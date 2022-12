Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 2 al 4 dicembre 2022

Davvero tantissimi anche per questo weekend gli appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 2 al 4 dicembre 2022.

L'EVENTO TOP

Verorna Antiquaria

Si rinnova domenica 4 dicembre l’appuntamento con Verona Antiquaria, il tradizionale mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage che, come da tradizione, prende vita per le piazze e le vie del quartiere di San Zeno. Domenica più di cento espositori coloreranno Piazza San Zeno, Piazza Corrubbio e le vie limitrofe della luce del Natale. Un’edizione, quella di Verona Antiquaria di questo mese, che vuole essere un’ottima opportunità proprio per trovare idee per i doni da mettere sotto l’albero.

MANIFESTAZIONI

Marcia del Giocattolo

Torna a Verona la Marcia del Giocattolo, l'evento podistico solidale che quest'anno è arrivato alla sua 45esima edizione. L'evento si svolgerà domenica 4 dicembre e prevede tre diverse modalità di partecipazione, con percorsi adatti a tutti: la partenza è sempre da Piazza Bra, in un'atmosfera natalizia davvero unica.

Festa del Mandorlato

La trentottesima Festa del Mandorlato di Cologna Veneta è in programma il 4, l’8 e l’11 dicembre 2022. Nella tre giorni di festa verranno allestiti, in Corso Guà, i chioschi dei produttori locali dove si potranno degustare mandorlato e altri dolci realizzati con il prodotto tipico colognese. Nel centro storico troveranno, inoltre, spazio il mercatino natalizio e la fiera dei sapori tradizionali.

Turista nella mia città

Domenica 4 dicembre torna l'iniziativa "Turista nella mia città", una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire (o riscoprire) gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona.

Il Regalo di Natale a Valeggio sul Mincio

Quest'anno Valeggio sul Mincio ripropone la nona edizione de "Il Regalo di Natale". Domenica 4 dicembre, circa 60 espositori saranno protagonisti di questo evento che aprira? il calendario degli appuntamenti natalizi, dando continuita? allo stile e alla qualita? che hanno da sempre caratterizzato in modo esemplare le manifestazioni della cittadina.

Gardaland Magic Winter

Il tradizionale e magico appuntamento invernale Gardaland Magic Winter (in programma dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023) raggiunge l’incredibile traguardo della ventesima edizione e si arricchisce di novita?. Saranno disponibili le principali attrazioni ma anche sorprendenti nevicate, magici giochi di luci, coinvolgenti spettacoli e un avvolgente profumo di biscotti e marshmallow che accompagneranno i visitatori nelle loro giornate all’insegna del divertimento e della sorprendente atmosfera natalizia.

Mercato della Terra Slow Food a Sommacampagna

Domenica 4 dicembre ultimo appuntamento con il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna fino a febbraio 2023. Presenti una quarantina di piccoli produttori e artigiani del cibo provenienti dalla provincia di Verona e dalle province limitrofe per scoprire le primizie stagionali come il broccoletto di Custoza, Presidio Slow Food, che si potrà gustare anche fritto e le arance D.O.P. di Ribera.

Natale in Quarta

L'Associazione Culturale Storie Creative, con il contributo della Quarta circoscrizione di Verona, promuove l'iniziativa "Aspettando il Natale in 4ª", manifestazione culturale dedicata a tutti i residenti. Sono previste attività ricreative per piccini (spettacolo di magie con Babbo Natale, giochi antichi, artisti di strada, truccabimbi) e mercatino di oggettistica natalizia fatta a mano. L'evento si terrà sabato 3 e domenica 4 dicembre sulla pista ciclo-pedonale "La Vecchia Ferrovia".

I mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. Anche quest’anno i mercatini di Natale animeranno il centro della città dal 18 novembre fino al 26 dicembre 2022. Dal 25 novembre apre anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio e fruibile fino alla festa di San Valentino 2023.

Natale a Lazise

Il suggestivo evento natalizio si tiene fino all'8 gennao 2023 nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, sul lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico di Lazise. Numerosi espositori con caratteristiche casette in legno, vi faranno vivere una magica atmosfera, con i colori, sapori e profumi del Natale. Non mancheranno inoltre concerti, animazione, pista di pattinaggio, fuochi d’artificio, degustazioni e area street food.

Villaggio di Natale Flover

Dal 5 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale...simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

Natale tra gli olivi a Garda

Torna a Garda l'appuntamento imperdibile con il "Natale tra gli olivi". Inaugurazione il 25 novembre 2022 e poi eventi fino all'8 gennaio 2023. Tantissimi gli appuntamenti divertenti per grandi e piccoli, gustosi eventi enogastronomici da non perdere e tutto lo spirito del Natale è pronto ad inondare le strade di Garda!

Festa della Verza Moretta

Dal 18 novembre e fino al 4 dicembre torna la Festa della Verza Moretta di Veronella rappresenta l’evento dedicato al prodotto tipico locale. Tanti appuntamenti e intrattenimento accompagnati da musica e da ottima cucina.

Il Natale a Bardolino: mercatini, spettacoli, musica e divertimento

Dal 26 novembre 2022 al 8 gennaio 2023 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia! Un cartellone ricco di appuntamenti e di eventi. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale, passando per l’originalità degli articoli natalizi home made.

MUSICA

Verona Scottish Christmas

Anche quest'anno torna la magica atmosfera natalizia con lo spettacolo Verona Scottish Christmas che si terrà sabato 3 dicembre presso l'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia. I suoni e le danze della tradizione scozzese saranno realizzati dalle bande di cornamuse Orbian Pipe Band e CatEaters Pipe Band, accompagnati dalle coreografie della compagnia di ballo Scotia Shores.

Concerto di Natale del Rotaract Club

Venerdì 2 dicembre il Rotaract Club Verona Scaligero aspetta tutti i veronesi al concerto di Natale, presso la chiesa di San Giorgio in Braida, organizzato in collaborazione con il coro Voci Bianche A.D’A.Mus di Verona.

Mauro Ottolini, Vanessa Tagliabue Yorke e Summertime Gospel Choir

All'insegna del motto "L'arte che salva l'ambiente e...adotta un ulivo", il progetto del "Teatro Ulivi" che un consolidato gruppo di amici amanti dell'arte e rispettosi dell'ambiente hanno dato vita, parte la rassegna di Campo di Brenzone. Il primo della tre giorni di eventi vede la presenza del trombonista, compositore e direttore d'orchestra Mauro Ottolini, che firma anche la direzione artistica, insieme alla vocalist Vanessa Tagliabue Yorke. Appuntamento da non perdere domenica 4 dicembre.

Hillbilly Soul live alla Vecchia Rama

Da coriste di personaggi come Bobby Solo, James Burton lo storico chitarrista di Elvis Presley, Albert Lee, il celebre countryman Bready Seals, Luca Olivieri, Massimo Bubola, Jerry Calà, Dino, Morblus Band, Rudy Rotta, John Jorgenson, C. J. Marvin l’alter ego di Elton John, a soliste in trio: il passo delle Hillbilly Soul è breve. Le tre cantanti si sono messe in proprio per la soirée di venerdì 2 dicembre alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Otto sotto un tetto

Con l’originale titolo di "Otto sotto un tetto", il concerto proposto per questa domenica 4 dicembre al Teatro Fucina Machiavelli riunirà sotto lo stesso tetto due quartetti appartenenti a generazioni diverse. Lo storico Quartetto Maffei, composto da Paola Gentilin, Filippo Neri, Giancarlo Bussola e Antonio Aiello che per questa volta sostituisce Marco Fasoli, dialogherà infatti con i giovani professionisti di Fucina Harmonica sulle note del Quartetto op. 18 n. 4 di Beethoven e l’Ottetto per archi di Bruch op. 20.

TEATRO

Comincium

Appuntamento al Nuovo di Verona con la rassegna "Divertiamoci a Teatro" dal 29 novembre al 2 dicembre alle ore 21 con Ale e Franz protagonisti dello spettacolo "Comincium". ol loro nuovo spettacolo Ale e Franz, accompagnati da una band di cinque elementi, affrontano temi di attualità usando come elemento scenico la panchina che rese celebri i loro litigi a Zelig.

Limbo

"Limbo" di Francesco De Carlo, il nuovo monologo tra stand up comedy e storytelling che travolge il pubblico, arriva al Teatro Camploy di Verona venerdì 2 dicembre con la nuova versione aggiornata.

Manovale e gentiluomo

Il monologo ben collaudato di Dario Vergassola sbarca al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda sabato 3 dicembre. Uno spettacolo che lascia spazio anche all’improvvisazione e alla visione comica e imprevedibile tipica del comico spezzino.

CINEMA

Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema

Fino al 18 dicembre 2022 si svolge allo Spazio Cultura Modus la rassegna "Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema", promosso dalla Circoscrizione in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio Zai, presentando film che grandi e bambini potranno vedere gratuitamente.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

La prima regola - «Un professore è incaricato di tenere un corso di recupero per sei studenti sospesi in una scuola superiore di periferia. Il liceo e il posto dove si trova sono uno specchio che illustra la depressione economica e sociale che affligge il quartiere». Regia: Massimiliano D'Epiro.

«Un professore è incaricato di tenere un corso di recupero per sei studenti sospesi in una scuola superiore di periferia. Il liceo e il posto dove si trova sono uno specchio che illustra la depressione economica e sociale che affligge il quartiere». Regia: Massimiliano D'Epiro. Vicini di casa - «Giulio e Federica stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi: i conflitti quotidiani sono diventati la norma. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore, una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso "rumorosa"». Regia: Paolo Costella.

MOSTRE

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 19 novembre 2022 a domenica 22 gennaio 2023, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 38esima edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". Ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

STEM Passion

Inaugura a Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

Mostra del Presepio tradizionale e artistico

Dal 2 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 si svolge la 31esima edizione della Mostra del Presepio tradizionale e artistico dell'Associazione amici del presepio presso la Sala Birolli a Verona. Le opere in esposizione sono create dai migliori maestri presepisti nazionali e veronesi dell'Associazione italiana amici del presepio, che formano un percorso didattico spirituale alla riscoperta della vita di Gesù, dall'annunciazione alla sua infanzia.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Forest loudly Falling Silent

Studio la Città rinnova l’interesse nella tematica del cambiamento climatico e presenta la mostra "Forest loudly Falling Silent": una doppia personale di Giorgia Severi (Ravenna, 1984) e Andre Woodward (Newport Beach 1977) due artisti che, con mezzi espressivi differenti, propongono opere che intendono sensibilizzare alle problematiche ambientali. Dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023, negli spazi di Studio la Città saranno esposti lavori che spaziano da frottages su carta, calchi in gesso, sculture in ceramica, terracotta, in pasta di cellulosa e fotografie.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.