Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 25 al 27 marzo 2022

Nuovo weekend con numerosi interessanti eventi a Verona ed in provincia. Vediamo di seguito quali sono i principali appuntamenti previsti durante il fine settimana dal 25 al 27 marzo 2022.

L'EVENTO TOP

Giornate FAI di Primavera

Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 tornano le Giornate FAI di Primavera, appuntamento imperdibile del Fondo Ambiente Italiano, giunto alla sua 30esima edizione. Sono più di mille i luoghi aperti eccezionalmente in tutta Italia durante le Giornate FAI di Primavera e per gran parte di essi questa sarà l'unica occasione per visitarli. Qui trovate l'elenco completo per la provincia di Verona.

MANIFESTAZIONI

Giornata regionale dei colli veneti

Una nuova festa veneta, che valorizza il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei territori collinari del Veneto. Moltissime le proposte che, anche in provincia di Verona, celebreranno domenica 27 marzo la prima "Giornata regionale dei colli veneti": visite guidate, mostre, escursioni, giornate ecologiche, eventi culturali e musicali ma anche mercatini, caccia al tesoro, eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle aree coinvolte dal progetto.

Mercato dell’antiquariato e modernariato di Valeggio sul Mincio

Il Mercato dell’antiquariato e modernariato di Valeggio sul Mincio e? nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa cento gli espositori che presentano pezzi di alta qualita? ed e? possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo. Il prossimo appuntamento è per domenica 27 marzo 2022.

Tulipanomania al Parco Giardino Sigurtà

È uno degli appuntamenti floreali più attesi dagli appassionati di fotografia, di fiori e dagli amanti del Parco, è la Tulipanomania del Parco Giardino Sigurtà: dal 15 marzo la fioritura che con più di un milione di tulipani insieme a giacinti, muscari e narcisi vi conquisterà fino ad aprile. Colori, forme e accostamenti sempre differenti stagione dopo stagione vi aspettano, per selfie e foto panoramiche.

Anteprima Gardaland 2022

Anteprima Gardaland 2022, un’occasione unica per accogliere la primavera e trascorrere le giornate all’insegna del divertimento. Nel weekend a Gardaland Park saranno disponibili ben 25 attrazioni, dalle Fantasy per i più piccoli come Volaplano e Doremifarm alle Adventure adatte a tutta la famiglia quali Mammut e Fuga da Atlantide, passando per le Adrenaliniche più amate come Raptor e Oblivion.

CONCERTI

Perle - Mondi senza età

Venerdì 25 marzo 2022 Dodi Battaglia porterà la tournée teatrale "Perle - Mondi senza età" a Verona. Il concerto si terrà presso il Teatro Nuovo. "Perle - Mondi senza età" è il progetto musicale ideato e realizzato da Dodi Battaglia per dare il giusto spazio ai brani meno eseguiti dal vivo dai Pooh, ma non per questo meno carichi di significato ed emozione.

La scala di seta

Farsa comica in un atto mai eseguita al Teatro Filarmonico, La Scala di seta debutta domenica 27 marzo in una nuova produzione firmata da Stefania Bonfadelli con un team creativo tutto femminile. Esordisce nell’opera anche il giovane maestro Nikolas Nägele, alla guida dell’Orchestra areniana e di un cast di eccellenze rossiniane, di cui molte per la prima volta a Verona

Un'ora di musica

Sabato 26 marzo alle 17 sul palco del Teatro Fucina Machiavelli, nuovo appuntamento della stagione concertistica Un’ora di musica, che prosegue nel ciclo al suo interno dedicato al pianoforte nella musica da camera. In programma il con Filippo Neri al violino, componente del Quartetto Maffei, e la giovane pianista Margherita Santi, ormai affermata concertista in formazioni cameristiche e come solista.

Amadeus piano competition

Si svolgerà dal 24 al 27 marzo, nella bellissima cornice della Dogana Veneta di Lazise sul Garda, la seconda edizione dell’Amadeus piano competition. Dopo due anni di stop forzati a causa della pandemia, la squadra dell’Accademia Amadeus, promotrice della competizione insieme al Comune di Lazise, è pronta ad accogliere giovani pianisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

"Tutti Suonati!" al Fuori Binario

Weekend di passione musicale al Fuori Binario di Verona. Tre i live da non perdere:

Weekend Verona Beat

Doppio appuntamento per le sonorità beat in terra scaligera:

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì sera lo storico locale all'ombra dell'Arena vedrà salire sul palco il quartetto jazz/sperimentale Kobayashi, mentre domenica l'appuntamento da non perdere è con il Daniele Gorgone Trio che ospita inoltre il trombettista Flavio Boltro.

Il fine settimana musicale al Club il Giardino

Gli Attack the Sun presentano live venerdì sera al Club il Giardino di Sona alcuni brani del loro nuovo Ep "Golden House". in uscita il 25 marzo 2022 in streaming, nella loro prima data ufficiale che darà inizio al "The Golden House Tour". Eventone sabato sera con il ritorno, dopo quattro anni, dei mitici Goblin di Claudio Simonetti per celebrare il 50° anniversario del capolavoro "Suspiria".

VISITE GUIDATE

TEATRO

Lettura teatrale dei canti danteschi

Lettura teatrale dei canti danteschi e interventi dedicati alla grande opera del Sommo Poeta. Sulla scia dei grandi e diversi appuntamenti realizzati nel corso del 2021 per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, venerdì 25 e sabato 26 marzo sono in programma a Verona due interessanti eventi sulla Divina Commedia.

Kohlhaas

Torna a Verona Marco Baliani, tra i più importanti attori e registi del teatro italiano, con il leggendario spettacolo "Kohlhaas", che andrà in scena sabato 26 marzo sul palco del teatro Fucina Machiavelli, che accanto a compagnie emergenti porta nella nostra città i nomi più prestigiosi del panorama teatrale nazionale.

Io, Dante e la vacca

Dante come non l'avete mai visto, in un originale spettacolo del percorso Teatro d’Altro, in scena al Teatro Modus questo fine settimana. Prodotto da Ippogrifo Produzioni, di e con Alberto Rizzi, "Io, Dante e la vacca" vede in scena la Vacca Rossella nel ruolo di se stessa, che quando le si recita Dante fa il latte più buono, e Alberto Rizzi nei panni del contadino Doro che racconta, esplora, scava e recita il testo dantesco, vero centro e fulcro dello spettacolo.

Just Ruggero

Ruggero de I Timidi arriva al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda con il suo nuovo spettacolo "Just Ruggero" il 25 marzo 2022. Un happening elettro-acustico dove conta riassembrarci timidamente per guardare avanti e cantare il presente, con un tuffo tra gli spruzzi delle hit del passato e un salto in un futuro fatto di k–pop, trap e reggaeton improbabili.

Una bottega delle slot

Domenica 27 marzo al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto il nostro Nicolò Sordo insieme a Enrico Ferrari e Michele Lonardi rileggono, riscrivono e trasformano "La bottega del caffè" di Carlo Goldoni in una sala slot. Il testo denudato dalle buone maniere e affrontato con sporca sincerità.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Spencer - «La principessa Diana trascorre le festività natalizie insieme alla famiglia reale nella tenuta di Sandringham nella contea di Norfolk. Durante il corso di un intenso fine settimana, maturerà la decisione di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo». Regia: Pablo Larraín.

«La principessa Diana trascorre le festività natalizie insieme alla famiglia reale nella tenuta di Sandringham nella contea di Norfolk. Durante il corso di un intenso fine settimana, maturerà la decisione di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo». Regia: Pablo Larraín. Altrimenti ci arrabbiamo - «Carezza e Sorriso, fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall'infanzia, dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà e ora sottrattagli da Torsillo, uno speculatore edilizio senza scrupoli, e da suo figlio Raniero. Nel farlo, stringeranno un'insolita alleanza con una comunità di circensi, capeggiata dalla bella e pericolosa Miriam e minacciata dagli affari poco puliti di Torsillo». Regia: Niccolò Celaia e Antonio Usbergo.

«Carezza e Sorriso, fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall'infanzia, dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà e ora sottrattagli da Torsillo, uno speculatore edilizio senza scrupoli, e da suo figlio Raniero. Nel farlo, stringeranno un'insolita alleanza con una comunità di circensi, capeggiata dalla bella e pericolosa Miriam e minacciata dagli affari poco puliti di Torsillo». Regia: Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Ambulance - «Due fratelli si ricongiungono a causa delle precarie condizioni di salute della madre. Hanno bisogno di soldi per le cure e l'unico modo per ottenerli è rapinare una banca. Durante il colpo, le cose si complicano». Regia: Michael Bay.

«Due fratelli si ricongiungono a causa delle precarie condizioni di salute della madre. Hanno bisogno di soldi per le cure e l'unico modo per ottenerli è rapinare una banca. Durante il colpo, le cose si complicano». Regia: Michael Bay. Parigi, 13 Arr. - «A Parigi, nel 13° distretto, Emilie, Camille, Nora e Amber, tre ragazze e un ragazzo, sono amici, a volte amanti e spesso entrambe le cose». Regia: Jacques Audiard.

MOSTRE

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino al 29 maggio 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Carol Rama, Seduzioni e Sortilegi

Studio la Città apre la primavera espositiva presentando una grande mostra retrospettiva dedicata all’artista Carol Rama (1918-2015) le cui opere, anticonformiste e trasgressive, hanno lasciato un segno indelebile nell’Italia del dopoguerra influenzando il lavoro dei più grandi intellettuali del ‘900. Visitabile dal 12 marzo fino al 14 maggio 2022.

#andràtuttobene

Supereroi in camice, famiglie per mano e bandiere tricolore è il coronavirus visto con gli occhi dei bambini, dipinto con tempere, matite o pennarelli. Decine di ambientazioni differenti accomunate da un unico simbolo, quell’arcobaleno che per mesi è stato emblema di speranza. In Gran Guardia, la mostra "#andràtuttobene", promossa dalla Regione Veneto. In esposizione i disegni dei bimbi realizzati durante il primo lockdown del 2020. La mostra sarà visitabile fino al 27 marzo.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

Ossimori

Illusione, metamorfosi, trasfigurazione e dissimulazione della realtà sono i temi centrali della collettiva "Ossimori", in programma dal 26 febbraio all’8 aprile 2022 nella sede veronese di Kromya Art Gallery. Curata da Matteo Galbiati con opere di Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni.

Le opere di Giorgio Griffa e Riccardo Guarneri a Legnago

La Galleria FerrarinArte di Legnago presenta, dal 26 marzo all’11 giugno 2022, una doppia esposizione personale dedicata agli artisti Giorgio Griffa e Riccardo Guarneri, esponenti di spicco della Pittura Analitica, una corrente artistica alla quale la Galleria ha sempre riservato grande attenzione, attestandosi tra gli operatori accreditati a livello italiano ed internazionale.

Il manifesto del Futurismo a Palazzo Maffei

Dal 19 febbraio 2022, la sala dedicata al Futurismo nella Casa Museo Palazzo Maffei si è arricchita dello storico giornale che 113 anni fa sancì la nascita di una delle più travolgenti avanguardie del primo Novecento. Il 20 febbraio del 1909 la pubblicazione del Manifesto del Futurismo sulla prima pagina del quotidiano francese Le Figaro sancisce la notorietà internazionale del movimento che agli inizi del Novecento s'impone in Italia, pervadendo tutte le arti, quale reazione alla cultura borghese di fine Ottocento e autentico inno alla modernità.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.