che si alterneranno sul palco domenica.

CINEMA

Al Bastione di San Bernardino, domenica 27 settembre, secondo appuntamento con l'evento "Romero and the Zombie Juliet", la retrospettiva cinematografica dedicata al regista George A. Romero a cura dell’associazione culturale Diplomart.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le novità in sala si segnalano Waiting for the Barbarians con Robert Pattinson e Johnny Depp, ma anche Padre Nostro di Claudio Noce e con protagonista Pier Francesco Favino.