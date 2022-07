Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 22 al 24 luglio 2022

Ancora un weekend ricco di eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutti gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 22 al 24 luglio 2022.

L'EVENTO TOP

Mura Festival

Al Mura Festival appuntamento musicale in stile reggae and jamaican da non perdere della band capitanata dal cantante e produttore Devon Miles. Novità anche in ambito food con il Pero Misso al presidio slow food. Anche nella terza settimana di luglio prosegue un ricco programma alla manifestazione ideata e promossa dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

MANIFESTAZIONI

Grande festa per il decennale di Aquardens

Sabato 23 luglio si terrà la seconda serata dedicata al decennale di Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia. Dopo l’evento dedicato all’aria, è il momento dell’acqua, elemento principe qualificante dell’offerta del Parco, che con la sua purezza e i suoi elementi minerali rappresenta fonte unica di benessere fisico e spirituale.

Circus on the road & food truck

"Circus on the road & food truck" dal 22 al 24 luglio a San Zeno di Montagna in Piazza A. Schena. Un evento che abbraccia tutte le famiglie che con l’occasione possano concedersi una gita giornaliera o di più giornate, al fine di godersi i servizi dalla località stessa ed allo stesso tempo partecipare ad un evento completo dedicato a grandi e piccini.

Sagra Patronale Sant'Anna e San Giacomo

Nel Comune Isola della Scala si terrà dal 22 al 26 luglio la Sagra Patronale Sant'Anna e San Giacomo con un'edizione speciale: mercatini, luna park, spettacolo pirotecnico, stand gastronomici con i prodotti tipici e il tipico risotto all’isolana.

Antico palio dei mussi a Terrossa

A Terrossa torna l'Antico palio dei mussi dal 22 al 26 luglio 2022. Stand gastronomici, carri, musica e divertimento per tutti.

Festa patronale e Fiera agricola a Sant’Anna d’Alfaedo

Fino a martedì 26 luglio a Sant’Anna d’Alfaedo si svvolge la tradizionale Fiera agricola, giunta alla 161esima edizione, che si svolge in concomitanza alla Festa patronale. Un programma ricco di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e dei prodotti della Lessinia, oltre ad attività organizzate dalle associazioni locali.

Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio

Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio e? nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualita? ed e? possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo. Il prossimo appuntamento è per domenica 24 luglio 2022.

CONCERTI

Kings of Convenience al Teatro Romano

Al Teatro Romano sabato 23 luglio 2022 salirà sul palco il duo norvegese Kings of Convenience, formato da Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, maestri nell’arte del dettaglio e della nostalgia, che passa attraverso un folk-pop solido, pur nell’assenza di qualsivoglia forma di innovazione superflua.

A Villa Venier Anna e l’Appartamento

Il secondo appuntamento della rassegna "Venerazioni", sempre a Villa Venier, sarà con Anna e l’Appartamento, che si esibirà il 22 luglio 2022 in un live energico ed intenso, ricco di dinamica e colori. In formazione full band electro pop, la giovane cantautrice veronese traduce in musica tutta l’introspezione e l’esplosività dei brani contenuti nel suo omonimo lavoro d’esordio, accolto con successo da pubblico e critica.

Devon & Jah Brothers al Mura Festival

Devon & Jah Brothers, la band reggae new roots sarrà ospite venerdì 22 luglio al Mura Festival. Il gruppo riminese guidato dal produttore e cantante nigeriano Devon Miles è pronto a inondare di musica, energia e messaggi di speranza i bastioni patrimonio Unesco, accendendo l’estate veronese.

Arena di Verona Opera Festival

Tre grandissimi appuntamenti per il weekend lirico all'arena di Verona:

Venerdì 21 luglio "La Traviata"

Sabato 23 luglio "Nabucco"

Domenica 24 luglio "Aida"

VISITE GUIDATE

TEATRO

Il toy boy di nonna

Appuntamento da non perdere dal 20 al 30 luglio, alle 21.15, al Chiostro di Sant’Eufemia nell’ambito della rassegna Teatro nei Cortili. La compagnia ArteFatto Teatro porterà in scena “Il toy boy di nonna”, commedia brillante scritta e diretta da Fabrizio Piccinato.

Vida

Al Bastione di San Zeno, nell'ambito della rassegna "Bastioni in scena", curata dal Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio per Mura Festival, nuovo appuntamento con il teatro venerdì 22 luglio con "Vida", su stesura drammaturgica e regia di Isabella Caserta e produzione di Teatro Scientifico.

L'odissea infinita

Al Cortile Montanari fino al 23 luglio si potrà assistere ad un viaggio lungo 3.000 anni. Un viaggio che parte da Omero e che arriva a oggi attraversando letteratura, musica, arte e cinema, in uno spettacolo multimediale capace di trasportare nella storia con sapienza e passione.

CINEMA

San Giò Verona Video Festival

Si riaccende il grande schermo con gli appuntamenti della XXVIII edizione del San Giò Verona Video Festival, in programma nell’ex Chiesa di Santa Maria in Chiavica a partire dal 23 luglio. La manifestazione, dedicata quest’anno a "Chi sa sognare Cinema", è organizzata dal Cineclub Verona, con direttore artistico il critico cinematografico Ugo Brusaporco, in collaborazione con il Comune.

Tra le novità in sala si segnalano:

Secret love - «Fuga nella lussureggiante campagna britannica in una calda giornata di primavera del 1924. Il racconto sorprendente di una donna che scopre se stessa abbandonandosi ad una travolgente avventura erotica, che la porterà ad interrogarsi sulla sua libertà e sulla possibilità di diventare l'artefice del proprio destino». Regia: Eva Husson.

«Fuga nella lussureggiante campagna britannica in una calda giornata di primavera del 1924. Il racconto sorprendente di una donna che scopre se stessa abbandonandosi ad una travolgente avventura erotica, che la porterà ad interrogarsi sulla sua libertà e sulla possibilità di diventare l'artefice del proprio destino». Regia: Eva Husson. The twin - L'altro volto del male - «Una madre, il marito e il figlio si trasferiscono nella campagna finlandese per ricominciare da capo dopo la scomparsa dell'altro figlio, gemello. Presto, però, scopriranno che alcuni segreti sono così brutti da dover essere sepolti due volte». Regia: Taneli Mustonen.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi

Componenti essenziali nella produzione di farmaci antitumorali e di profumi dalle note forestali. Bioindicatori della qualità dell’aria. E, ancora, funzionali per trattare ferite e scottature. Sono i "Licheni", una piccola e quasi sconosciuta forza della natura. Risultato dell’unione fra un fungo ed un’alga, che da una stretta e vantaggiosa convivenza danno origine ad un elemento importante per l’ambiente ed utile all’uomo. Per imparare a conoscerli, il Museo di Storia Naturale apre al pubblico la nuova esposizione temporanea "Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi" visibile da mercoledì 22 giugno al 28 agosto

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Studio la Città inaugura la propria stagione estiva

Fino al 5 agosto 2022, presso la galleria d'arte Studio la Città, sono visitabili tre coloratissime mostre:

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 31 luglio 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Pax Naturae

Davide Maria Coltro torna a Verona, sua città natale, con una rassegna monografica negli spazi di Kromya Art Gallery. Curata da Alberto Fiz, l'esposizione Pax Naturae sarà visitabile fino al 24 luglio. Il tema scelto dall'artista appare particolarmente attuale nella fase di profonda incertezza che stiamo vivendo. Con Pax Naturae, il Quadro Mediale inventato da Coltro nel 2001 si fa, infatti, interprete della natura come elemento teso verso una progressiva pacificazione.