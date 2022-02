Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 25 al 27 febbraio 2022

I festeggiamenti per il 492° "Bacanal del Gnoco" entrano finalmente nel vivo, per un nuovo weekend ricchissimo di appuntamenti interessanti a Verona ed in provincia. Tante le manifestazioni dedicate al carnevale, ma non mancano anche numerosi altri eventi, tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre e nuove uscite al cinema.

Vediamo dunque quali sono i principali eventi previsti durante il fine settimana dal 25 al 27 febbraio 2022.

L'EVENTO TOP

Il 492° Bacanal del Gnoco

Torna il carnevale veronese con tanti appuntamenti e numerose sfilate. Il grande corteo a Verona per il tradizionale "venerdì gnocolar" è previsto per il 25 febbraio 2022, a partire dalle ore 14 in corso Porta Nuova con l'avvio della sfilata di carri e maschere in occasione del 492° "Bacanal del gnoco". Domenica, inoltre, in partenza questa volta dall'Arsenale si terrà la cavalcata storica di Tomaso Da Vico.

MANIFESTAZIONI

Pianura golosa

Torna all'Area Exp di Cerea, sabato 26 e domenica 27 febbraio, "Il Mercato dei Produttori", con la presenza delle aziende selezionate dalla Condotta Slow Food Valli Grandi Veronesi, confermerà la presenza di centinaia di prodotti che rappresentano il meglio della produzione agricola, artigianale e gastronomica italiana. Una selezione di cantine darà adeguato accompagnamento alle degustazioni proposte.

Il mercatino della fabbrica

Domenica 27 febbraio torna il Mercatino della Fabbrica di Cerea. L'esposizione più grande in provincia di Verona di prodotti d'antiquariato, oggettistica vintage, accessori, sculture in legno, decori per la casa e molto altro. Appuntamento dalle 8.30 alle 18.30, con ingresso gratuito. Disponibile servizio bar e ristorante.

Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio

Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio e? nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualita? ed e? possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo. Il prossimo appuntamento è per domenica 27 febbraio 2022.

Carnevale in Borgo Nuovo

Il 26 febbraio 2022 si festeggia il carnevale per animare le aree verdi di Borgo Nuovo a Verona. Due diverse attività per stare insieme in allegria e migliorare il quartiere.

A carnevale comincia il calendario eventi di Villa Are

Parte domenica 27 febbraio il calendario di eventi dell’agri-Parco Villa Are, molto ricco quest’anno grazie alla sinergia di diverse associazioni del territorio coordinate dall’associazione Villa Are. L'agri-Parco Villa Are è un vasto fondo agricolo in ambito urbano del Comune di Verona, gestito come parco pubblico dall'associazione Villa Are (APS) e dall'azienda agricola 2 Mori attraverso un Patto di Sussidiarietà.

Il carnevale dei bambini

La Pro Loco di Povegliano Veronese con il patrocinio del Comune di Povegliano in collaborazione con NOI di Gioco Bimbo vuole regalare una domenica ricca di divertimento per tutti i bambini e le famiglie e far rivivere il clima carnevalesco. Appuntamento domenica 27 febbraio in piazza IV Novembre.

Le sirene al Gardaland Sea Life Aquarium

Sabato 26 e domenica 27 febbraio, infatti, in occasione del carnevale, per tutti i piccoli Ospiti che visiteranno l’acquario sarà disponibile una postazione di trucca bimbi a tema sottomarino, un’occasione imperdibile per immergersi ancora di più nell’atmosfera acquatica e creare un’originalissima maschera di carnevale che li accompagnerà per tutta la giornata. Le sirene, creature mitologiche marine che da sempre affascinano grandi e piccoli sono al Gardaland Sea Life Aquarium per cinque incontri speciali.

Circo di Mosca - Gravity

Uno dei circhi più famosi del mondo finalmente alle porte di Verona, in via Trentino a Sona fino al 13 marzo 2022. È il "Circo di Mosca - Gravity" con artisti pronti a sfidare le leggi gravitazionali, voli pindarici ed acrobazie estreme. Performer di caratura internazionale che terranno gli spettatori con il fiato sospeso durante tutto lo show.

CONCERTI

Giovanni Sollima e Mario Brunello al Teatro Ristori

Sabato 26 febbraio appuntamento con la rassegna Concertistica del Teatro Ristori. Ospite il duo Giovanni Sollima, compositore e ricercatore di musiche e di autori oggi desueti da recuperare, e Mario Brunello, testimone del repertorio antico, amante dell'introspezione. Dall’incontro fra i due violoncellisti, ai vertici del panorama mondiale, è scaturito un concerto all’insegna della sinergia e della dissomiglianza, della comunione di intenti e delle singole personalità.

Rigoletto al Filarmonico

Debutta domenica 27 febbraio (alle 15.30) il dramma potentissimo e rivoluzionario che si scontrò con la censura dell’epoca, Rigoletto è il capolavoro che consacrò la maturità di Verdi e inaugurò la cosiddetta "trilogia popolare" con Trovatore e Traviata. L’opera, sempre amata da pubblico e critica, torna al Filarmonico nell’allestimento di Bernard e Alessandro Camera ripreso da Yamal das Irmich, con giovani voci internazionali di primo piano e Orchestra e Coro areniani diretti da Francesco Ommassini.

Bengi soul trio

Il cantante dei Ridillo si presenta alle Cantine de l'Arena venerdì sera in una nuova versione, con un elegante e aggiornato repertorio di canzoni degli anni ‘60, ‘70 e ’80. Il suo trio, con quell’anima tipicamente soul che lo contraddistingue, unisce brani della nostra tradizione a classici della Soul Music americana tradotti in italiano, in medley improbabili, ma curiosi e “appetitosi”.

Mauricio Melo trio feat Peo Alfonsi

Domenica sera alle Cantine de l'Arena un viaggio nei diversi ritmi afro-brasiliani: dal samba al Xaxado, dalla Chacarera al Gnawa rivisitando i classici di Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, ma anche di compositori di Bahia, con i quali il band leader Mauricio Melo ha avuto modo di collaborare”. Ospite della serata Peo Alfonsi, chitarrista da sempre orientato verso il jazz e le sonorità della musica popolare.

Progressive Pooh

Al Giardino 2.0 non si accontentano di un semplice tributo ai Pooh: spazio dunque al periodo prog di questa immensa band. I romani Brennero 66 concentreranno la serata su "Parsifal" e "Rotolando Respirando" di chiara impronta progressiva senza tralasciare i successi di sempre. Appuntamento sabato 26 febbraio dalle ore 21.

VISITE GUIDATE

Verona ebraica

Appuntamento domenica 27 febbraio davanti alla Biblioteca Civica. Alcuni angoli del centro storico sono stati protagonisti e testimoni della presenza della comunità ebraica nei secoli. Luogo simbolo è il ghetto che, seppur oggetto di interventi di recupero e di rinnovamento urbanistico, preserva memorie antiche. La visita alla Sinagoga completa la nostra passeggiata.

Porte, portoni e portali lungo la via Postumia

Appuntamento sabato 26 febbraio: in nessun’altra città, vicine o lontane, le facciate delle case e dei palazzi sono così ricche di decori. In questo percorso che tiene in considerazione, oltre che gli archi d’ingresso, anche i portali delle chiese potrete scoprire i diversi significati simbolici e le molteplici funzioni attribuite alla "porta", dai tempi antichi fino ad oggi. Verona, infatti, vanta la presenza di archi e di portali che vanno dalla classicità romana e passando per il Medioevo e il Rinascimento arrivano fino al Barocco e allo stile eclettico.

TEATRO

Les Nuits Barbares

Venerdì 25 febbraio al Teatro Ristori di Verona andrà in scena per la stagione di Danza, lo spettacolo del coreografo francese di origini algerine Hervé Koubi "Les Nuits Barbares": la compagnia francese presenterà un’opera dedicata al tema dell’origine della cultura mediterranea, un evento definito dalla stampa internazionale «spettacolare, sublime, e superlativo».

Smarrimento

"Smarrimento", scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino, è al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto domenica 27 febbraio ore 21. "Smarrimento" è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza.

I soliti ignoti

Fino al 25 febbraio va in scena al Teatro Nuovo di Verona la commedia "I soliti ignoti", adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli, tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli, Suso Cecchi d’Amico, Age e Scarpelli. Sul palco Giuseppe Zeno e Fabio Troiano.

Rifare Bach

Sabato 26 febbraio la Compagnia Zappala? Danza fara? tappa per la prima volta al Teatro Salieri di Legnago. In questa creazione, "Rifare Bach", Roberto Zappala? cura in profondita? l’estetica e il linguaggio del corpo dedicando un’intera serata a Johann Sebastian Bach.

La bancarotta

Tratto da "La bancarotta" di Goldoni, lo spettacolo va in scena a Teatro Dim di Castelnuovo de Garda sabato 26 febbraio. Il mercante fallito è il vecchio Pantalone, che si rovina per la bella Clarice, cercando di soverchiare nei donativi il suo rivale in amore, il conte Silvio.

Sior Tita paron

"Sior Tita paron" di Gino Rocca, per la regia di Matteo Spiazzi con la compagnia di Castelrotto, in scena sabato 26 febbraio al Teatro Santa Teresa. La morte del signore di una casa padronale di campagna, e un’eredità imprevista, cambiano improvvisamente le dinamiche di un gruppo di servitori, stravolgendone quell’equilibrio creatosi negli anni.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

Occhiali neri - «Roma. L'eclissi oscura il Sole - come un presagio - in una torrida giornata d'estate. Un serial killer che ha preso di mira le prostitute mette gli occhi su Diana, una giovane escort. Durante il furioso inseguimento in auto, la ragazza va a schiantarsi contro un'altra automobile. Come conseguenza lei rimane cieca e l'intera famiglia del decenne Chin muore». Regia: Dario Argento.

«Roma. L'eclissi oscura il Sole - come un presagio - in una torrida giornata d'estate. Un serial killer che ha preso di mira le prostitute mette gli occhi su Diana, una giovane escort. Durante il furioso inseguimento in auto, la ragazza va a schiantarsi contro un'altra automobile. Come conseguenza lei rimane cieca e l'intera famiglia del decenne Chin muore». Regia: Dario Argento. Belfast - «Nell'Irlanda del Nord di fine anni Sessanta, il giovane Buddy vive in contesto fatto di lotte della classe operaia, cambiamenti culturali e violenza settaria. Sogna un futuro che lo porterà lontano ma nel frattempo trova consolazione nei carismatici genitori e nei suoi arzilli e fiabeschi nonni». Regia: Kenneth Branagh.

«Nell'Irlanda del Nord di fine anni Sessanta, il giovane Buddy vive in contesto fatto di lotte della classe operaia, cambiamenti culturali e violenza settaria. Sogna un futuro che lo porterà lontano ma nel frattempo trova consolazione nei carismatici genitori e nei suoi arzilli e fiabeschi nonni». Regia: Kenneth Branagh. Seance - «Il film è ambientato in un prestigioso college femminile dove viene trasferita Camille, la quale scopre che nell'istituto è stato commesso un misterioso e raccapricciante omicidio. La ragazza morta apparteneva a un gruppo di amiche che qualche sera prima avevano svolto insieme un rituale spiritico notturno, e ora sono convinte che il decesso sia stato causato da uno spirito risvegliato dal macabro rito». Regia: Simon Barrett.

MOSTRE

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

Ossimori

Illusione, metamorfosi, trasfigurazione e dissimulazione della realtà sono i temi centrali della collettiva "Ossimori", in programma dal 26 febbraio all’8 aprile 2022 nella sede veronese di Kromya Art Gallery. Curata da Matteo Galbiati con opere di Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni.

Il manifesto del Futurismo a Palazzo Maffei

Dal 19 febbraio 2022, la sala dedicata al Futurismo nella Casa Museo Palazzo Maffei si arricchisce dello storico giornale che 113 anni fa sancì la nascita di una delle più travolgenti avanguardie del primo Novecento. Il 20 febbraio del 1909 la pubblicazione del Manifesto del Futurismo sulla prima pagina del quotidiano francese Le Figaro sancisce la notorietà internazionale del movimento che agli inizi del Novecento s'impone in Italia, pervadendo tutte le arti, quale reazione alla cultura borghese di fine Ottocento e autentico inno alla modernità.

Goodbye Glaciers

Un percorso attraverso sedici pannelli fotografici che raccontano come si siano ritirati i ghiacciai in Alto Adige e in Tirolo negli ultimi 160 anni. Dall’11 febbraio al 5 marzo la scuola professionale ENGIM Veneto al Chievo ospiterà la mostra fotografica "Goodbye Glaciers", realizzata con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la scuola paritaria A. Provolo.

Oliosi, un paese nella battaglia

L’Ossario di Custoza riapre le porte ai visitatori inaugurando la stagione 2022. Ad arricchire la proposta di quest'anno, una nuova mostra temporanea dedicata all’episodio della Bandiera di Oliosi, allestimento che crea un filo conduttore diretto con lo spazio espositivo recentemente aperto proprio nella frazione di Castelnuovo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino al 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Vedere la poesia: enigmi di classicismo impuro

Nella biblioteca di Minerbe fa tappa, per tutto febbraio, la mostra itinerante, nelle biblioteche della provincia di Verona, che presenta 5 opere cofirmate da Lionello Fiumi e Felice Naalin: un poeta vissuto nella prima parte del Novecento in dialogo, a distanza temporale, con un artista contemporaneo. Le poesie di Fiumi sono scritte in corsivo inglese e sono in relazione enigmatica con le immagini pittoriche costruite ad acquerello, guazzo e pastello in modo sincretico da Felice Naalin. L'allestimento prevede le opere su cavalletti, ambientate tra gli scaffali dei libri, per non interrompere la magia delle biblioteche.