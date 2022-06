Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend dal 2 al 5 giugno 2022

Nuovo weekend ricchissimo di eventi interessanti nel territorio veronese. Vediamo quali sono le manifestazioni da non perdere durante il lungo fine settimana dal 2 al 5 giugno 2022.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Si accende la stagione estiva a Verona e con l’inizio di giugno non può mancare l’appuntamento mensile con Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Domenica 5 giugno sarà un’occasione imperdibile per riscoprire tesori nascosti e pensare a doni originali da regalare per momenti indimenticabili. Tesori inestimabili che custodisce anche il quartiere di San Zeno, il cuore della città di Verona. Visitare Verona Antiquaria è un’occasione unica per riscoprirlo.

MANIFESTAZIONI

Sport Expo

Fino al 2 giugno si svolge Sport Expo 2022 presso lo Stadio Bentegodi e anche negli impianti sportivi delle zone limitrofee. Il format permette di provare più di 50 discipline sportive, tutte a misura di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni: dai più tradizionali come la pallavolo, il calcio, il basket, il rugby, il tennis, il tiro con l’arco, il football americano, il ciclismo, la scherma, l’atletica leggera e il tamburello a quelli meno comuni come la canoa kayak, il kite, la danza sportiva, l’arrampicata sportiva, l’hockey su prato, il Kendo, attività subacquee, windsurf e la pesca sportiva.

Chiaretto di Bardolino Run

Due percorsi ad anello di 5 o 12 chilometri immersi tra i vigneti da cui nasce il Chiaretto di Bardolino, il vino rosa della sponda veneta del lago di Garda: è la "Chiaretto di Bardolino Run", in programma sabato 4 giugno. Si partirà alle 18 dall’Istituto Salesiano Tusini, sulla Rocca di Bardolino, di recente sede anche dell’Anteprima del Chiaretto, per scoprire di corsa o semplicemente camminando il luogo d’origine del Chiaretto di Bardolino.

Sagra di Concamarise

Torna la Sagra di Concamarise dal 2 al 5 giugno 2022 presso l'area verde di Concamarise in Via Lucio Battisti 16. Apertura stand enogastronomici dalle ore 20.

Vigasio street food

Vigasio street food è in programma dal 2 al 5 giugno 2022 in Piazzale dei Fanti a Vigasio. La carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo a Vigasio, con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica e intrattenimento per tutti.

Villafranca a tutta birra

Appuntamento dal 27 maggio al 5 giugno: durante tutta la manifestazione sarà presente una zona dedicata ai bambini con gonfiabili e animazione. All'interno del castello scaligero un’ampia varietà di stand gastronomici street food allieterà le serate di festa. Ogni sera le cucine saranno aperte dalle ore 19. Al Villafranca Fest l'ingresso è gratuito tutte le sere.

Sagra dei bisi

Torna l'attesa 64esima edizione della Sagra dei bisi a Colognola ai Colli. Appuntamento il 21-22, 28-29 maggio ed il 4-5-6 giugno 2022. La celebre sagra dedicata alla valorizzazione della perla verde del nostro territorio: la varietà di pisello Verdone Nano di Colognola ai Colli.

Mura Festival

Yoga, jumping fitness, attività ludiche-musicali per bambini e visite guidate. Al Bastione di San Bernardino si svolge il Mura Festival. La rassegna è iniziata il 6 maggio con lo sport, in particolare lo Yoga e il Jumping Fitness. Al via anche le attività per i bambini.

Soffitte in piazza

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Fino a novembre ritorna tutti i sabati a Verona "Soffitte in piazza", i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV e Storie Creative. Saranno presenti anche dei punti di ristoro come ausilio per visitatori e operatori.

CONCERTI

DallArenaLucio

"DallArenaLucio", giovedì 2 giugno 2022: una serata-evento dedicata al genio di Lucio Dalla, nella cornice maestosa dell’Arena di Verona, anfiteatro degli appuntamenti indimenticabili con la musica e la cultura. A dieci anni dalla scomparsa, saranno i grandi nomi della musica italiana a rendergli omaggio, occasione per i protagonisti dell’evento di raccontare al pubblico l’artista immenso, unico e geniale che è stato Lucio Dalla, il suo smisurato talento, e il rapporto che lega ognuno di loro alle canzoni che il cantautore ci ha lasciato in eredità.

L'arena di Verona spicca Il Volo

Il Volo torna live questa estate in tutta Italia con il tour "Il Volo live in concert", a partire dal 3 e 4 giugno 2022 all’Arena di Verona. Un tour che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album "10 years", e nuovi brani estratti dall’ultimo disco "Il Volo sings Morricone" dedicato al maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Malcesine Music Festival

Al Malcesine Music Festival doppio appuntamento venerdì 3 giugno. Sono infatti due i concerti serali, entrambi gratuiti, in orari sfasati in maniera da poterli seguire entrambi. Ai Giardini di Palazzo Capitani, alle ore 20.30, si esibiranno la cantante Vanessa Tagliabue Yorke e il pianista Paolo Birro. Alle 22 la musica si trasferirà nei Giardini "Padre Mario Casella" con la rigogliosa Sound Art Orchestra.

Concerto di Pentecoste

Domenica 5 giugno 2022 la Fondazione Verona Minor Hierusalem in collaborazione con l’Associazione Culturale "I Musici di Santa Cecilia" organizza uno speciale concerto di Pentecoste aperto a tutta la città: nella giornata che fa memoria della nascita della prima comunità degli apostoli, Verona Minor Hierusalem vuole farsi portatrice di un segno di luce e di speranza in questo momento di tensione e difficoltà per tutti i popoli.

Musica live al Giardino 2.0

Doppio appuntamento per il lungo fine settimana de Il Giardino 2.0 Music Club:

Estate al Lazzaretto

L'Associazione Pro Loco Lazzaretto e l'Associazione Culturale Amici del Lazzaretto organizzano la decima edizione dell'Estate al Lazzaretto, con un ricco calendario di eventi serali dal 4 giugno al 27 agosto, tutti con orario di inizio alle ore 21.10.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Me time – Una stanza tutta per sé

Nel fine settimana danza, musica e arti performative entrano con il progetto "Me time – Una stanza tutta per sé", liberamente ispirato all’omonimo libro di Virginia Woolf, a Palazzo Maffei Casa Museo. Una proposta al femminile fortemente voluta dalla direttrice di Palazzo Maffei Vanessa Carlon, prodotta dal Teatro Stabile di Verona, affidata a due giovani talenti del settore, già note e affermate a livello internazionale: la coreografa e danzatrice Camilla Monga e, per i "paesaggi sonori", la violista e compositrice Federica Furlani.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnala:

Jurassic World: Il dominio - «Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia». Regia: Colin Trevorrow.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le Arche Scaligere riaprono a Verona: ingresso a 1 euro

Riapre al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Riaprono sabato 28 maggio gli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, grazie alla mostra fotografica "Luoghi comuni". Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo. Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

Private Portraits di Joe Oppedisano

La mostra "Private Portraits" di Joe Oppedisano si terrà a Garda, nella galleria FIAF di palazzo Pincini Carlotti dal 28 maggio al 23 giugno 2022. Inaugurazione il 28 maggio 2022 alle ore 18. Dopo l'inaugurazione della mostra seguirà un rinfresco gratuito in presenza dell’autore.

The World of Banksy

Giunge a Verona dal 15 aprile al 31 luglio 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova del capoluogo scaligero. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva. Attraverso più di 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali e locali, il visitatore si immerge nel mondo di Banksy e nella sua interpretazione della contemporaneità, fatta di denunce sociali, economiche, politiche e climatiche.

Arte Venier: "Terra Madre"

Il prossimo protagonista della rassegna d’arte "Arte Venier" promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna sarà, dal 13 maggio, l’artista albanese Miço Mone che indaga l'universo delle passioni, dell'amore, della paura, del desiderio, della speranza usando il colore, la creta e il marmo. La mostra, intitolata "Terra Madre" si svilupperà nel salone e nelle salette espositive, compresa la cappella, al piano terra di Villa Venier.

Pax Naturae

Davide Maria Coltro torna a Verona, sua città natale, con una rassegna monografica negli spazi di Kromya Art Gallery. Curata da Alberto Fiz, l'esposizione Pax Naturae sarà visitabile fino al 24 luglio. Il tema scelto dall'artista appare particolarmente attuale nella fase di profonda incertezza che stiamo vivendo. Con Pax Naturae, il Quadro Mediale inventato da Coltro nel 2001 si fa, infatti, interprete della natura come elemento teso verso una progressiva pacificazione.

Strike, in Fonderia 20.9 la mostra di Rafa? Milach

Dal 29 aprile fino al 4 giugno 2022 sarà visitabile presso la galleria d'arte Fonderia 20.9 in Veronetta la mostra "Strike | Rafa? Milach": «Strike è una registrazione visiva delle proteste che sono iniziate in tutta la Polonia il 22 ottobre 2020 e che sono continuate in varie forme nei mesi successivi. Dal 2019, Milach, insieme a sedici colleghi fotografi, è co-creatore dell'Archivio delle Proteste Pubbliche (APP), una piattaforma per raccogliere la documentazione di azioni sociali e iniziative che si sono opposte a decisioni politiche eseguite in violazione dei principi della democrazia e dei diritti umani. Strike è un pezzo di questo archivio».

Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia

Dal 21 aprile al 2 luglio Verona ospita per la prima volta la "Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia". Un’iniziativa del Comune in collaborazione con la Fondazione Št?pán Zav?el di Sarmede, che vedrà gli spazi della Biblioteca Civica di via Cappello animarsi di numerose opere tra immagini ed illustrazioni dedicate al mondo dell’infanzia. La Biblioteca Civica non sarà l’unico luogo dedicato all’esposizione, una parte delle 200 opere scelte per la mostra andranno infatti ad arricchire anche la Biblioteca "Arnoldo Mondadori’"di Borgo Trieste.

La collezione del naturalista Edoardo de Betta

Dal 9 aprile al 12 giugno 2022, nell'atrio del Museo di Storia Naturale di Verona, in mostra la collezione erpetologica e malacologica di Edoardo de Betta, naturalista veronese d'adozione. L'esposizione si inserisce nella serie di mostre temporanee del Museo di Storia Naturale. Collezioni in mostra periodicamente allestite nell'atrio d'ingresso, dove vengono proposti, a rotazione, alcuni pezzi delle collezioni di studio normalmente non visibili al pubblico.

Sui sentieri di Maria

Fino al 26 giugno, nel Museo Canonicale sarà possibile visitare la mostra "Sui sentieri di Maria": un viaggio nella storia e nella spiritualità del Santuario di Madonna della Corona, luogo straordinario ricco di arte e devozione, che celebra quest'anno il 500esimo anniversario della traslazione miracolosa della Pietà di Rodi.

La grande Storia e le piccole storie

Dal 21 aprile all’8 giugno, negli spazi dell’Archivio di Stato, saranno esposti i pannelli con le fotografie e i documenti dell’epoca che ripercorrono "La grande Storia e le piccole storie". Quelle di concittadini veronesi che l’associazione Figli della Shoah ha voluto mettere in luce coinvolgendo anche gli studenti della città.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

Le opere di Giorgio Griffa e Riccardo Guarneri a Legnago

La Galleria FerrarinArte di Legnago presenta, dal 26 marzo all’11 giugno 2022, una doppia esposizione personale dedicata agli artisti Giorgio Griffa e Riccardo Guarneri, esponenti di spicco della Pittura Analitica, una corrente artistica alla quale la Galleria ha sempre riservato grande attenzione, attestandosi tra gli operatori accreditati a livello italiano ed internazionale.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.