Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 gennaio 2023

Anche per questo weekend sono davvero tanti gli appuntamenti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutte le iniziative da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 gennaio 2023.

L'EVENTO TOP

Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio

Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio è nato nel giugno del 1994 e si svolgerà domenica 22 gennaio in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa cento gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

MANIFESTAZIONI

Mostra mercato scambio auto, moto e cicli d'epoca

Sabato 21 e domenica 22 gennaio, torna all'Area Exp di Cerea uno degli appuntamenti di riferimento del polo fieristico, radunando tutti gli appassionati e i curiosi delle quattro e delle due ruote. La mostra mette insieme venditori qualificati con pezzi di pregio e piccoli espositori, per una gamma di migliaia di composizioni di auto d’epoca, motociclette e altri veicoli, oltre a numerosi parti di ricambio, utensileria e modellismo.

Carnevale a Verona

Peppa Pig al Gardaland Sea Life Aquarium

A Gardaland Sea Life Aquarium iniziera? questo sabato, 21 gennaio, la nuova "esperienza sott’acqua" fatta di giochi ed indovinelli per avvicinare ulteriormente i visitatori, in particolare i piu? piccoli, alla conoscenza dei diversi ambienti marini, al rispetto dell’ambiente e a comprendere l’impatto dell’uomo sulla natura. Ospite d’eccezione la simpatica mascotte Peppa Pig che, per l’occasione, si sposta dal Parco Gardaland all’acquario Sea Life.

"L'uomo e il sogno", il Museo Nicolis celebra i 90 anni del suo fondatore

In occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore (19 gennaio 1933), il Museo Nicolis inaugura una serie di attività speciali dedicate al pubblico: dalla visita guidata gratuita agli sconti sui biglietti di ingresso, un’occasione unica per scoprire il Museo e la storia di Luciano Nicolis, in un percorso espositivo che traccia la storia dell’automobile, della tecnica e del design del XX secolo.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Verona

Verona ospita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio. La pista di pattinaggio rimarrà in città fino alla Festa di San Valentino. Il costo del biglietto è di 9 euro all’ora, comprensivo di noleggio pattini.

MUSICA

Le nozze di Figaro

"Le nozze di Figaro" inaugura la stagione lirica 2023 al Teatro Filarmonico di Verona domenica 22 gennaio. Il capolavoro di Mozart, combinazione perfetta di divertimento e profondità, commedia sociale e umana, torna a Verona in un nuovo allestimento firmato da Ivan Stefanutti con giovani voci di talento dirette da Francesco Ommassini.

Il sorriso del cuore

Sabato 21 gennaio al Palazzetto dello Sport di Colognola ai Colli il concerto degli Harmony Gospel Singers. Un evento organizzato dall'associazione il Sorriso di Beatrice odv con il patrocinio del Comune di Colognola ai Colli. Gli Harmony Gospel Singers sono un gruppo di cantanti e musicisti gospel fondato e diretto da Stefania Mauro, nata a Londra, diplomatasi alla Royal School of Music e profonda conoscitrice della musica delle chiese afroamericane. Sono conosciuti in tutto il Paese e sono il coro italiano che ha tenuto più concerti all’estero, come dimostrano anche i recenti tour in diversi paesi europei.

Quanto costa la mia libertà

"Quanto costa la mia libertà", il concerto presso la Sala dei Centomila a Velo Veronese venerdì 20 gennaio. Veronica Marchi (pianoforte, canto) Filippo Villa (canto): un itinerario tra le pieghe più intime dell’animo umano, attraverso canzoni che raccontano la libertà in termini non politici, ma privati e nascosti. Da Bennato a Dalla, da Bersani a Fabi, e poi gli Avion Travel, Paoli, Gabriel e Brunori fino a brani degli stessi protagonisti. Canzoni e parole per dire della libertà senza retorica.

Una Ragazza in Due + 1 per Musica Viva

La voce di Giuliana Bergamaschi è talmente duttile da permetterle di eccellere nei generi musicali piú disparati: da Kate Bush, alla west coast, da De André al jazz ed al beat. In questo show, sono i protagonisti degli anni Sessanta ad essere citati da Giuliana Bergamaschi per la sua performance alla pizzeria osteria Vecchia Rama a San Peretto di Negrar di venerdì 20 gennaio.

Maieutica Dischi live presso FuoriBinario

Si terrà sabato 21 gennaio il secondo evento dedicato alle donne, ideato e tenuto da Maieutica Dischi, sostenuto e ospitato dallo spazio performativo veronese Fuori Binario. Maieutica Dischi è un’etichetta che promuove solo musica fatta da donne, come un’enorme pancia che partorisce amore. Si chiama Maieutica perché trae spunto dalla filosofia: l’arte di tirar fuori la verità da dentro, non di imporre il proprio pensiero.

Duopuntozero

Duopuntozero è un progetto musicale di Marco Meschino (piano) e Paola Arena (voce), che si propone come un vero jukebox umano che risponde alle richieste del pubblico sabato 21 gennaio alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Il duo è infatti in grado di eseguire piú di 500 canzoni tra classici italiani e stranieri e brani pop rock in versione acustica con piano e voce, colonna sonora ideale per le serate musicali.

TEATRO

Il toy boy di nonna

"Il toy boy di nonna", commedia anticonformista al Teatro Camploy di Verona il 21 e 22 gennaio. Una storia frizzante, che richiama la commedia francese moderna, da vedere tutta d'un fiato e con un finale sorprendente.

El moroso vecio

Sabato 21 gennaio sul palco del Teatro di Santa Maria Maggiore debutta la terza edizione della rassegna "Bussolengo a Teatro", con la Compagnia dell’Imprevisto che presenterà "El moroso vecio", spettacolo dialettale che divertirà gli spettatori con uno scoppiettante girotondo di equivoci e sorprese.

Il Piccolo Spazzacamino

Il diritto ad essere bambini, il potere della solidarietà, lo stupore e la chiamata indomita alla felicità. Torna la tradizionale Rassegna Educational del Teatro Ristori di Verona. Si parte domenica 22 gennaio con il capolavoro di Benjamin Britten "Il Piccolo Spazzacamino" nell’allestimento del Teatro Pavarotti-Freni di Modena.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo

A Palazzo Barbieri la mostra "Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo" dal 13 gennaio al 4 febbraio 2023. Una mostra su Arpad Weisz, ebreo ungherese, ex atleta olimpico e allenatore che diede molto al calcio italiano. Allenò l’Ambrosiana-Inter, squadra con la quale vinse lo scudetto nel 1930, e dal 1935 al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a conquistare per due volte consecutive lo scudetto e la prestigiosa Coppa del Torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Presepi dal mondo a Verona

Fino a domenica 22 gennaio 2023, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 38esima edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". Ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Bubbles and Cloud

Presso gli spazi della Galleria d’arte "Cracaus" l’esposizione "Bubbles and Clouds", personale dell’artista Sebastiano Zanetti patrocinata da “Accademia di Belle Arti di Verona” e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona. In mostra fino al 29 gennaio 2023 l’intero ciclo di opere sviluppate in studio nell’ultimo anno, quindici lavori che portano la nuova visione pittorica e compositiva dell’artista

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.