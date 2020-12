Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 25 al 27 dicembre 2020

Il primo Natale "Covid", e si spera anche l'ultimo, è ufficialmente arrivato. Verona, come il resto d'Italia lo vivrà in "zona rossa" il che significa molte restrizioni, ma anche qualche concessione, pur sempre con la giusta prudenza e le doverose precauzioni, su tutte la possibilità di spostarsi una volta al giorno nell'ambito dell'intero territorio della propria Regione per raggiungere l'abitazione privata di un amico o di un parente (qui ne abbiamo parlato in modo più dettagliato). Per conoscere inoltre i divieti da rispettare in zona rossa, ma anche le altre deroghe che consentono di uscire di casa potete inoltre leggere qui.

Anche per questo weekend natalizio, vi sono poi ugualmente una serie di appuntamenti online assolutamente consigliatissimi. Di seguito i principali.

Tre diverse tipologie di auguri

Anzitutto, per chi ancora non lo avesse fatto, consigliamo di vedersi tre video con i quali il sindaco di Verona, il bravissimo e simpaticissimo attore/poeta scaligero Giovanni Vit e una coppia di leggiadri danzatori hanno voluto fare i loro auguri di "buon Natale" a tutti i cittadini veronesi:

Dal Teatro Filarmonico di Verona il grande "Concerto di Natale"

Per il Concerto di Natale 2020, a distanza di 21 anni dall’ultimo appuntamento sinfonico al Teatro Filarmonico, Daniel Oren torna sul podio per dirigere l’Orchestra areniana in un programma natalizio sulle più belle pagine di Corelli, Händel, Čajkovskij, Schubert, Verdi, Franck e Adam con le voci delle due affermate soliste Rosa Feola e María José Siri. Il Concerto, all’interno della collaborazione con Anfols Teatri e l’Ansa nel progetto #apertinonostantetutto, sarà disponibile il 25 dicembre alle 16.15 su YouTube e sulla webTV di Fondazione Arena (https://arenatv.uscreen.io/) e alla stessa ora sarà inoltre trasmesso su TeleArena per portare lo spirito natalizio nelle case di tutti i veronesi. Il giorno successivo, 26 dicembre alle 16.15, sarà infine in streaming anche sulla pagina Facebook del Teatro Filarmonico.

Melegatti Christmas Run Verona

Verona non si ferma e continua a sperare e sognare grandi cose, la Melegatti Christmas Run Verona quest’anno si svolgerà anche per questo. Melegatti Christmas Run Verona "Virtual Edition" è ciò che si può fare oggi, è la nuova realtà possibile, per terminare con un sorriso questo strano 2020 e il nuovo punto di partenza per desiderare un futuro decisamente migliore. Gaac 2007 Veronamarathon Asd organizza dal 13 al 25 dicembre 2020 la Melegatti Christmas Run Verona, evento da svolgersi in forma individuale e senza alcun tipo di aggregazione di persone, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti anti Covid-19

Fondazione Cariverona Cultura presenta il "Concerto di Natale"

Il progetto Fondazione Cariverona Cultura mantiene vivo il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale, un’esperienza condivisibile per tutti dalla propria casa, diventando quest’anno un evento televisivo, radiofonico ed online! Un segno di speranza e di bellezza per le nostre comunità di riferimento. Con la straordinaria partecipazione del soprano Roberta Invernizzi e della flautista Anna Fusek accompagnate dalla Venice Baroque Orchestra diretta dal maestro Andrea Marcon.

Discanto porta la musica a domicilio per beneficenza a Natale

Musica a domicilio per beneficenza. Per Natale Fondazione Discanto regalerà a tutti gli appassionati il concerto di Jieru Wang, talento internazionale che è stata tra i protagonisti a Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane del “Talent Music Summer Festival”, evento ideato e diretto dall’Associazione culturale Artematica. Il festival è stato coprodotto con Fondazione, con il patrocinio del Comune di Mozzecane e della Provincia di Verona. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per la Fondazione Historie onlus di Villafranca, che si prende cura di disabili e malati di Parkinson e Alzheimer.

Fondazione Aida presenta lo spettacolo teatrale "Babbo Natale e la neve che non c'è"

A bordo della slitta di Babbo Natale, con Pino Costalunga e Mariangela Diana, i bambini, dai quattro anni, vivranno un avventuroso viaggio virtuale dove impareranno a rispettare e apprezzare il nostro pianeta. Gli eventi si terranno il 25, 26 e 27 dicembre. Sono in programma quattro spettacoli al giorno (orari su https://bit.ly/babbo_natale_teatro_onlife). Ogni evento durerà 30 minuti, massimo trenta accessi ognuno (a ogni accesso possono essere presenti più persone come un nucleo familiare). "Babbo Natale e la neve che non c’è" può essere un originale e accessibile regalo: una magica storia da condividere con amici e parenti in un momento in cui lo spazio, e l’esperienza virtuale, rappresentano una calzante occasione di scambio e vicinanza.

Il calendario dei mercati a Verona durante le festività natalizie

Si possono svolgere regolarmente i mercati nelle giornate in fascia arancione, mentre nelle giornate "rosse" possono esporre solo i banchi alimentari e florovivaistici. Sempre con perimetrazione, dell'area, ingresso e uscita separati, steward che controllano. Qui il calendario dei mercati che si terranno a Verona.

"Dante’s Box" e "La Verona di Dante": artisti ed attori sulle tracce del Sommo Poeta

Tutti connessi sulle tracce del Sommo Poeta. Ha preso il via l’anteprima del programma "Dante a Verona 1321-2021" per i 700 anni dalla sua morte. Celebrazioni che entreranno nel vivo con l’anno nuovo, ma che già vedono online le prime iniziative. A fare da guida tra piazze e cantiche saranno voci e volti di attori e artisti, tra cui anche Claudio Santamaria. "Dante’s Box" e "La Verona di Dante" sono i primi due progetti realizzati dal Comune di Verona per l’anno dantesco.

I film di Natale, gratis e disponibili online per le festività 2020

Una delle occupazioni migliori per il vostro "Natale Covid" non può essere quella di guardarsi un bel film. Qui potete trovare qualche suggerimento utile per trascorrere una serata a base di cinema "natalizio".

Concerto di Natale: l’orchestra de "I Solisti Veneti" diretta da Giuliano Carell

L’ultimo appuntamento del ciclo dei Concerti di Natale - a chiudere il 2020 - che vede protagonista l’orchestra de “I Solisti Veneti” diretta da Giuliano Carella, si terrà il 27 dicembre alle ore 21 a Padova, in Basilica del Santo. A sigillare il ciclo organizzato esclusivamente on line e che coinvolto alcune delle location più suggestive tra il padovano e il rodigino, il 27 dicembre alla Basilica di Sant’Antonio a Padova, “I Solisti Veneti” terranno un concerto rigorosamente a porte chiuse ma che regalerà al pubblico l’emozione di una esecuzione in diretta.

"Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

L’arte contemporanea da quest’anno, dopo anni di assenza, torna ad avere dedicata una sezione specifica alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Uno nuovo spazio, aperto ufficialmente in occasione di ArtVerona 2020, che ospiterà esclusivamente opere dei principali esponenti del Contemporaneo, in un susseguirsi di nuove ed importanti proposte. Fra queste, la mostra "Contemporaneo non stop. Il respiro della natura", in esposizione fino al 30 settembre 2021, che dà il via agli eventi artistici della nuova sezione. L’iniziativa, realizzata in un format assolutamente inedito e proposta anche in versione digitale nel sito e nei social dei Musei Civici di Verona, promuove una nuova modalità di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico pubblico.

Dal Colorificio Kroen per Natale "Dubwise Xmas Streaming"

Colorificio Kroen & Dubwise con la partnership tecnica di Rocket Radio presentano "Dubwise Xmas Streaming". Inizia a partire dal prossimo 25 dicembre un ciclo di streaming dal Colorificio che ci accompagnerà lungo i prossimi mesi di chiusura del Kroen. E non potevamo iniziare in modo migliore che festeggiando il Natale in casa Dubwise, l’appuntamento che si tiene ogni anno dalla notte dei tempi, come nelle migliori tradizioni.

Magiche atmosfere per il fantastico Villaggio di Natale Flover

È arrivata la 24esima edizione del Villaggio di Natale al Flover di Bussolengo. Pronti per un tour pieno di magia? Si parte con il Castello Pan di Zenzero, che vede come guardie di corte due grandi Schiaccianoci giganti a vegliare sul Natale dal colore oro. Troverete tessuti pregiati, lampadari di cristallo e decorazioni così dolci, da farvi venire l’acquolina in bocca! Si approda poi al palazzo Schiaccianoci, vero e proprio must di quest’anno: vi sembrerà di essere tra le pagine dell’iconica fiaba insieme alle ballerine danzanti.

I ponti di Verona nel '900 e la mostra "I Ponti in cemento armato"

La cultura non si ferma e trova modalità nuove e assolutamente vincenti per veicolare contenuti, in piena sicurezza. La mostra "I Ponti in cemento armato", prima tappa della rassegna espositiva "I ponti a Verona nel Novecento", già allestita nella Hall di Palazzo Barbieri e poi bloccata dal Dpcm del 3 novembre 2020, sarà visitabile on line, comodamente da casa, da più device (pc, tablet o smartphone) e con una fruizione "reale e immersiva" grazie al Tour Virtuale Interattivo a 360° realizzato grazie alla Collaborazione tra Comune, progetto Arcover, associazione AGILE e il team di Verona360.

Palazzo Maffei Casa Museo: "La scienza nascosta nell'arte"

Stimolare alla riflessione inedita che l'opera d'arte può offrire, aprire a nuovi orizzonti mostrando le connessioni tra i saperi e le passioni. Il nuovo progetto on line di Palazzo Maffei - Casa Museo, a Verona, getta un ponte tra scienza e arte, svelando e mettendo in luce connessioni, rimandi e contesti culturali che mostrano un dialogo spesso sottovalutato tra il sapere scientifico e la creazione artistica. Il programma di trasmissioni on line "La scienza nascosta nell'arte" terrà connessi il pubblico e il nuovo Museo di Piazza delle Erbe, con la sua collezione d'arte antica e moderna, in un'esplorazione inedita e pieno di fascino.

Alla riscoperta della Verona romana in diretta online

Domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15, Verona come non l’hai mai vista, comodamente da casa tua con un tour online in diretta. Viaggia per le strade della città, visita i monumenti, scopri reperti nascosti, siti archeologici sotterranei, ricostruzioni virtuali, panoramiche a volo d’uccello.