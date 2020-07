Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 luglio 2020

Nuovo weekend ricco di eventi da non perdere nel territorio veronese: in città venerdì si terrà il primo appuntamento con l'iniziativa "Verona Festival - Art, wine and food tra le vie dello shopping", con negozi aperti e monumenti visitabili fino alle 22 nel centro storico, oltre a speciali menù proposti dai ristoranti. Sempre nel capoluogo scaligero sono da segnalare tre nuove visite guidate nell'ambito dell'iniziativa "Riscopriamo l'anfiteatro Arena", così come da venerdì a domenica sono sempre tre i percorsi culturali proposti dal Comune per riscoprire il centro cittadino. Altra visita guidata da segnalare, quella prevista venerdì da Porta Leoni a piazza Erbe, il cuore storico e commerciale della città.

In provincia da non perdere l'evento "Aperitivo sul ponte" che si celebrerà sabato e domenica tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina, all'insegna del buon vino e dei prodotti gastronomici del territorio. Sempre a Bussolengo si terrà inoltre il 24 luglio l'ultimo venerdì delle "Shopping Nights" con musica, artisti di strada e negozi aperti la sera. A Valeggio sul Mincio è da segnalare la ripartenza domenica del "Mercato dell'antiquariato e modernariato" che vedrà presenti circa una cinquantina di espositori.

A proposito di mercatini, da ricordare anche il "Brenzone Vintage & Retro" che si terrà il 24 luglio sul lago di Garda, oltre naturalmente al "Mercatino della fabbrica" che farà il suo ritorno domenica all'Area Exp di Cerea. Sul lago, questa volta a Bardolino, è poi da segnalare la manifestazione sportiva in programma sabato e domenica, quando si terranno le finali del campionato italiano di "Calisthenics" sulla passeggiata Rivalunga.

TEATRO

Grande appuntamento per l'Estate Teatrale Veronese venerdì 24 luglio con Isabella Ferrari che salirà sul palco del Teatro Romano protagonista nello spettacolo "Fedra". Altro appuntamento da non perdere quello al Chiostro di Sant'Eufemia sabato sera con la compagnia Mitmacher che porterà in scena "Iliade, mito di ieri, guerra di oggi". Per la rassegna Teatro nei Cortili, all'Arsenale di Verona doppio spettacolo: fino a sabato è in cartellone la tragedia insolitamente comica "Streghe", mentre da domenica la Compagnia G.A.D. Renato Simoni proporrà "Sogni sull'Adese... e dintorni".

In provincia altro grande appuntamento al Castello Scaligero di Villafranca, dove sabato sera è atteso Natalino Balasso per il suo monologo "Velodimaya". Quella del 25 luglio sarà poi una "Notte da gufi" in quel di Villa Spinola a Bussolengo, con lo spettacolo della compagnia I Gotturni.

MOSTRE

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare la nuova esposizione dedicata allo scultore Ugo Zannoni "La mano che crea", con in programma anche apposite visite guidate gratuite durante l'intero weekend e, in particolare, da non perdere l'evento speciale che si terrà venerdì con la presenza della direttrice dei musei civici di Verona Francesca Rossi.

Presso la Biblioteca Capitolare di Verona è inoltre visitabile la mostra "Post fata resurgam!", mentre sono sempre accessibili in città anche il Museo di Castelvecchio, quello di Storia Naturale, l’Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, oltre al Cortile e alla Casa di Giulietta e, infine, la Torre dei Lamberti. In provincia è da segnalare a Dolcè, negli spazi espositivi di Villa del Bene, la mostra di illustrazione dedicata al mondo del circo: "Il circo nelle copertine illustrate del Novecento".

MUSICA

È forse la notizia più bella per i veronesi, ma anche per tutti coloro che amano la musica: da sabato le note torneranno a "riempire" l'Arena e finalmente anche il pubblico potrà tornare a sedersi sugli spalti del meraviglioso anfiteatro romano. A Verona il 25 luglio è infatti in programma "Il cuore italiano della musica", un concerto-evento dedicato in particolare al personale sanitario impegnato nel corso dell'emergenza coronavirus e che vedrà protagonisti grandi artisti e direttori, oltre al coro, l'orchestra e i tecnici di Fondazione Arena.

Sempre in città proseguono poi nel weekend anche i concerti in programma per l'iniziativa "100 note in rosa", così come i live negli spazi dei plateatici in centro per la rassegna "Il jazz sotto l'Arena". Da segnalare poi al Chiostro di Sant'Eufemia domenica 26 luglio l'imperdibile concerto dell'Orchestra Machiavelli "The death and the Iron Maiden", un virtuoso viaggio musicale che spazia da Schubert all'hard rock. Sabato, inoltre, il roof garden dell'Hotel Corte Ongaro ospiterà il concerto di Vanessa Peters in acustico, mentre a Corte Molon è da non perdere la terza tappa del "Verona Beat in tour". In provincia, infine, venerdì sera è atteso a Villafranca di Verona presso il Castello Scaligero Gio Evan per un live assolutamente da non perdere.

CINEMA

Circa una decina di film e una quindicina di corti, per 18 nazioni in concorso. Sono questi gli ingredienti della 26esima edizione del "San Giò Verona Video Festival" che si terrà a Verona con le proiezioni, ad ingresso gratuito, il pomeriggio dal 24 al 27 luglio a Santa Maria in Chiavica, e la sera dal 23 al 27 luglio presso la Loggia di Fra Giocondo. Sempre a Verona, per la rassegna "Cinema Felice" è in programma venerdì sera il film di Walter Veltroni C'è tempo, mentre l'arena estiva all'aperto del Cinema Fiume propone La dea fortuna.