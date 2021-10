Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 22 al 24 ottobre 2021

Ancora un weekend dalle numerose iniziative sia in città a Verona che nella provincia. Siamo in autunno, ma già si respira aria di carnevale, con il 491° Bacanal del Gnoco che è pronto ad accogliere adulti e bambini nella splendida piazza San Zeno, dove da questa settimana è allestito il "Villaggio delle Tradizioni". Sono poi tantissimi anche gli altri eventi interessanti in programma, tra manifestazioni, mostre, concerti, sagre, spettacoli teatrali, escursioni, eventi sportivi, visite guidate e molto altro ancora.

Riportiamo di seguito tutte le principali iniziative previste per il fine settimana dal 22 al 24 ottobre 2021 a Verona e in provincia.

491° Bacanal del Gnoco: il "Villaggio delle Tradizioni"

Dal 22 ottobre al 7 novembre (esclusi i giorni delle celebrazioni dei Santi e dei Defunti) apre le sue porte il fantastico "Villaggio delle Tradizioni" per il carnevale a Verona: uno spazio interamente dedicato alla cultura enogastronomica e folcloristica scaligera. Una grande festa, che sarà celebrata per oltre due settimane consecutive in piazza San Zeno, con musica dal vivo, piatti tipici e iniziative per bambini e famiglie. Due le tensostrutture, la prima per le cucine di Abeo, che proporranno i classici gnocchi e tortellini, oltre ai cuochi che prepareranno risotto all’isolana, lesso con la pearà e luccio con la polenta. Nell’altra spettacoli dal vivo per tutti. Il villaggio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte e mezza.

Sfilata di carnevale in Quarta Circoscrizione

Domenica 24 ottobre 2021 si terrà la "Sfilata di Carnevale" in Quarta Circoscrizione, promossa dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco con la collaborazione del Comitato Benefico di Carnevale Re Goloso, Comitato di Carnevale Marchese di Santa Lucia, Duca della Pearà, Comitato Benefico Carnevale Conte della Via Bassa e Castaldo de La Cioda e con la partecipazione del Papà del Gnoco sire del Carnevale di Verona e tanti altri gruppi. Partenza alle 14.30 dal piazzale della Chiesa di San Giovanni Evangelista.

L'antico palio di Verona

Dimostrazioni d’arme, interpretazioni teatrali, visite guidate. Le vie e le piazze del centro cittadino tornano ad ospitare l’antico Palio di Verona, che con i suoi oltre 800 anni di storia e tradizione rappresenta oggi la corsa organizzata più antica del mondo. Due giornate di eventi gratuiti, in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre, in cui saranno proposte, oltre all’antica corsa del Palio, iniziative tradizionali diverse. È la “Dominica Totius Populi”, un giorno di festa durante il quale la città, nel Medioevo, ammetteva l’ingresso ai forestieri per un momento di scambio e condivisione.

Palazzo Maffei Casa Museo inaugura il secondo piano

A distanza di un anno e mezzo dalla prima inaugurazione che ha segnato, pur con le restrizioni successive, la nascita di un nuovo straordinario luogo d’arte e cultura nel cuore di Verona - con il restauro del più importante edificio seicentesco della Città e l’esposizione al pubblico delle opere della Collezione Carlon - Palazzo Maffei Casa Museo amplia la sua proposta culturale, proseguendo nel suo visionario progetto. Il 23 ottobre la Casa Museo riapre al pubblico con l’inaugurazione del secondo piano del Palazzo.