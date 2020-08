Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 21 al 23 agosto 2020

Nuovo fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel Veronese: in città tornano le visite guidate nel centro storico, in programma da venerdì fino a domenica. Proseguono inoltre anche le interessanti visite all'interno dell'anfiteatro Arena per riscoprirne la storia e tutte le curiosità, ma anche l'appuntamento in programma venerdì "Tramonti Unesco": uno speciale tour dal Bastione delle Maddalene alla Rondella di San Zeno in Monte, passando per Porta Vescovo e la Batteria di Scarpa, sopra Alto San Nazaro.

Spostandoci sul lago di Garda è da segnalare il fantastico tour lacustre con aperitivo al tramonto: partenze da Portese, Salò, Gardone e Maderno per raggiungere poi Bardolino, dove sarà quindi possibile visitare in piena libertà la bellissima località gardesana nella giornata di sabato 22 agosto. Sempre sabato si ricorda l'avvio delle prime selezioni della futura Miss terme di Colà che si terranno presso il parco termale, mentre a Brenzone sempre sabato è invece in calendario il "Vintage & Retrò Market", dove poter acquistare fantiastici prodotti vintage o d'antiquariato.

Per gli amanti della montagna e delle passeggiate, si segnalano nelle giornata di domenica ben tre fantastiche escursioni in programma in Lessinia. Spostandosi ancora, questa volta a Soave si terrà sempre domenica la manifestazione "Antichi Mestieri" presso il centro storico del paese.

TEATRO

Per la rassegna Teatro nei Cortili è in programma all'ex Arsenale di Verona fino a venerdì 21 agosto lo spettacolo "Intorno a Carlo Goldoni", mentre da sabato è in programma "Fiori d'acciaio" della compagnia Gruppo Teatro Einaudi Galilei.

Grande teatro a Borghetto venerdì 21 agosto, presso le Colonie Elioterapiche, con la commedia "Vecchi tanto per ridere", ultima serata della rassegna Si ride a Valeggio. Sempre in provincia venerdì presso la suggestiva Corte del Castello di Salizzole andrà in scena lo spettacolo "C’era una volta il Cabaret!", una nuova produzione della compagnia Il Nodo Teatro. Da segnalare infine anche l'appuntamento con il Teatro sotto la Luna a Sant'Anna D'Alfaedo, il 22 agosto 2020, quando andrà in scena lo spettacolo "OperaXXX - Il seme della follia".

MOSTRE

Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è possibile visitare l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate", con in programma nuovi appuntamenti anche questo weekend nell'ambito di speciali visite guidate gratuite. Semnpre in città è poi possibile fare visita alle Arche Scaligere, con il biglietto d'ingresso al costo di solo 1 euro, mentre sono poi sempre aperti al pubblico il Museo di Castelvecchio, quello di Storia Naturale, l’Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, oltre al Cortile e alla Casa di Giulietta e, infine, la Torre dei Lamberti.

In provincia a Dolcè presso Villa del Bene è possibile visitare di domenica la mostra "Il circo nelle copertine illustrate del Novecento", mentre sul lago nel Comune di Malcesine è visibile la personale del pittore Fernando Pietròpoli. Sempre sul Garda, questa volta a Peschiera, da ricordare nelle sale espositive della Palazzina Storica la mostra d’arte "MONDOPOP", mentre è nuovamente aperto al pubblico anche il Museo della Pesca e delle Tradizioni locali, nella "Sala Radetzky" presso la Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.

MUSICA

Torna anche questo weekend la grande musica nella location più affascinante, l'Arena di Verona, per una speciale due giorni dedicata a Puccini: sabato è in programma il "Gianni Schicchi" con interprete Leo Nucci, mentre domenica è in cartellone un vero e proprio "Puccini Gala" con alcune arie dalle sue opere più celebri.

Dal 21 agosto a Verona prenderà il via con il primo dei quattro concerti in programma, anche la seconda edizione del festival "Toccobarocco" presso la chiesa di San Giorgio in Braida. Prosegue inoltre anche la rassegna che combina buona musica e buona tavola "100 note in rosa", domenica 23 agosto, con un doppio appuntamento: al Ristorante Rubiani live Sanketti, mentre al Ristorante A.M.E.N Panoramic Bar & Food spazio a The Waves.

In provincia si segnala nella serata di sabato 22 agosto a Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane il concerto diretto da Nicola Guerini "C'era una volta...Ennio Morricone", un imperdibile omaggio al grande maestro purtroppo recentemente scomparso. Per gli amanti del sound targato Verona Beat, infine, da non perdere sabato sera a Lazise il concero che vedrà protagonista Giuliana Bergamaschi.

CINEMA

Al via da venerdì 21 agosto, ogni giorno e sera fino al 30 agosto, la 26esima edizione del Film Festival della Lessinia, dal vivo al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova: il concorso cinematografico internazionale dedicato a vita, storia, tradizioni in montagna offrirà anche quest'anno un panorama ricchissimo con ben 63 film da 40 Paesi, con 32 anteprime italiane di cui 3 anteprime assolute. Vietato mancare.