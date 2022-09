Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 2 al 4 settembre 2022

Un nuovo weekend ricco di appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 2 al 4 settembre 2022.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Riprende dopo la pausa estiva uno dei momenti più attesi dai veronesi e turisti nel quartiere più caratteristico della città di Verona: torna domenica 4 settembre dalle 8 alle 18 Verona Antiquaria, l’appuntamento con il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Un’occasione imperdibile per riscoprire tesori nascosti e pensare a doni originali da regalare per momenti indimenticabili.

MANIFESTAZIONI

Wekend del Gusto a Valeggio sul Mincio

Un fine settimana dedicato all'enogastronomia d'eccellenza. L’associazione Pro Loco Valeggio e l’associazione Percorsi Valeggio, in collaborazione con il Comune di Valeggio sul Mincio, organizzano anche quest’anno la manifestazione "Weekend del Gusto", che si terrà sabato 3 e domenica 4 settembre 2022, nel centro storico di Valeggio sul Mincio: una manifestazione pensata per valorizzare le produzioni enogastronomiche tipiche, agricole e artigianali, la ristorazione, la cultura e il turismo.

Festa del Tartufo Nero

Torna gradita per tutti gli amanti dei gusti e dei sapori tipici del Baldo, la 13esima "Festa del Tartufo Nero" che si svolgerà da venerdì 2 a lunedì 5 settembre a Caprino Veronese, con i suoi inconfondibili profumi e sapori contorniata da musica e giochi.

Verona Play

Alla terza edizione del Mura Festival, in scena nei quartieri di San Zeno, Veronetta e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco torna Verona Play, l’evento interamente dedicato al gioco che animerà il Bastione di San Bernardino sabato 3 e domenica 4 settembre.

Fiera del miele nuovo

A Molina, domenica 4 settembre, è in programma la tradizionale "Fiera del Miele nuovo e dei prodotti locali".

A Garda "The best beer and street food experience"

Sul lungolago Regina Adelaide a Garda, dal 2 al 4 settembre, appuntamento imperdibile per tutti i buongustai con "The best beer and street food experience". Ristorazione su quattro ruote a cielo aperto che abbraccia la migliore birra artigianale e lo street food gourmet.

Festa siciliana a Pescantina

Dal 2 al 4 settembre a Pescantina è in programma l'imperdibile "Festa siciliana". La manifestazione si terrà in piazza degli Alpini con ingresso gratuito. L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia.

Sagra di Grezzana

Torna la Sagra di Grezzana, da giovedì 1 a lunedì 5 settembre. Tanta buona musica, ottimo cibo, e mille occasioni per divertirsi e stare in compagnia di buoni amici.

Festa del Riso co’ le Nose

A Nogara fino all’11 settembre si svolge la tradizionale "Festa del Riso co’ le Nose", giunta alla 36esima edizione. La manifestazione si svolgerà nello spazio delle feste dell’ex campo sportivo di via Sterzi.

La Rossa incontra il Rosso

Domenica 4 settembre torna a Verona l'evento "La Rossa incontra il Rosso", il raduno esclusivo Ferrari.

Mercato della Terra Slow Food

La prima domenica di settembre riporta il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna, l’apprezzato binomio tra cibo buono, pulito e giusto e buona lettura. In Piazza della Repubblica saranno presenti una trentina di piccoli produttori e artigiani del cibo provenienti dal veronese e dalle province limitrofe, selezionati da Slow Food Garda Veronese.

MUSICA

Musica classica nell'incantevole Giardino Giusti

Al Giardino Giusti risuona la musica classica. Dal 3 settembre una serie di concerti ad ingresso gratuito, alle ore 18 di tutti i sabato del mese fino all'1 ottobre 2022. Si parte il 3 settembre con la musica di Stravinksy e Rachmaninoff.

Arena di Verona Opera Festival

Venerdì 2 settembre - Turandot

Sabato 3 settembre - Nabucco

Domenica 4 settembre - Aida

VISITE GUIDATE

TEATRO

Iliade

Al Teatro Romano di Verona, dall'1 settembre con repliche il 2 e 3 settembre, va in scena lo spettacolo "Iliade" di Omero nella riscrittura di Alessandro Baricco, con Natalino Balasso diretto da Alberto Rizzi.

Teatro nei Cortili

La storica rassegna "Teatro nei Cortili", dall'1 luglio al 7 settembre 2022, porta in scena una ventina di compagnie che si alterneranno in tre location: il tradizionale Chiostro di Sant'Eufemia, il Chiostro di Santa Maria in Organo e Cortile Montanari. In tutto verranno presentati 23 diversi spettacoli, dalla commedia alla prosa in musica, dal drammatico al comico.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Bullet train - «Cinque assassini si ritrovano a bordo dello stesso treno. Scopriranno così che le loro missioni hanno qualcosa in comune». Regia: David Leitch.

«Cinque assassini si ritrovano a bordo dello stesso treno. Scopriranno così che le loro missioni hanno qualcosa in comune». Regia: David Leitch. Brian e Charles - «L'inverno nel Galles del Nord può essere molto lungo e grigio. Ne fa le spese Brian che vive in un cottage di campagna e non sa più cosa inventarsi per passare il tempo. Dopo vari progetti decide così di costruirsi un robot, con la testa di un manichino e il tronco ricavato da una lavatrice». Regia: Jim Archer.

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

A Verona il festival di fotografia "Grenze"

Scatti di autori nazionali e internazionali che indagano il tema del falso e la sua manipolazione fotografica nelle sue declinazioni. Torna a Verona, dall’1 al 26 settembre 2022, il festival di fotografia diffuso "Grenze", circuito espositivo che si sviluppa tra il Bastione delle Maddalene e varie location del quartiere di Veronetta per raggiungere il Lazzaretto dove saranno esposti gli artisti emergenti.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Mostra fotografica "Incanto silenzi - La Natura del Veneto"

La mostra si terrà a Garda, nella bella galleria FIAF di palazzo Piccini Carlotti dal 3 al 28 settembre 2022. Si tratta di una selezione di fotografie presenti nel volume che dà il titolo all'esposizione, pubblicato nel 2021 e che parla di natura nel territorio veneto.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

A Malcesine la mostra di Athos Faccincani

Da sabato 20 agosto all'11 settembre 2022, presso Palazzo dei Capitani nella incantevole e luminosa Malcesine, città d'arte nota per le bellezze artistiche ed architettoniche, nonché perla del lago di Garda, sarà visitabile la mostra personale del pittore Athos Faccincani.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Germogli d’arte a Villa Venier

Terza edizione di "Germogli d’arte", la rassegna estiva che valorizza gli artisti residenti a Sommacampagna, ospitandone le opere nelle sale al piano terra della bellissima Villa Venier, dal 15 luglio al 4 settembre 2022. Gli artisti, selezionati a seguito di un avviso pubblico, si alterneranno ogni dieci giorni nella sale della villa patrizia del XVIII secolo, cuore pulsante dell’offerta culturale di Sommacampagna e messa gratuitamente a disposizione dal Comune.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.