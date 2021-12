Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 dicembre 2021

Si festeggia il Natale anche in questo 2021 in parte condizionato purtroppo ancora dalla pandemia da Covid, ma a differenza dello scorso anno ciascuno sarà libero di incontrare i propri cari senza grosse limitazioni, nonché frequentare luoghi pubblici ed eventi aperti al pubblico. L'invito è comunque sempre quello di divertirsi, ma con prudenza e cercando di rispettare tutte le raccomandazioni.

Vediamo ora di seguito quelli che sono i principali appuntamenti previsti nel weekend di Natale e Santo Stefano, da venerdì 24 a domenica 26 dicembre, nella città di Verona e relativa provincia.

L'EVENTO TOP DEL WEEKEND

Hard Rock Cafe Verona apre in piazza Bra

Hard Rock Cafe apre finalmente a Verona da venerdì con il suo mix inconfondibile di musica, intrattenimento, classici della cucina americana e iconico merchandise. Hard Rock porta inoltre a Verona i sapori della cucina americana tradizionale, con i suoi leggendari hamburger e gli inconfondibili piatti smokehouse, da accompagnare con un'ampia scelta di insalate e appetizers.

MANIFESTAZIONI

Verona Christmas Park

Dal 24 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 presso il Palaolimpia sono in programma grandi attrazioni per tutta la famiglia, nonché stand gastronomici con golose specialità. L'appuntamento da non perdere è dal 24 dicembre fino al 2 gennaio, al palazzetto dello sport di Verona, dove prenderà vita un evento davvero speciale: il Verona Christmas Park!

"Fiumeggiando" a Verona

Giocare intorno al fiume. È questo l’obiettivo dell’iniziativa del Canoa Club Verona aperta a tutti, e che strizza l’occhio ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. "Fiumeggiando" è un progetto di due anni che il Canoa Club Verona realizza insieme ad Acque Veronesi e Assocarta e in collaborazione con le associazioni Veronauti e Verona Città Fortezza e con il patrocinio del Comune. Da domenica 26 dicembre si potrà partecipare alla caccia al tesoro fotografica che è il fiore all’occhiello di "Fiumeggiando".

SPORT

Riapre il Palaghiaccio a Bosco Chiesanuova

L’apertura del Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova è prevista dalla vigilia di Natale fino al 15 marzo. Dal 24 dicembre fino al 9 gennaio 2022 sono previsti 6 turni della durata di 90 minuti ciascuno dal lunedì alla domenica. Gli ingressi saranno gestiti da un nuovo sistema di prenotazione obbligatoria online.

Trekking di Santo Stefano a spasso per la Valpolicella

Escursione di circa 10 chilometri in Valpolicella da percorrere gustandone ogni metro il 26 dicembre 2021: il panorama, l'ambiente, i colori, la storia e le emozioni. Partendo da Sant'Ambrogio si raggiungerà uno dei "Borghi più belli d'Italia", San Giorgio, che durante il periodo natalizio si arricchisce di presepi nascosti tra le pietre e il marmo tipico della zona. Lungo il percorso si ammireranno la chiesetta romanica di San Zeno e alcune fontane storiche, ma si scoprirà anche la via Crucis dei Lapicidi che racconta le sofferenze e la fatica dei lavoratori del marmo.

CONCERTI

Christmas Carols

Venerdì 24 dicembre alle Cantine de l'Arena salirà sul palcco il Sophiesticated Trio per il concerto "Christmas Carols". Musica Jazz Pop nello storico locale veronese. Il Sophiesticated Trio a Natale si colora dell'atmosfera sognante delle "Christmas Carols" più amate, come essere in famiglia davanti ad un fuoco scoppiettante, sorseggiando del buon vino.

Royal Garden Jazz Band

La Royal Garden Jazz Band, gruppo veronese di ormai decennale formazione, nasce dall'esigenza di alcuni musicisti nel voler riunire tra loro sonorità dell'epoca ed esperienze musicali, per creare un repertorio brillante, divertente, orecchiabile e di facile interpretazione. L'obbiettivo principale è quello di coinvolgere e far divertire appassionati, nostalgici e intenditori del Dixieland (musica degli anni '20-‘30-‘40) portando alla luce quelle sonorità ormai un po’ dimenticate, ma pur sempre apprezzate, di Louis Amstrong, Billy Holiday e molti altri grandi del jazz del primo dopoguerra. L'appuntamento con il live della Royal Garden Jazz Band è sempre alle Cantine de l'Arena per domenica 26 dicembre.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale veronesi si segnalano il film Diabolik, ma anche Spider-Man: no way home e The House of Gucci, oltre naturalmente al nuovo film di Steven Spielberg West Side Story.

MOSTRE E MUSEI

Visite guidate gratuite e laboratori ai musei civici di Verona

Ai musei civici di Verona un ricco calendario di appuntamenti per le festività natalizie. Dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, sono proposte visite guidate gratuite e laboratori didattici per grandi e piccini. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria, si paga solo l’ingresso al museo.

Gli animali del Natale al Museo di Storia Naturale

Gli animali del Natale. La vita d’inverno sulle nostre montagne. È questo il tema scelto per la nuova esposizione temporanea allestita al Museo di Storia Naturale, visibile fino al 30 gennaio. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di particolarità e caratteristiche degli animali che popolano le nostre montagne, con il supporto di spiegazioni scientifiche che, ad esempio, spiegano il fenomeno del letargo e le specie che vi fanno ricorso per sopravvivere al freddo invernale.

I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana

Il cantiere delle opere per i Mondiali del 1990 portarono alla luce reperti archeologi straordinari. Fu una delle campagne di scavo e recupero di materiali più importanti di Verona, ed oggi si mette in mostra. Dal 18 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022 sarà visibile a Porta Palio la mostra "I mondiali di Italia ‘90 e la scoperta della necropoli romana", promossa dall’Assessorato al Turismo e ai Rapporti Unesco e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

Aperture speciali al Museo Nicolis

Il periodo più magico dell’anno è alle porte e il Museo Nicolis è pronto a festeggiare in grande stile. In occasione delle festività natalizie il Museo dell’auto, della tecnica e della meccanica a Villafranca di Verona accoglie i visitatori con delle aperture straordinarie al pubblico e iniziative speciali.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Al Museo Miniscalchi-Erizzo è visibile fino al 7 gennaio 2022 la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.

GLI EVENTI DI NATALE

I Mercatini di Natale a Verona

Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico fino alla splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Fino al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga. Novità di quest’anno è la grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, si trova allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale.

Gardaland Magic Winter

Fino al 9 gennaio 2022 appuntamento da non perdere con il "Gardaland Magic Winter", l’evento invernale durante il quale splendidi addobbi e coinvolgenti spettacoli trasformano il parco e permettono agli ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle attrazioni. Non poteva mancare poi una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata, anziché da montagne innevate, da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco dei divertimenti si possono vivere.

Natale a Verona in Quinta Circoscrizione

Concerti, mostre e spettacoli gratuiti per un Natale ricco di eventi in Quinta circoscrizione. Riparte così la tradizionale rassegna culturale dedicata al Natale, che propone, dall’8 al 27 dicembre, tante iniziative gratuite per tutta la cittadinanza.

Soave – Il Paese dei Presepi

Torna "Soave – Il Paese dei Presepi", la tradizionale rassegna che, durante il periodo delle festività fino al 16 gennaio 2022, trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizione a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelliranno i punti più belli del centro storico.

A Negrar "Valpolicella On Ice"

Per il primo anno a Negrar di Valpolicella, per celebrare al meglio le festività natalizie, nasce "Valpolicella On Ice" che ha luogo dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 in Piazza San Martino.

La magia del Natale a Bussolengo

Torna l'appuntamento con "La Magia del Natale" nel bosco incantato a Bussolengo, al via dall'8 dicembre per proseguire fino al 9 gennaio 2022: un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Natale tra gli Olivi a Garda: tradizioni e sapori

Nel Comune di Garda c'è la manifestazione Natale Tra gli Olivi, con gli imperdibili mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide.

Il Natale a Malcesine

"Malcesine a Natale" per grandi e bambini: fino al 9 genaio nel Comune gardesano il periodo natalizio con gli Elfi, le mascotte Prezzemolo di Gardaland, Baldo e Prada Bella della Funivia Malcesine - Monte Baldo e Tunk del parco Natura Viva. Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del Natale a Malcesine. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Il Natale a Peschiera del Garda

Fino al 9 gennaio 2022 a Peschiera del Garda è possibile visitare il caratteristico Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e trenino per i più piccoli, in Piazza Ferdinando di Savoia. Sempre a Peschiera, inoltre, si può ammirare l’ormai famosissimo "Presepio subacqueo del Lago".

Il Natale a Bardolino

Fino al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il Parco Carrara Bottagisio, ospiterà infatti la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità con i mercatini dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato locale.

Il Natale a Lazise e l'enorme pista di pattinaggio

Lazise per il periodo natalizio, fino al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda installata al Parco Pra' del Principe.