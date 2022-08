Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 a 21 agosto 2022

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere durante il weekend dal 19 al 21 agosto 2022.

L'EVENTO TOP

American Summer Party

L'American Summer Party torna al Parco Ottocento sabato 20 agosto. American Summer Party è l'evento in stile americano più atteso dell'estate. Un'esperienza favolosa, con i migliori dj e coreografi, rivolta ad appassionati e curiosi, uniti dalla passione per il mondo e la musica americana. A Verona vi aspetta una festa immersi nella natura, in riva al fiume Adige, a due passi dal suggestivo aeroporto di Boscomantico.

MANIFESTAZIONI

Sagra di San Rocco

Fino al 23 agosto un calendario ricco di eventi e manifestazioni sportive per l'atteso ritorno della Sagra di San Rocco, la tradizionale kermesse di Albaredo d'Adige che coinvolge tutto il territorio della bassa veronese, concludendosi con i fuochi d'artificio sull’argine dell’Adige, spettacolo pirotecnico unico nel suo genere e apprezzato anche dai Comuni e dalle province limitrofe.

Festa Grande Santa Viola

A Grezzana torna la storica Festa Grande Santa Viola, con un ricchissimo programma di spettacoli e concerti da non perdere. Tante anche le prelibatezze culinarie che si potranno gustare durante tutti i giorni della manifestazione fino al 22 agosto.

Circus on the road

Giochi, spettacoli ed enogastronomia al "Circus on the road", il 21 agosto 2022 a Nogarole Rocca presso il Parco della Rocca.

Festa patronale di San Bartolomeo a Illasi

Dal 21 al 28 agosto 2022 a Illasi, in provincia di Verona, in occasione della festa patronale di San Bartolomeo si rinnova l’appuntamento con la tradizionale sagra di paese.

MUSICA

Arena di Verona Opera Festival

Venerdì 19 agosto: Turandot

Sabato 20 agosto: La Traviata

Domenica 21 agosto: Aida

Malcesine Music Festival

Penultimo fine settimana con il Malcesine Music Festival. Venerdì 19 agosto la musica inizierà ad attraversare, letteralmente, Malcesine alle ore 18 con la parata della Tiger Dixie Band, con partenza dall’ex Fraglia per poi dirigersi verso il centro, con termine alle ore 21. I Giardini “Padre Mario Casella” ospiteranno quindi alle ore 21.30 il concerto dei Franks, tribute band di Amy Winehouse.

VISITE GUIDATE

TEATRO

Back to Momix

A Verona dal 6 al 18 agosto 2022 il Teatro Romano ospita "Back to Momix", uno spettacolo nato dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che hanno allontanato la compagnia dal suo pubblico, con il desiderio di leggerezza e spensieratezza, peculiarità della compagnia Momix, e uno sguardo sempre teso al futuro: da qui il gioco di parole del titolo che richiama un classico della cinematografia anni ’80.

Teatro nei Cortili

La storica rassegna "Teatro nei Cortili", dall'1 luglio al 7 settembre 2022, porta in scena una ventina di compagnie che si alterneranno in tre location: il tradizionale Chiostro di Sant'Eufemia, il Chiostro di Santa Maria in Organo e Cortile Montanari. In tutto verranno presentati 23 diversi spettacoli, dalla commedia alla prosa in musica, dal drammatico al comico.

"Celestina e il fiume" al Mura Festival di Verona

Il 19 e il 20 agosto 2022 al Bastione di San Zeno in occasione del Mura Festival, una storia che canta l’acqua e i fiumi: "Celestina e il fiume".

"Cipì"

In occasione del centenario della nascita di Mario Lodi, Fondazione Aida presenta il riallestimento di questo grande classico della letteratura per l’infanzia: "Cipì" sarà presentato il 21 agosto al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda nell’ambito della rassegna Dim Estate.

CINEMA

Film Festival della Lessinia

Torna dal 19 al 28 agosto 2022 a Bosco Chiesanuova il Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla vita, alla storia e alle tradizioni sulle terre alte di ogni angolo del mondo. Ricco il programma dei film e degli eventi collaterali per offrire una prospettiva privilegiata dalla quale osservare la realtà, i cambiamenti del clima e, più in generale, della società contemporanea. Tra gli ospiti Michelangelo Frammartino, l’astronauta Luca Parmitano e il regista Pupi Avati.

Tra le novità in sala si segnala:

Il Pataffio - «In un Medioevo pieno di fame e carestia, si muovono strambi personaggi come il marconte Cagalanza, la marcontessa Bernarda, grassa e scontenta, in una corte tutta disgraziata e approssimativa, con i soldati arrugginiti e affamati e i contadini più affamati ancora. Alla fame non c'è mai fine e accomuna contadini e sgangherati signori».

MOSTRE

Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese

Dal 13 maggio al 2 ottobre 2022 a Verona, negli spazi monumentali del Palazzo della Gran Guardia, è visitabile la grande esposizione su Giovan Francesco Caroto (1480 circa - 1555). È la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 100 opere provenienti da alcune delle piu? prestigiose collezioni italiane e internazionali, che presenta l’evoluzione del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista.

Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi

Componenti essenziali nella produzione di farmaci antitumorali e di profumi dalle note forestali. Bioindicatori della qualità dell’aria. E, ancora, funzionali per trattare ferite e scottature. Sono i "Licheni", una piccola e quasi sconosciuta forza della natura. Risultato dell’unione fra un fungo ed un’alga, che da una stretta e vantaggiosa convivenza danno origine ad un elemento importante per l’ambiente ed utile all’uomo. Per imparare a conoscerli, il Museo di Storia Naturale apre al pubblico la nuova esposizione temporanea "Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi" visibile da mercoledì 22 giugno al 28 agosto.

Le Arche Scaligere a Verona: ingresso a solo 1 euro

Aperto al pubblico il recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona: dall'1 giugno al 30 settembre 2022 è possibile visitare le tombe degli Scaligeri grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Legambiente.

Verona attraverso le fotografie di Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo

Negli spazi di Castel San Pietro e Palazzo del Capitanio, assieme a quelli di Palazzo Pellegrini, fino al 4 settembre è visitabile la mostra fotografica "Luoghi comuni. Cantieri e siti monumentali della Verona storica e industriale in Gabriele Basilico e Alessandra Chemollo". Un percorso inedito lungo tre luoghi che raccontano la storia culturale, politica e produttiva della città di Verona.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

A Malcesine la mostra di Athos Faccincani

Da sabato 20 agosto all'11 settembre 2022, presso Palazzo dei Capitani nella incantevole e luminosa Malcesine, città d'arte nota per le bellezze artistiche ed architettoniche, nonché perla del lago di Garda, sarà visitabile la mostra personale del pittore Athos Faccincani.

I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi

A Verona presso la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "I colori ritrovati. Il restauro degli affreschi di Palazzo Miniscalchi". L'esposizione, in programma dal 14 aprile all'11 settembre 2022, propone un affascinante racconto delle origini e della storia familiare del nobile casato dei Miniscalchi-Erizzo, dal loro arrivo a Verona alla rapida ascesa sociale testimoniata e pubblicamente celebrata attraverso la realizzazione di Palazzo Miniscalchi e della peculiare facciata decorata da raffinati affreschi.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.