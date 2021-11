Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 novembre 2021

Nuovo weekend dalle numerose iniziative a Verona e nella sua provincia. L'atmosfera di Natale in città, oltre ai tradizionali mercatini in centro, si arricchisce dell'atteso ritorno dell'esposizione "Presepi dal mondo". Molto sentita è anche la nuova edizione della fantastica Verona Marathon che farà il suo ritorno nel capoluogo scaligero sempre questo fine settimana. Non mancano poi anche questa volta interessanti appuntamenti nei musei cittadini, ma anche passeggiate e visite guidate, feste, concerti e spettacoli.

Riportiamo di seguito tutti principali eventi previsti nel fine settimana dal 19 al 21 novembre 2021 a Verona e in provincia.

I Mercatini di Natale a Verona

Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico fino alla splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Fino al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga; oltre 100 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Apprezzatissima novità di quest’anno sarà la grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, verrà allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale.

Verona Marathon

Ci sarà l’Arena, piazza Erbe, Castelvecchio, San Zeno, il Lungadige, Porta Borsari e tanto altro nel percorso della Verona Marathon che si correrà domenica 21 novembre 2021. Sarà un grande ritorno di migliaia di maratoneti dopo che l’edizione 2020 si è dovuto svolgere in maniera singola virtuale con distanziamento a causa delle restrizioni per Covid-19.

Presepi dal mondo a Verona

Dopo un anno di stop a causa del Covid-19, torna nella città scaligera la storica rassegna dei "Presepi dal mondo a Verona", con il suo simbolo, la Stella cometa più grande del mondo, installa in piazza Bra. La mostra, in programma dal 20 novembre fino al 23 gennaio 2022, visto il prosieguo dei lavori di restauro all’anfiteatro romano, sarà allestita per il terzo anno in Gran Guardia, mantenendo inalterati la sua spettacolarità ed il suo fascino.

A Verona mercatini natalizi a suon di Hard Rock Cafe

In città ci sono i mercatini di Natale e arriva, con loro, un assaggio della prossima apertura dell’Hard Rock Cafe a Verona. Il famoso brand internazionale, creato nel 1971 da Isaac Tigrett e Peter Morton, è quasi pronto per inaugurare la sua nuova sede in piazza Bra 22, dopo Roma, Firenze e Venezia. Nel frattempo i veronesi potranno trovare prodotti e oggetti esclusivi, brandizzati Hard Rock Cafe Verona, nel Cortile del Tribunale appena rinnovato, a fianco di piazza Dante: ai banchetti natalizi ci sarà un corner dedicato al merchandising realizzato per l'occasione.

"Il marito invisibile"

Maria Amelia Monti e Marina Massironi sul palco del Teatro Nuovo fino al 21 novembre 2021. La programmazione del Grande Teatro, storica rassegna del Comune organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona, prosegue con lo spettacolo "Il marito invisibile" diretto da Edoardo Erba.

Domeniche al cinema gratis

Ragazzi e famiglie si incontrano al cinema la domenica. Succede allo spazio Modus a San Zeno, dal 21 novembre al 12 dicembre 2021, dove la prima Circoscrizione organizza quatto domeniche in cui saranno proiettati gratuitamente film per bambini scelti tra i migliori titoli delle produzioni internazionali, con doppia proiezione alle ore 15.30 e alle 17.

Festa della Verza Moretta

Prende il via venerdì 19 novembre a Veronella l’annuale Festa della Verza Moretta giunta all’ottava edizione. La manifestazione si terrà nei fine settimana dal 19 al 21novembre, dal 26 al 28 novembre e dal 3 al 5 dicembre. Al programma ricco di eventi si accompagna l’opportunità di degustare piatti a base di Verza Moretta. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19 con possibilità di asporto.

Burgez apre a Verona

Sabato 20 novembre verrà inaugurato a Verona, in Via della Valverde 27, un nuovo ristorante Burgez. Si tratta del diciannovesimo locale per l’irriverente catena di hamburger che, dopo aver già portato i suoi panini in diverse città, sbarca nel capoluogo scaligero con questa nuova apertura.

Tin men & The telephon live al Ristori

Per il secondo appuntamento della rassegna Jazz della stagione 2021/2022, venerdì 19 novembre, il Teatro Ristori sarà il palcoscenico di una nuova ed entusiasmante performance multimediale firmata dal gruppo olandese di improvvisazione Tin Men & the Telephone, composta da Tony Roe, piano ed elettronica, Pat Cleaver, contrabbasso e Bobby Petrov, batteria.

Venerdì a Palazzo

Prende il via venerdì 19 novembre l'iniziativa didattica "Venerdì a Palazzo. Dal Palazzo della Ragione a Palazzo Barbieri. Dal Medioevo ad oggi", un ciclo di visite guidate gratuite alle sede storica e a quella attuale del Comune di Verona. Il progetto permetterà di approfondire la storia dei due palazzi che hanno visto iniziare l’attività dell’Amministrazione Comunale fino ai giorni nostri.

Nuovo percorso espositivo alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Lazise tra le pagine

Vittorio Sgarbi, Sveva Casati Modignani, Aldo Cazzullo, Matteo Bussola e Paola Barbato sono i protagonisti della nuova edizione di "Lazise tra le pagine", rassegna organizzata in collaborazione con il Comune di Lazise in programma dal 18 al 21 novembre presso la Dogana Veneta (Piazzetta Paternio,13) o al Centro Polifunzionale (Via Croce Papale, 2) di Lazise. Il 20 novembre in Biblioteca Civica a Verona Luca Arnaù presenterà il thriller storico "Le dieci chiavi di Leonardo".

Antica Fiera di Cavalcaselle

Torna l’attesa Antica Fiera di Cavalcaselle, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 novembre sul colle San Lorenzo. Nata come fiera degli asini e dei pastori, che erano soliti transitare in zona durante lo spostamento stagionale a valle dal monte Baldo, la Fiera di Cavalcaselle si distingue dalle altre manifestazioni analoghe per l’originale commistione fra tradizione agricola e aspetto folkloristico.

Teatro in tre dimensioni: "Ol Baraba"

Da sabato 20 novembre 2021 prenderà il via "Teatro in tre dimensioni", la rassegna teatrale proposta per il 2021-2022 da Fucina Culturale Machiavelli nel teatro di via Madonna del Terraglio. Il sipario si alzerà sabato 20 novembre con lo spettacolo "Ol Baraba" della compagnia Sementerie Artistiche, un confronto, a tratti comico a tratti cinico, con il senso della vita e la responsabilità individuale con l’attore Pietro Traldi accompagnato dalle musiche dal vivo di Andrea Gobbo.

Musica in tre dimensioni: doppio evento nel weekend

La stagione “Musica in tre dimensioni” prosegue con due appuntamenti: sabato 20 novembre nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli con il Trio d’Essai e domenica 21 novembre in Sala Maffeiana con il debutto della Fucina Harmonica e Davide de Ascaniis.

Veneto Spettacoli di Mistero: gli eventi nel Veronese

Riscoprire il senso di appartenenza alla comunità attraverso racconti e luoghi misteriosi della Regione. Ecco il menù di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Una rassegna che prosegue con tanti appuntamenti, per offrire momenti di divertimento e svago a tutta la famiglia. Scoprite qui il programma completo degli eventi nel territorio veronese durante il fine settimana.

"Vida" Porta Palio

Uno spettacolo che inneggia alla vita e alla rinascita portando il teatro fuori dai teatri. Venerdì 19 novembre a Porta Palio si terrà lo spettacolo di teatro canzone "Vida", prodotto da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio in collaborazione con la prima Circoscrizione.

"Prezzemolo&Friends" a Gardaland per il weekend

Gardaland presenta la prima edizione di "Prezzemolo&Friends", nuove aperture speciali nel mese di novembre dedicate in particolare ai più piccoli; tutti i fine settimana, dal 6 al 28 novembre, show dal vivo, speciali decorazioni, Meet & Greet con i personaggi più amati e coinvolgenti animazioni itineranti sorprenderanno grandi e piccoli ospiti.

Il trekking del Novello

Il 21 novembre 2021 giornata di trekking facile di 15 km per chi ama il silenzio e la natura, tra i colori dell'autunno e il fantastico panorama del lago di Garda. Si camminerà tra vigne, ulivi e meli. Non mancheranno un tratto nel bosco e uno sulla spiaggia di sabbia. Percorso ad anello con partenza da Lazise. A metà percorso, sosta in cantina per un bicchiere di novello Bardolino e qualche snack.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Il 20 novembre 2021 arriva per la prima volta a Monteforte d'Alpone, a grandissima richiesta, il mercato di qualità più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" con le sue "boutique a cielo aperto".

Festival internazionale di Multivisione

Dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno, torna a Castelnuovo del Garda la "Multivisione", stavolta in forma di Festival internazionale. Assessorato alla Cultura e Il Parallelo Multivisioni, in collaborazione con Aidama (Associazione Italiana degli Autori di Multivisione Artistica), propongono la rassegna “Suoni di immagini” al teatro comunale Dim dal 19 al 20 novembre con racconti visivi di autori italiani e stranieri.

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

In Sala Birolli la mostra "Il colore attraverso il pennello"

Dipingono e scolpiscono per vivere, e trasmettere, quelle emozioni che solo l’arte sa dare. Sono i 18 autori delle opere che dal 13 al 21 novembre saranno esposte in sala Birolli, negli spazi dell’ex Macello ai Filippini. Artisti veronesi del gruppo "Amici dell’Arte A. Nardi", associazione che da più di 50 anni porta avanti l’attività avviata nel 1966 da tre allievi della scuola d’arte, e che oggi, con lo stesso entusiasmo, promuove e organizza mostre di pittura, scultura e incisioni.

"Revolution" al Teatro Laboratorio

Sabato 20 novembre è di scena allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio (via Tommaso da Vico 9) lo spettacolo “Revolution”. Un attore esplora il significato della libertà e il significato della rivoluzione. “Revolution” è la messinscena di un corto circuito storico, irriverente, sarcastico, sprezzante ed esplosivo.

Tu donna al Modus

Nuovo appuntamento al Modus per il percorso Tu Donna con una delle realtà interessanti del teatro indipendente italiano. Il Teatro Tascabile di Bergamo presenta “Il principe del Giglio” venerdì 19 novembre.

"Alieni. È tutto reale"

Debutta sabato 20 novembre "Alieni. È tutto reale", spettacolo prodotto da Modus/Orti Erranti Teatro, scritto diretto e interpretato da Andrea Castelletti. Lo spettacolo si propone come un innovativo esperimento teatrale che parla di nuove tecnologie usando le nuove tecnologie, con personaggi in presenza e da remoto, per indagare su come e quanto la rivoluzione digitale sta evolvendo gli umani, i rapporti tra le persone e tra le generazioni.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Apre sabato 20 novembre 2021 al Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.

A Peschiera due mostre d'arte

Due mostre, intitolate “50x50 – Estroflessioni” dedicata all’opera d’arte estroflessa, di cui il Maestro Giuseppe Amadio è tra gli ultimi grandi maestri del genere e “Luce” del maestro Athos Faccincani, concludono la Stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Tornano i concerti dal vivo alle Cantine de l’Arena – Music Brasserie, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica. Il venerdì si mantiene la Rassegna “World Music”, dove si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Il sabato si riconferma la rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio jazz acustico. La domenica per la rassegna “My Jazz Club”, il palco ospiterà concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali, con repertori che spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni della musica afro-americana. Scopri qui il programma dei concerti nel mese di novembre.