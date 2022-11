Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 novembre 2022

Davvero tantissimi anche per questo weekend gli appuntamenti interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non perdere dal 18 al 20 novembre 2022.

L'EVENTO TOP

I mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. Anche quest’anno i mercatini di Natale animeranno il centro della città dal 18 novembre fino al 26 dicembre 2022.

MANIFESTAZIONI

Verona Marathon

Ventunesima edizione dell'Hoka Verona Marathon, Zero Wind Cangrande Half Marathon e Avesani Last 10 km, al via domenica 20 novembre 2022. Ci saranno oltre 7mila runner con la voglia di conquistare il traguardo e, prima ancora, di condividere le emozioni dello sport correndo nel centro storico di Verona.

Festa della Verza Michelina a San Michele Extra

Ritorna l’annuale festa di San Michele Extra che celebra la Verza Michelina e i prodotti della terra. L’appuntamento, organizzato dalla Settima Circoscrizione del Comune di Verona e dalla Coldiretti scaligera, sarà domenica 20 novembre in Piazza del Popolo con numerose iniziative.

Fogo, Castagne e Vin Brulè

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 sono i giorni scelti dall’Associazione Eccellenze Italiane per la realizzazione di "Fogo, Castagne e Vin Brulè" a Bussolengo. Un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, un modo per coinvolgere giovani e famiglie tramite una grande castagnata accompagnata da gruppi live. Una giornata conviviale che lega comunità e atmosfera autunnale.

International World Beer Festival e International Street Food

Sarà Bovolone ad accogliere dal 18 al 20 novembre l’International World Beer Festival e la sessantanovesima tappa della VI Edizione dell'International Street Food 2022, le più importanti manifestazioni itineranti esistenti in Italia. Questa tappa, che vanta il patrocinio del Comune di Bovolone, vuole essere una vera e propria festa per tutti, con musica dal vivo e lunapark per i più piccoli.

Antica Fiera di Cavalcaselle

Torna l’Antica Fiera di Cavalcaselle, in programma dal 18 al 21 novembre 2022 nella frazione di Castelnuovo del Garda e sul vicino colle San Lorenzo. La manifestazione prende il via venerdì 18 novembre alle 20 con l’immancabile gara di briscola al circolo Nautilus e degustazione a buffet con spettacolo di Gardadanze al centro parrocchiale. A mezzogiorno si aprono gli stand enogastronomici sul colle San Lorenzo.

Apre la pista di pattinaggio per il Natale a Bussolengo

Dal 18 novembre 2022 Bussolengo si prepara al Natale con l’apertura della pista di pattinaggio pronta a far divertire grandi e piccoli. La pista, posizionata in Piazzale Vittorio Veneto, con i suoi trenta metri per quindici, sarà tra le più grandi di tutta la provincia di Verona.

Fiera del Bollito con la peara? e sapori d’autunno

Torna la "Fiera del Bollito con la peara? e sapori d’autunno" di Isola della Scala, dal 10 al 27 novembre 2022. Un appuntamento sempre piu? amato dei veronesi (e non solo) che vede protagonisti i piatti tipici della tradizione veronese, in particolare il bollito con la peara?. Durante la manifestazione si potranno gustare anche il tipico risotto all’isolana e il risotto con la zucca grazie alla collaborazione tra Ente Fiera di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela dell’IGP Riso Nano Vialone Veronese.

Festa della Verza Moretta

Dal 18 novembre torna la Festa della Verza Moretta di Veronella rappresenta l’evento dedicato al prodotto tipico locale. Tanti appuntamenti e intrattenimento accompagnati da musica e da ottima cucina.

WOWkend a Gardaland

Gardaland propone la prima edizione di "WOWkend", aperture straordinarie per tutti i weekend di novembre - 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 - che permetteranno a grandi e piccini di godere ancora delle tante attrazioni del Parco approfittando del clima ancora mite del Lago di Garda. Ad accogliere gli ospiti, ai cancelli di ingresso, i trampolieri della Fantasia dai coloratissimi vestiti e il tradizionale Welcome Show con Prezzemolo e Aurora che faranno gli onori di casa insieme ai ballerini, fino a dare ufficialmente il via alle giornate di divertimento in perfetto stile Gardaland.

Villaggio di Natale Flover

Dal 5 novembre 2022 all'8 gennaio 2023 torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il primo d'Italia: giunto alla sua 26esima edizione, come ogni anno si rinnova ed arricchisce di novità. Il tema di quest’anno è dedicato alle tradizioni del Natale e a tutto ciò che lo rappresenta, come l’Albero di Natale, le ghirlande, le decorazioni, il presepe, i dolci, i canti di Natale...simboli che, nelle nostre menti, rimandano immediatamente alla magia del periodo più emozionante e sorprendente dell’anno.

MUSICA

Marlene Kuntz live al The Factory

Sabato 19 novembre i Marlene Kuntz arrivano al The Factory di San Martino Buon Albergo per una tappa di presentazione del nuovo album "Karma Clima", già disponibile sulle piattaforme digitali, in formato cd e vinile, che prende il nome dall’omonimo progetto che sta accompagnando il gruppo da quasi un anno.

Alla Vecchia Rama debutta l’Allegra Trio

Sono tre musicisti che fanno parte della crème de la crème del professionismo musicale veronese. Sono Carlo Meoni (voce), Cristian Montagnani (chitarra) e Lele Zamperini (voce), il nuovo Allegra Trio, che debutta venerdì 18 novembre alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Musica live alle Cantine de l'Arena

S&F Acoustic duo, in trio

La leader vocalist Simonetta Basile con il chitarrista Fabio Galvani e l’arrivo del batterista Luca Pighi, trasforma il suo organico da duo, l’S&F Acoustic duo, in trio per l’evento di sabato 19 novembre alla pizzeria ristorante Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Musica live a Il Giardino 2.0 Music Club

VISITE GUIDATE

TEATRO

Up&Down

Uno straordinario happening, comico e commovente, in cui il regista, attore e conduttore tv Paolo Ruffini sarà in scena con gli attori disabili della Compagnia Mayor Von Frinzius: è lo spettacolo "Up&Down", in programma a Verona, al Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra, sabato 19 novembre 2022.

Veneto Spettacoli di Mistero

Giro di boa per il calendario di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e Unpli Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Nella provincia di Verona sono due gli appuntamenti che animeranno la giornata di domenica 20 novembre.

Festival internazionale di Multivisione

Per il terzo anno torna il 18 e 19 novembre al teatro comunale Dim di Castelnuovo del Garda l'evento "Suoni di immagini, Festival internazionale di Multivisione", l’originale forma di espressione artistica in grado di emozionare lo spettatore grazie al connubio di immagini e colonne sonore, fotografia, video, grafica e musica.

"La Nona (dal caos, il corpo)"

Una riflessione sull’uomo e sull’umanità, sulla sua condizione di perenne conflitto e sulle speranze di solidarietà e fratellanza universale. La rassegna di danza del Teatro Ristori prosegue sabato 19 novembre con lo spettacolo "La Nona (dal caos, il corpo)" della Compagnia Zappalà Danza, proposta di altissimo livello artistico.

È tutta una farsa

Sabato 19 novembre con lo spettacolo "È tutta una farsa", avra? inizio la seconda stagione de La Graticcia al Teatro Gresner. Una serie di equivoci e battute che nascono dalla necessita? di inscenare un furto per truffare l’assicurazione, da li? ne scaturisce una vorticosa girandola di personaggi che La Graticcia ha voluto disegnare con grande attualita?.

Clitennestra. Elena di Sparta

Venerdì 18 novembre alle ore 18.30 e sabato 19 novembre alle ore 18.30 saranno in scena "Clitennestra" del Teatro Scientifico ed "Elena di Sparta" della compagnia lombarda Teatro Blu, nell’accogliente spazio dell’Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio.

El Paso (Una lettera a Pier Paolo Pasolini sperando di raggiungere il Texas)

Domenica 20 novembre Nicolò Sordo presenta alla Dogana Veneta di Lazise, un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario dalla sua nascita. Si chiama "El Paso (Una lettera a Pier Paolo Pasolini sperando di raggiungere il Texas)".

CINEMA

Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema

Fino al 18 dicembre 2022 si svolge allo Spazio Cultura Modus la rassegna "Ragazzi e famiglie: incontriamoci al cinema", promosso dalla Circoscrizione in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio Zai, presentando film che grandi e bambini potranno vedere gratuitamente.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Diabolik 2 - Ginko all'attacco! - «Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell'astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik». Regia: Antonio Manetti e Marco Manetti.

«Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell'astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik». Regia: Antonio Manetti e Marco Manetti. The menu - «Una giovane coppia si reca per un viaggio di piacere in un'isola remota, dove tra le altre cose ha programmato di mangiare in un ristorante esclusivo. Lo chef infatti è solito preparare menu strabilianti e soprattutto ricchi di sorprese». Regia: Mark Mylod.

?MOSTRE

STEM Passion

Inaugura a Verona la mostra fotografica "STEM Passion" dedicata alle donne della scienza, visibile dal 4 novembre al 31 dicembre 2022. Un viaggio che racconta aspirazioni, impegno e non da ultima la passione, quella che nutre percorsi di studio e lavoro focalizzati sulle discipline STEM che coinvolgono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Segni di segni

Foglie di olivo, di tiglio e non solo, che danzano su fogli bianchi sospinte dal vento. Sono i "Segni" della natura che diventano opere d'arte negli scatti fotografici di Pia Gazzola. Al Museo di Storia Naturale, dal 4 al 30 novembre 2022, la mostra "Segni di Segni", secondo e conclusivo momento dedicato all’artista di origine veronese che, lo scorso 14 ottobre, nella sala riservata ai fossili di Bolca, con l’esposizione "Pagine fossili", ha dato avvio ad una rassegna temporanea dedicata ai linguaggi della natura. Il progetto è promosso dai Musei civici in collaborazione con la Galleria Studio La Città.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.